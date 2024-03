Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się do 20 marca. Pijany Ferit wyznaje Ifakat prawdę [17.03.2024 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 9-10 marca w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak". Wkrótce w serialu: Gulgun przechodzi metamorfozę, czym wprowadza w zachwyt domowników rezydencji. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Kaya skłóca Seyran z ojcem. Sultan dosypuje środki antykoncepcyjne do kawy Seyran. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.