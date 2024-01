Serial "Złoty chłopak" - decyzja sądu w sprawie rozwodu. Seyran zemdleje - streszczenia [9.01.2024]

Rozwód w serialu "Złoty chłopak"

Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Co wydarzy się w styczniowych odcinkach? Kazim postanawia pozbyć się obu córek i przystaje na propozycję Saffeta, żeby wydać też za mąż Seyran, choć ona nie ma jeszcze rozwodu. Saffet obiecuje mu za obie córki duże pieniądze. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Chłopak wpada we wściekłość słysząc, że jego żona została obieca kolejnemu mężczyźnie. Halis zjawia się w mieszkaniu Kazima i siłą zabiera Seyran do rezydencji. Kazim wraz z Saffetem i jego ludźmi wyruszają do rezydencji. Dokumenty rozwodowe zostają podpisane. Ferit jest zrozpaczony i postanawia balować. Wykorzystują to Zerrin i Pelin. Wynajmują też dziennikarza, który robi im razem zdjęcia w klubie. Seyran mówi ojcu co podpisała u Korhanów. Kazim jest na nią wściekły. Ferit spotyka się z Seyran, żeby wybić jej z głowy rozwód. Ale dziewczyna jest na niego wściekła i mówi, że to koniec.

Sprawdź, co dalej wydarzy się w serialu. Streszczenia odcinków, które będą wyemitowane do 23 stycznia przeczytasz w galerii.