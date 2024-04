Ryk silników motocykli spod BCTW zakłóca spacery w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku? Mamy odpowiedź centrum

Czy rzeczywiście spacerowicze skarżą się na niedogodności wynikające z położenia ogrodu? Zapytaliśmy o temat Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. – W 2024 roku dotarła do nas jedna uwaga dotycząca hałasu motocykli w pobliżu ogrodu . Nie jest to problem powszechnie zgłaszany przez mieszkańców – mówi nam Andrzej Kowalski z LPKiW.

– Nie ma to, jak wypoczynek w pięknych okolicznościach myślęcińskiego ogrodu botanicznego przy akompaniamencie rozdzierającego powietrze huku silnika motocyklowego dochodzącego z BCTW. To nie pierwszy raz, gdy najemca toru na parkingu BCTW swoimi treningami zakłóca spokój odwiedzających park . Może by tak z tym skończyć? – napisał na grupie Bydgoski Hydepark pan Przemek.

Temat nie jest nowy

Narzekania na głośny ryk silników to nie jest lokalny problem. Bez trudu można znaleźć artykuły z wielu miejscowości w Polsce, gdzie mieszkańcy zgłaszają podobne skargi. Sprawa była nawet przedmiotem interpelacji poselskich. Przepisy mówią, że dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez układ wydechowy wynosi 94 decybeli w przypadku motocykli z silnikami o pojemności do 125 cm, a w przypadku większych wzrasta do 96 decybeli. W przypadku aut to 93 i 96 decybeli odpowiednio dla silników benzynowych i diesli.