Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do 25 marca. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw [18.03.2024]

To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

Serial Dziedzictwo (Emanet) - to wydarzy się po weekendzie, 9-10 marca

Wkrótce w serialu: Seher jest przerażona nocą poślubną z Yamanem, chłopak z kolei nie może się już jej doczekać. Aby zaskarbić sobie względy współwięźniarek, Zuhal załatwia do celi ciepłe koce. Pozycja Melahat w celi staje sie zagrożona. Zuhal próbuje przeciągnąć Ajsze na swoją stronę. Frat ujawnia nagranie z ukrytej kamery - zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw. Sultan jest wściekły! Co jeszcze się wydarzy? Zobacz, jakie losy czekają bohaterów tureckiej produkcji w opisach zdjęć w galerii. Streszczenia odcinków telenoweli "Dziedzictwo", które TVP pokaże po weekendzie, 9-10 marca, publikujemy w opisach zdjęć z serialu w galerii👇

Gdzie i kiedy oglądać serial "Dziedzictwo"?

Serial "Dziedzictwo" zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej 30 marca. Turecką produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 16:05 w TVP 1. Każdy odcinek trwa ok. 45 minut. "Dziedzictwo" w ramówce Telewizji Polskiej zastąpiło "Przysięgę".

Kto wyprodukował serial "Emanet" i jaką ma ocenę w serwisie IMDb?

Serial "Dziedzictwo" światową premierę miał w styczniu 2020 roku. Jego średnia ocen na Internet Movie Database (IMDb) to 6,4/10 (ponad 1400 ocen). Za reżyserię odpowiadają Ayhan Özen oraz Serkan Mut. W rolach głównych: Berat Rüzgar Özkan, Halil İbrahim Ceyhan, Nanuka Stambolishvili i Sıla Türkoğlu. Telenowela w marcu 2023 roku zastąpiła na antenie TVP 1 serial "Przysięga", który emitowany był od 2019.

O czym jest serial "Dziedzictwo"? Poznaj fabułę

Serial "Dziedzictwo" przedstawia poruszającą historię miłości biednej dziewczyny i bogatego biznesmena. Seher (Sıla Türkoğlu) to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Seher Kevser, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż Kevser weszła do bogatego rodu Kyrymly, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmożona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Yusuf. Opiekunem chłopca jest jego stryj zimny i bezwzględny Yaman.

Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kevser. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Seher, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Yaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Seher i jej ojciec Yusuf są zrozpaczeni po śmierci Kevser. Seher postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Yusufa z domu rodziny Kyrymly.