Serial "Zakazany Owoc". Szok - Sahika i Hasan Ali biorą ślub! Co jeszcze się wydarzy? Michał Sierek

W najbliższych odcinkach tureckiego serialu "Zakazany owoc": Ender jest przekonana, że Sahika nie żyje. Oskarża Hasana Alego przed jego rodziną o morderstwo. Ktoś przysyła Ender filmik wyjaśniający tajemnicę zniknięcia Sahiki... Przejdź do GALERII i przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września.