Serial "Dziedzictwo": Okrutny Yaman, Seher ma dość! To wydarzy się na początku stycznia w serialu [7.01.2024 r.]

Czarna odbywa z Ibrahimem szczerą rozmowę. Wyjawia mu, że dopiero w pracy zaznała rodzinnego ciepła. Prosi Ibrahima, żeby nie odchodził. Frat zbiera się na odwagę i postanawia zaprosić Neslihan na kawę. Nie ma pojęcia, że dziewczyna jest coraz bardziej zauroczona swoim rzekomym wybawicielem - Borą. Seher i Yaman odwiedzają groby swoich ojców. Do Yamana wracają złe wspomnienia z dzieciństwa. Przypomina sobie, kiedy dom opuściła matka, a potem ojciec odebrał sobie życie. Przekonany o zdradzie Seher, przysięga ojcu, że nie skończy jak on. Seher nabiera przekonania, że dopiero teraz Yaman odkrył przed nią swoje prawdziwe, okrutne oblicze. Neslihan idzie na spotkanie z Borą. Ponieważ nie nosi markowych ubrań, pada ofiarą szyderstw ze strony przechodzących tamtędy dziewczyn. Załamuje się i postanawia zerwać znajomość. Bora nie daje jednak za wygraną.

Niebawem w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Seher w najbliższym czasie przeżyje bardzo trudne chwile. Yaman jest dla niej bezlitosny - podejrzewa, że żona go zdradza. Seher nie może zrozumieć jego zachowania. By sprawić jej dodatkową przykrość, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" na początku 2024 roku - streszczenia zamieszczamy w galerii.