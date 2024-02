Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Teresa przyjeżdża na Akacjową! Chce poznać przeszłość [7.02.2024 r.]

Zwrot akcji w serialu "Akacjowa 38" - wraca prawdziwa Cayeatana

Streszczenia telenoweli "Akacjowa 38" - luty 2024. Mauro idzie do sierocińca, w którym Teresa uczy dzieci. Nie udaje mu się z nią spotkać. Teresa myśląc, że to zboczeniec, ogłusza go drągiem. Maria Luisa zrywa z Victorem, bo widziała go z inną. Dzięki Paciencii Leonor wpada na pomysł tytułu do powieści o służących.

Ulica Akacjowa zaroiła się od ubogich żołnierzy, którzy wrócili z Filipin. Casildzie podoba się najprzystojniejszy z nich - Martin. Cayetana chce odzyskać swoją pozycję towarzyską organizując stołówkę dla zdanych na pastwę losu weteranów. Tymczasem Rosina zbiera pieniądze na operację plastyczną pod pozorem zbiórki funduszy dla biednych żołnierzy.

Mauro dowiaduje się, że Teresa ma na brzuchu bliznę. Trini znajduje dowód na to, że Lourdes wysyła duże sumy pieniędzy do Argentyny. Mauro uświadamia Teresę, że pochodzi z bogatej rodziny Sotelo-Ruz. Teresa chce poznać prawdę o swojej przeszłości i wraca na Akacjową. Zaczyna sobie przypominać głos niani, który jest głosem Fabiany...