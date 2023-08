Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca sierpnia. Ozan skrzywdzi Seher?

Serial "Dziedzictwo" - nowe streszczenia

W najnowszych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które będą wyemitowane w drugiej połowie sierpnia 2023 w TVP : Lekarze walczą o życie Kiraz. Tymczasem Erdal szuka jej w szpitalach. Mimo wzmożonej czujności policji Erdalowi udaje się odnaleźć siostrę i wejść do szpitala. Begum próbuje powstrzymać go przed wejściem do pokoju, w którym leży Kiraz. Erdal bierze Begum jako zakładniczkę i mimo starań Alego udaje mu się zbiec .

Dziedzictwo - turecki serial w TVP

Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kevser. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Seher, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Yaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Seher i jej ojciec Yusuf są zrozpaczeni po śmierci Kevser. Seher postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Yusufa z domu rodziny Kyrymly.