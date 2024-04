Serial Dziedzictwo (Emanet) - to wydarzy się po weekendzie. "Masz opuścić rezydencję"!

Serial "Dziedzictwo" w kwietniu - Ikbal ma opuścić rezydencję

Przebiegła Ikbal czyni kolejne starania, by Seher straciła władzę w nogach. Próbuje dodać trujący lek do jej posiłku. Tymczasem Yaman każe sprawdzić fizjoterapeutkę - jego ludzie odkrywają, że dostała duży przelew. Yaman znajduje lek, który był podawany Seher. Ikbal pali się grunt pod nogami - próbuje skierować podejrzenia na Zuhal . Tymczasem Zuhal traci władzę w więzieniu. Dzięki znajomościom Melahat doprowadza do przeniesienia dotychczasowych współwięźniarek i zastąpienia ich swoimi poplecznicami.

Firat pokazuje Yamanowi zdjęcia z domu fizjoterapeutki. Kobieta zaaranżowała wszystko tak, by wyjść na obsesyjnie zakochaną w Yamanie. Policjant równocześnie uświadamia mu, że Ikbal jednak jest niewinna. Yaman nie chce w to uwierzyć. Udaje się do aresztu, by usłyszeć to z ust Belgin. Kobieta wyznaje mu swoją miłość.

Tymczasem Selim obserwuje z ukrycia Yamana i Seher. Nie może znieść utraty ukochanej i postanawia, że ją zdobędzie, choćby wbrew jej woli. Zleca Camgozowi porwanie Seher i Yusufa. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? Przeczytaj streszczenia kwietniowych odcinków w naszej galerii: