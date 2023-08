Serial Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Mówcie do mnie "szefowo"! sier

Przeczytaj najnowsze streszczenia serialu "Zakazany owoc". Po weekendzie spory zwrot akcji - Sahika i Hasan Ali wezmą ślub. Co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli? Streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy w galerii. >>>>>Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o godzinie 17.15). Yasak Elma | telemagazyn.pl Zobacz galerię (10 zdjęć)

Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Sahika i Hasan Ali biorą ślub. Sahika domaga się, by wszyscy mówili do niej "szefowo". Hasan Ali chce zakończyć szybko związek, ale Sahika się na to nie godzi... Od tego momentu Hasan Ali zacznie robić wszystko, by uprzykrzyć Sahice życie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września? Streszczenia zamieszczamy pod zdjęciami w galerii.