Scott Eastwood - tak wygląda syn słynnego Clinta Eastwooda. Podobieństwo do ojca jest uderzające! [5.03.2024 r.]

Scott Eastwood urodził się 21 marca 1986 roku w Bariatric Surgery Center przy Community Hospital of the Monterey Peninsula w Monterey w stanie Kalifornia jako syn Jacelyn Ann Reeves, stewardesy. Matka Scotta była kochanką Clinta Eastwooda w połowie lat 80., ta przygoda trwała trzy lata, podczas gdy Eastwood nadal był związany z Sondrą Locke. Scott Eastwood to nie tylko syn legendarnego aktora i nie korzysta z przywileju bycia synem słynnego w Hollywood aktora, spełnia się zawodowo dzięki własnemu zaangażowaniu i talentowi. Jego wszechstronność jako aktora, modela i przedsiębiorcy sprawia, że jest jedną z najciekawszych postaci w świecie rozrywki.Obejrzyjcie galerię zdjęć, aby zobaczyć, jak bardzo podobny jest do swojego ojca! ►

