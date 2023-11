Serial Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec listopada. Zuhal wysyła przelew z konta Seher! [21.11.23 r.]

Zobacz wideo: Dziedzictwo odcinek 157. Seher w sukni ślubnej zapiera dech Yamanowi. Selim decyduje się pomóc İkbal

Dziedzictwo - streszczenia odcinków

Główne role w serialu "Dziedzictwo" odgrywają Sıla Türkoğlu, która wciela się w Seher oraz Halil İbrahim Ceyhan, który gra Yamana. To właśnie wokół nich skupiona jest fabuła tureckiej telenoweli. Na początku mężczyzna jest bardzo surowy wobec Seher, jednak z czasem między nimi rodzi się uczucie.

Najbliższe odcinki "Dziedzictwa" upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Przyszła panna młoda pojedzie do Kiraz na ostatnią przymiarkę sukni ślubnej. W tym samym czasie do Kiraz przyjedzie Selim, który będzie zachwycony wyglądem Seher. Po narzeczoną przyjedzie Yaman, który też będzie w szoku z powodu wyglądu ukochanej.