Serial "Zakazany owoc" - Cagatay wyznaje Yildiz miłość. Co wydarzy się w drugiej połowie stycznia? [18.01.2024]

Serial "Zakazany owoc" - streszczenia (styczeń 2024)

Niebawem serialu "Zakazany owoc": Yildiz namawia Kumru, żeby wróciła do domu. Wysyła ją do restauracji na rozmowę o pracę. Dogan jest wściekły na Handan za to, że napuściła dziennikarzy na Kumru. Handan zawiera przymierze z Ender i nagrywa z Yildiz kompromitującą rozmowę. Kumru ostatecznie podejmuje nowe zajęcie w restauracji.

Ender sugeruje Meric, że Dogan jest w niej zakochany, a Yildiz przyłapuje ich w dwuznacznej sytuacji. Kumru zatruta trafia do szpitala. Cagatay mówi Yildiz, że chce do niej wrócić. Ma zamiar wyznać jej miłość... Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc" w najbliższych dniach? W galerii zamieszczamy streszczenie 10 odcinków