Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie, 27-28.01. Faut ginie! Pelin chce się zabić [29.01.24]

Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po weekendzie i na początku lutego? Abidin, który zwykle nie pije, idzie się upić z rozpaczy. Seyran i Ferit planują wspólną przyszłość. Tarik każe śledzić jadącego do szpitala Fuata. Gulgun, po kłótni z Orhanem, ma złe przeczucia. Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.