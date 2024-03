Serial "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia [1.03.2024]

To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Cayetana odkrywa prawdę na swój temat. Już wie, kto jest jej matką!

W ręce Cayetany trafia sprawozdanie lekarskie, z którego wynika, że w dzieciństwie była operowana na wyrostek robaczkowy. Ale na jej brzuchu nie ma żadnej blizny. W końcu kobieta decyduje się zapytać o swoją przeszłość Cayetanę. Odpowiedź służącej wywraca jej życie do góry nogami.

Lurdes umiera. Teresa przyjmuje propozycję Maura. Ona wynajmie go za pieniądze jako prywatnego detektywa, a on zdobędzie dowody obciążające Cayetanę. Kobieta podejrzewa, że ktoś chce grzebać w jej przeszłości. Zamierza ukarać służących, w tym także Fabianę, która zdaje się wiedzieć najwięcej o jej dzieciństwie.

Streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się na początku marca. Prawda o pochodzeniu Cayetany wychodzi na jaw!

Podłe grzeszki Cayetany sprawiają, że mieszkańcy ulicy Akacjowej mają jej serdecznie dosyć. Postanawiają zmusić ją do opuszczenia osiedla. Aby tak się jednak stało, muszą mieć mocny argument. Dlatego zmotywowani, postanawiają pogrzebać w przeszłości kobiety. To, co uda im się odkryć, wpłynie znacząco nie tylko na ich życie, ale i samej Cayetany.