Serial "Dziedzictwo": Okrutny Yaman, Seher ma dość! To wydarzy się na początku stycznia w serialu [10.01.24]

Yaman nie dopuszcza do siebie słów Arifa i Cengera, którzy nie wierzą w winę Seher, i próbuje odsunąć ją od Yusufa. Sytuacji nie poprawia wiadomość od Selima, którą Yaman zauważa w telefonie Seher. Neslihan ekscytuje się rozpoczęciem kursu. Adalet, chcąc zrobić jej przyjemność, wręcza jej kartę i wysyła na zakupy nowych ubrań. Bora nie przestaje uwodzić Neslihan, a ona jest nim coraz bardziej oczarowana. Yaman wybiera się do parku z Yusufem i Zuhal.

Niebawem w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Seher w najbliższym czasie przeżyje bardzo trudne chwile. Yaman jest dla niej bezlitosny - podejrzewa, że żona go zdradza. Seher nie może zrozumieć jego zachowania. By sprawić jej dodatkową przykrość, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" na początku 2024 roku - streszczenia zamieszczamy w galerii.