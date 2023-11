Serial "Zakazany owoc". Cagatay zarzuca Yildiz zdradę! Mamy nowe streszczenia [czwartek, 23.11.2023]

"Zakazany owoc" - nowe streszczenia

Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" pod koniec listopada i na początku grudnia? Przeczytaj streszczenia w galerii:

W najbliższych odcinkach serialu "Zakazany owoc" : Dawny wróg Dogana, skupuje akcje jego firmy. Cagatay odwiedza Halitcana i robi Yildiz miłą niespodziankę. Kumru przeprowadza podstęp z kwiatami, by zdenerować Yildiz. Znajoma Kumru robi zdjęcie Dogana i Yildiz w restauracji. Kumru podpuszcza Cagataya mówiąc, że jej ojciec ma romans z Yildiz... Cagatay, podjudzony przez Kumru, w sądzie zarzuca Yildiz zdradę. Feyza wyznaje Cagatayowi, że Atlas jest jego synem. Dogan oznajmia publicznie, że chce ożenić się z Yildiz.

Serial "Zakazany owoc" - piąty sezon w TVP 2

W Turcji nakręcono w sumie sześć sezonów serialu "Zakazany owoc". W Polsce trwa emisja piątego. W pierwszej serii główny wątek koncentrował się na dwóch siostrach. Yildiz , która marzyła o bogatym życiu i wierzyła, że pewnego dnia spotka księcia z bajki i bogato wyjdzie za mąż, oraz Zeynep , która miała zgoła odmienne plany i marzenia - cieszyła się z prostych, małych rzeczy. Życie obu dziewcząt wywróciło się do góry nogami, gdy na ich drodze stanęli ludzie majętni i przystojni biznesmeni.

W drugiej serii Zeynep wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych wraz z Alihanem i znikają z głównego wątku telenoweli. W serialu nie zobaczymy już też innej ważnej postaci - Halita (został uśmiercony w czwartym sezonie).

Serialowy Alihan i jego partnerka

Turecki aktor Onur Tuna zyskał sporą popularność dzięki roli w serialu "Zakazany owoc". Pojawiał się tam do drugiej serii. Co słychać u serialowego Alihana? Media donoszą, że znalazł nową miłość - to urocza aktorka Yasemin Yazici. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia, które para tureckich aktorów zamieszcza w mediach społecznościowych.