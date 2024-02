Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Teresa zdemaskuje Cayeatanę? [20.02.2024]

Serial "Akacjowa 38" emitowany jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45. W ostatnich tygodniach z serialem pożegnali się główni bohaterowie - German i Manuela. Sprawdzamy, co wydarzy się do końca lutego i na początku marca. Streszczenia odcinków (od 19.02 do 2.03.2024) zamieszczamy w galerii ▶▶

TVP VOD