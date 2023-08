Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja z Bydgoszczy szuka go w sprawie uszkodzenia ciała

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy wydała w tej sprawie komunikat:

"Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

Kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia ciała małoletniego, do którego doszło w dniu 27 czerwca 2023 roku w rejonie galerii handlowej przy ulicy Wojska Polskiego 1 w Bydgoszczy. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciach.

Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ulicy Toruńskiej 19 w Bydgoszczy lub telefonicznie, całodobowo u dyżurnego KP Bydgoszcz-Szwederowo pod numerem telefonu 47 751 52 69, a także mailowo: dyżurny-szwederowo@bg.policja.gov.pl powołując się na znak sprawy L.dz. II Kr 2544/23."