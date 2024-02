Roksana Węgiel pokazała długie, zgrabne nogi na premierze filmu "Emma i czarny jaguar" - zdjęcia [14.02.24]

Niedawno odbyła się premiera filmu animowanego "Emma i czarny jaguar", w którym Roksana Węgiel podkłada głos głównej bohaterce. Młodziutka gwiazda pojawiła się na seansie w eleganckiej i seksownej stylizacji. Uwagę zwracała jej krótka spódniczka, która odsłaniała długie, zgrabne nogi. Zobaczcie, jak prezentowała się Roksana Węgiel na premierze filmu.

Roksana Węgiel jako Emma w animowanym filmie - już od 9 lutego w kinach!

„Emma i czarny jaguar” to urocza animacja dla całej rodziny, opowiadająca o silnej więzi między dziewczyną a dzikim zwierzęciem. Tytułowa Emma wychowuje się w amazońskiej dżungli, gdzie wraz z małym czarnym jaguarem, Hope, przeżywa fascynujące przygody. Ich harmonijna relacja zostaje przerwana, gdy Emma przeprowadza się do Nowego Jorku. Mimo życia w wielkim mieście, dziewczyna tęskni za deszczowymi lasami i ukochanym zwierzakiem. W późniejszych latach nastoletnia Emma dowiaduje się, że amazońska puszcza jest zagrożona przez bezwzględnych łowców zwierząt. Nie wahając się ani chwili, postanawia powrócić do krainy swojego dzieciństwa, aby ocalić przyjaciela. „Emma i czarny jaguar” trafia do kin 9 lutego, oferując widzom poruszającą opowieść o przyjaźni, tęsknocie i odwadze.

Premierowy pokaz filmu odbył się 1 lutego w warszawskim kinie Multikino. Roksana Węgiel pokazała się na nim wraz ze swoim narzeczonym. Młoda gwiazda przyciągała uwagę między innymi za sprawą krótkiej spódniczki, która odsłaniała jej długie, zgrabne nogi.

Roksana Węgiel to zwyciężczyni pierwszej edycji programu The Voice Kids (2018), 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci (2018) oraz 3. edycji programu tanecznego Dance Dance Dance (2021). Laureatka Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy (2019).

Roksana Węgiel nie pierwszy raz użyczyła swojego głosu w filmie

Oprócz śpiewu, głos Roksany Węgiel możemy usłyszeć w filmach i programach telewizyjnych. Młoda wokalistka jest prowadzącą program "Ferie z TVP" i "You Can Dance - Nowa generacja". Wystąpiła jako aktorka w filmie krótkometrażowym "Ten film jest dla mężczyzn" i w "Znikające dzieci. Nastoletnia depresja". Podkładała także głos w takich filmach, jak: "Hotel Transylvania 3" (Lucy, piosenka promująca), "Manu. Bądź sobą" (piosenka promująca), "Tajemniczy ogród" (Mary, piosenka promująca) i Morbius (piosenka promująca).

Teczka osobowa Roksany Węgiel - to warto wiedzieć o artystce

Roksana Węgiel ukończyła SP nr 4 w Jaśle, i uczyła się w klasie fortepianu w Szkole Muzycznej. Śpiewu zaczęła się uczyć w wieku 8 lat. W 2015 zagrała w teledysku do piosenki zespołu disco polowego Rompey „Mam obsesję". W 2016 wzięła udział w programie Telewizji Polskiej Petersburski Music Show. Jesienią 2017 wzięła udział w pierwszej edycji programu TVP2 The Voice Kids. Podczas tzw. „przesłuchań w ciemno" zaśpiewała piosenkę Beyoncé „Halo" i przeszła do kolejnego etapu, dołączając do drużyny Edyty Górniak. Program wygrała i podpisała kontrakt płytowy z Universal Music Polska. W styczniu 2019 uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Fonograficzny debiut roku.

