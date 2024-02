Serial "Dziedzictwo". Kiraz umrze w ramionach ukochanego - streszczenia lutowych odcinków [19.02.24]

Dramat w serialu "Dziedzictwo". Kiraz zostanie zastrzelona

Wkrótce w serialu "Dziedzictwo": Po tym jak prawda wyszła na jaw, a Zuhal została aresztowana przez policję, Yamana przepełnia wstyd za to, jak traktował Seher. Nie może zdobyć się na to, żeby wyznać jej prawdę. Ikbal odwiedza Zuhal w areszcie. Przekonuje ją, że wyciągnie ją szybko zza krat. Yaman przysięga, że zrobi wszystko, by odzyskać Seher. Ta nie rozumie przemiany Yamana, obawia się, że mężczyzna po raz kolejny chce zyskać jej zaufanie i ją zranić, chociaż on sam zapewnia ją, że pragnie tylko jej szczęścia. İkbal przeprasza Seher za to, co zrobiła jej Zuhal. A Zuhal nie może znieść tego, że siostra tak bezwzględnie ją wykorzystała i poprzysięga zemstę.