Rolnik szuka żony - finał programu. Przed widzami finałowy, świąteczny odcinek - zobacz zdjęcia uczestników [13.12.2023 r.]

Co wydarzyło się w 10. odcinku programu "Rolnik szuka żony"?

W 10 odcinku programu "Rolnik szuka żony" niewątpliwie najwięcej kontrowersji wzbudzał Waldemar. Niedawno widzowie mogli obserwować kłótnie między nim a jego wybranką, Ewą. Jak się okazało, relacja ta nie przetrwała, bowiem zdaniem rolnika kandydatka nie darzyła go szczerym uczuciem. Ku zdziwieniu, Waldemar ponownie nawiązał kontakt z Dorotą. Na pytanie Marty Manowskiej czy są parą, zgodnie odpowiedzieli, że tak.

Anna i Jakub mieli się ku sobie, ale...

Rolniczka Anna związała się z Jakubem, ojcem trójki dzieci. To właśnie on okazał się dla niej osobą, z którą chce dzielić życie, a para już snuje poważne plany o ślubie! Losy Artura i Sary, którzy stworzyli z pozoru zgrany duet, nie potoczyły się tak, jak mogliśmy się tego spodziewać. Okazało się, że tydzień przed przyjazdem do Kazimierza Dolnego postanowili się rozstać.