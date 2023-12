Sean Penn - tak wyglądał 40 lat temu. Dziś imponuje muskulaturą jak u kulturysty! [zdjęcia]

Sean Penn to hollywoodzka gwiazda wielkiego formatu. Widzowie znają go z wielu charyzmatycznych ról. Jest zdobywcą wielu nagród na festiwalach filmowych. Podczas toruńskiego festiwalu Sean Penn zaprezentował się jednak nie jako aktor, ale jako reżyser. W trakcie festiwalu zaprezentowano dokument opowiadający historię współczesnej Ukrainy i jej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, którego reżyserem jest właśnie Sean Penn.

Jako aktor ma ogromny dorobek

Sean Penn urodził się w Santa Monica w stanie Kalifornia w hrabstwie Los Angeles (w Stanach Zjednoczonych), ale aktor ma europejskie korzenie. Jego ojciec był pochodzenia żydowskiego - dziadkowie ze strony ojca byli żydowskimi emigrantami z Litwy i Rosji, a matka była pochodzenia irlandzko-włoskiego. Jego debiut filmowy odbył się w 1981 roku, kiedy zagrał kadeta kapitana Alexa Dwyera w dramacie sensacyjnym Harolda Beckera "Szkoła kadetów". Jego talent aktorski szybko został zauważony i zaowocował takimi rolami jak Micka O’Briena w dramacie Ricka Rosenthala "Niegrzeczni chłopcy" (1983), Daultona Lee w dramacie sensacyjnym Johna Schlesingera "Sokół i koka" (1985), Tony’ego Meserve’a w dramacie wojennym Briana De Palmy "Ofiary wojny" (1989), adwokata Davida Kleinfelda w dramacie kryminalnym Briana De Palmy "Życie Carlita" (1993) - za tę rolę został nominowany do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego. Za rolę więźnia oczekującego w celi śmierci na egzekucję za gwałt na młodej dziewczynie i zamordowanie jej oraz jej chłopaka w dramacie kryminalnym Tima Robbinsa "Przed egzekucją" (1995) z Susan Sarandon został uhonorowany Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszego aktora na 46. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie oraz był nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego i Złotego Globu. Wystąpił w wielu innych, znakomitych filmach: "Słodki drań", "Rzeka tajemnic", "Sam", "21 gramów", "Obywatel Milk"...

W 1991 roku zadebiutował jako reżyser filmu "Indiański biegacz". Jako reżyser nakręcił także "Obsesję", "11.09.01", "Wszystko za życie" i "Obietnicę". Sean Penn jest także dziennikarzem i pisarzem.

