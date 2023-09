Serial "Zakazany owoc" - to wydarzy się we wrześniu. Yildiz zapadnie w śpiączkę na 5 lat! Obudzi się w innym świecie... [6.09.2023 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" we wrześniu. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. Wkrótce w serialu: Sahika podaje Zehrze narkotyk. Cagatay aranżuje kłótnię z żoną. Jedzie do hotelu, w którym Yildiz przyłapuje go z Cansu. Hasan Ali dowiaduje się prawdy o Cansu. Sahika wykorzystuje Halit Cana, by zbliżyć się do Hasana Alego Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.