Serial "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. Śmierć Manueli i Germana! [6.01.24 r.] KP

Tego nie spodziewał się nikt! Szczególnie ci fani serialu "Akacjowa 38", którzy liczyli na szczęśliwe zakończenie. Manuela i German pożegnają się z życiem i to już w najbliższych odcinkach. A to wszystko przez lojalnego szpiega Cayetany, który udaremnia plan zakochanych na ucieczkę z ul. Akacjowej. Przed widzami telenoweli dramatyczne chwile. Przeczytajcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38"!