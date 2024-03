Serial "Złoty chłopak" - Halis kontra Kazim! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w marcu [7.03.2024]

"Złoty chłopak" - nowe streszczenia

Kazim dowiaduje się o studiach córki i wpada w złość. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Ferit, pod wpływem słów Suny, decyduje się spełnić marzenie żony. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w marcu 2024? Przeczytaj streszczenia w naszej galerii:

Ferit jest wściekły, że Seyran słucha rad Kayi. Nie dość, że chce iść na studia, to jeszcze nosi nieprzyzwoite stroje. Sultan jest wściekła na córkę, że ta zadaje się z Orhanem. Bije ją, a potem zamyka w pokoju.

Wkrótce w serialu "Złoty chłopak" : Kazim zarzuca Halisowi, że źle traktuje wnuka. Daje mu rady i Halis ma go dość. Kazim na tym nie poprzestaje, przy śniadaniu narzeka na pokoje i sugeruje remont. Uważa, że dom jest staromodny i niewygodny.

"Złoty chłopak" opowiada o losach dwóch zamożnych tureckich rodzin. Głównym bohaterem jest młody i niezwykle przystojny Ferit, który w pełni korzysta z życia. Jego lekkiego podejścia do rzeczywistości nie popiera jednak dziadek Halis, który postanawia okiełznać temperament wnuka i nakłonić go do bardziej stabilnego i poukładanego życia. Aby udobruchać dziadka, chłopak godzi się poślubić odpowiednią dziewczynę. Ferit nie martwi się tym małżeństwem, bo uważa, że ​​w jego życiu i tak nic się nie zmieni. Wkrótce Seyran zostaje jego żoną... Tak rozpoczyna się ich historia. Obecnie na polscy widzowie na antenie TVP 1 mogą oglądać już drugi sezon telenoweli.

