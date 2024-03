Serial Dziedzictwo - to wydarzy się przed Wielkanocą. Seher dostanie zastrzyk, po którym nie będzie mogła chodzić! [17.03.24] JK

Nadchodzące odcinki Dziedzictwa zapowiadają się bardzo ciekawie. Mamy streszczenia nowych epizodów tureckiej telenoweli.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie marca >>> Emanet/Youtube Zobacz galerię (11 zdjęć)

Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" przed świętami wielkanocnymi. Seher i Yaman będą szykowali się do nocy poślubnej, a potem mężczyzna przygotuje dla swojej ukochanej wyjazd-niespodziankę. Ikbal nie będzie mogła się z tym pogodzić i sprawi, że Seher przestanie chodzić. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli, które zostaną wyemitowane do 29 marca. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów uwielbianej produkcji.