Serial "Dziedzictwo" - to wydarzy się w kwietniu. Ikbal zdemaskowana - poniesie karę! [31.03.24 r.] sier

Ikbal to jedna z najbardziej przebiegłych i okrutnych postaci w serialu. Nie jeden raz pokazała, że zrobi wszystko, by pozbyć się konkurentek. Tym razem zostanie nakryta, a Yaman zdecyduje się wymierzyć jej karę. Przeczytaj, co wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo" - w galerii zamieszczamy streszczenia odcinków, które TVP 1 pokaże w pierwszej dekadzie kwietnia 2024. ▶▶ Emanet | telemagazyn.pl Zobacz galerię (12 zdjęć)

Sprawdź, co niebawem wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Streszczenia odcinków, które widzowie zobaczą do 12 kwietnia zamieszczamy w galerii. Ikbal robi wszystko, by Seher na zawsze była sparaliżowana. Yaman i Yusuf starają się potrzymać Seher na duchu. Kolejna Intryga Ikbal wymyka się jednak spod kontroli, kobieta zostanie zdemaskowana! Serial "Dziedzictwo" emitowany jest od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. W Turcji kręcony jest obecnie czwarty sezon (polscy widzowie oglądają drugi). Przejdź do galerii, by przeczytać streszczenia.