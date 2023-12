Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory [27.12.23] Mikołaj Romanowski

To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.