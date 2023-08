Serial Akacjowa 38. German już wie - Justo zostanie zdemaskowany? Sprawdź, co się wydarzy [10.08.2023] Michał Sierek

Pod zdjęciami w tej galerii przeczytasz co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38" w najbliższych dziesięciu odcinkach. German odkrywa sekret, który skrywa Justo. Telenowelę "Akacjowa 38" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 o godzinie 18.45. Streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy na kolejnych stronach ▶▶ screeny: TVP VOD / vod.tvp.pl Zobacz galerię (12 zdjęć)

Sprawdź, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych tygodni w serialu "Akacjowa 38": Claudio zostaje zaatakowany na ulicy, a powodem jest jego orientacja seksualna. German znajduje notatki i książki. Po ich sprawdzeniu podejrzewa, że Justo symuluje amnezję! Co na to Manuela? Streszczenia najnowszych odcinków hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii.