Serial "Dziedzictwo". Yaman wraca do swojej mrocznej przeszłości. To wydarzy się w połowie września - streszczenia odcinków [7.09.2023 r.] Mikołaj Romanowski

To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP pokaże do połowy września: W pobliżu magazynu, w którym Ozan więzi Seher i Yamana pojawia się policja. Uwięzionym udaje się zbiec, ale wskutek nieszczęśliwego splotu wydarzeń, Yaman zostaje postrzelony przez Ozana. Ozan urządza dla siebie i Seher pożegnalną kolację i zapowiada ich wspólną śmierć. Seher, Yaman i Ozan trafiają do szpitala. Stan Seher jest krytyczny. Kiraz po raz kolejny traci pracę. Seher odzyskuje przytomność i zostaje wypisana ze szpitala. Troskliwą opieką otacza ją Yaman. Zuhal odchodzi od zmysłów, patrząc jak Yaman i Seher coraz bardziej się do siebie zbliżają. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą we wrześniu.