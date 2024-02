Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy lutego. Po tej informacji Yaman zmieni się nie do poznania [12.02.24 r.] JK

Historia Seher i Yamana w serialu "Dziedzictwo" jest niezwykle zawiła. Nienawiść, sympatia, miłość i ponownie wielka niechęć do siebie - tak w skrócie wygląda ich relacja. Wygląda jednak na to, że już niedługo widzowie zobaczą, jak uwielbiana para zbliża się do siebie. W lutowych odcinkach Yaman wreszcie zrozumie, jak wielki błąd popełnił źle traktując Seher, która była niewinna. Mamy streszczenia nowych epizodów serialu "Dziedzictwo". Zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w lutym.