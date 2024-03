Serial "Złoty chłopak" - będzie kolejny ślub? To wydarzy się w drugiej połowie marca [15.03.24]

Nowe streszczenia serialu "Złoty chłopak"

Niebawem w serialu "Złoty chłopak": Kazim chce, żeby Suna pomogła mu zniechęcić Seyran do studiowania, bo zamiast się uczyć, powinna urodzić mu wnuka. Seyran przyłapuje Sultan, gdy ta wrzuca jej tabletki antykoncepcyjne do napoju. Ferit boi się, że wyjdzie na jaw jego romans z Sultan. Pelin opowiada matce o spotkaniu z Feritem. Dziewczyna przyznaje, że wciąż jest w nim zakochana. Pijany Ferit wyznaje ciotce Ifakat, że zostanie ojcem. Kazim zastaje córkę w ramionach Kayi. Dochodzi do konfrontacji i Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Ferit i Seyran urządzają awanturę Sunie i Kayi z powodu ślubu. Kazim jest wściekły na Seyran, że ta próbuje powstrzymać siostrę.

Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej połowie marca 2024? Przeczytaj streszczenia w galerii: