Serial "Dziedzictwo" - to wydarzy się po weekendzie. Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę

Nowe streszczenia serialu "Dziedzictwo" - marzec 2024

Po weekendzie w serialu "Dziedzictwo": Inspektor ma wiele zastrzeżeń do postawy Alego i zawiesza go w obowiązkach, ten myśli o odejściu ze służby. Yaman w ostatniej chwili ratuje İkbal z rąk porywaczy i przywozi ją do rezydencji. Domownicy nie posiadają się z radości. İkbal czuje się upokorzona, nie może znieść serdeczności Seher... Tymczasem Zuhal grozi İkbal, że prześle Yamanowi nagranie, jeśli siostra nie wyciągnie jej z więzienia. Tym samym İkbal dowiaduje się, że to Zuhal stała za jej porwaniem.

Bora realizuje kolejny etap swojego planu i oświadcza się Neslihan. Zdumiona kobieta przyjmuje pierścionek. Ali postanawia zacząć wszystko od nowa. Relacje Seher i Yamana z dnia na dzień stają się coraz bardziej zażyłe. Yaman oświadcza Seher, że chce, by ich małżeństwo stało się prawdziwe. İkbal wynajmuje człowieka, który ma zabić Seher! Sprawdź, co dalej wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Streszczenia wszystkich docinków, które TVP 1 pokaże do 15 marca przeczytasz w galerii: