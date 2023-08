Serial Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Śmiertelny wróg Yamana powrócił

"Dziedzictwo" w sierpniu 2023. Co wydarzy się w nowych odcinkach?

Seher i Yusuf, w tajemnicy przed domownikami muszą pozostać w wynajętym mieszkaniu na wypadek kolejnej kontroli opieki społecznej. Ikbal i Zuhal są zdezorientowane zachowaniem Yamana. Seher nie wpuszcza Yamana do domu. Mężczyzna nie wraca jednak do rezydencji i pilnuje podopiecznych nocując w samochodzie. Czy Alemu udaa się w końcu schwytać Erdala? Młody policjant stanie przed dylematem, czy ratować życie oprawcy Kiraz. Przeczytaj, co wydarzy się w drugiej połowie sierpnia 2023 w serialu "Dziedzictwo". Streszczenia odcinek po odcinku na dwa tygodnie zamieszczamy w galerii:

Erdal postanawia szukać Kiraz. Szybko udaje się mu ją odnaleźć w szpitalu. Begum próbuje powstrzymać go przed wejściem do pokoju, w którym leży. Erdal bierze Begum jako zakładniczkę i mimo starań Alego udaje mu się zbiec.

Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kevser. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Seher, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Yaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Seher i jej ojciec Yusuf są zrozpaczeni po śmierci Kevser. Seher postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Yusufa z domu rodziny Kyrymly.

