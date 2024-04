Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się do połowy kwietnia. Seyran porzuci Ferita na dobre? [14.04.2024 r.] Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak" do połowy kwietnia. Wkrótce w telenoweli: Sehmuz stawia warunek: Jeśli Ferit nie się ożeni z Pelin, on ją wyda za mąż za swojego szofera. Halis przeprowadza długą i trudną rozmowę z Feritem. Seyran postanawia zmienić swoje zachowanie wobec Suny i Ferita. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.