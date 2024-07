Renta wdowia - tyle mogą zyskać osoby po stracie współmałżonka. Mamy wyliczenia dwóch możliwych wariantów [3.07.24 r.]

Renta wdowia 2024

Renta wdowia ma być odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie. Żyjemy coraz dłużej, a część osób świadczenia emerytalne pobiera nawet przez okres 30 lat . Wiele osób po stracie współmałżonka boryka się z problemami finansowymi, które niektórych zmuszają nawet do rezygnacji z kupna leków.

Dwa warianty renty wdowiej

Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje, że wdowa lub wdowiec będą mogli zachować swoją emeryturę , a ponadto uzyskać dodatek wynoszący nawet 50 proc. renty rodzinnej . Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło poprawki do projektu, a posłowie tej partii chcieliby, aby seniorzy oprócz własnej emerytury otrzymywali 60 proc. renty rodzinnej .

Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i…

Tyle ma kosztować renta wdowia

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej ma nadzieję, że pierwsi seniorzy otrzymają rentę wdowią jeszcze w 2024 roku, ale szanse na to są niewielkie. W budżecie państwa na ten rok nie ma zagwarantowanych pieniędzy na ten cel , z kolei ZUS potrzebuje około pół roku na przygotowanie swoich systemów informatycznych na nowe świadczenie.

Autorzy projektu ustawy chcieliby, aby w pierwszej kolejności renta wdowia wynosiła 15 proc., następnie wzrosła do 20 proc., by docelowo wynieść 50 procent. Według wstępnych szacunków, koszt wprowadzenia renty wdowiej w pierwszym roku ma wynieść niespełna 9 miliardów złotych, w drugim roku ma to być 12 miliardów złotych, natomiast od trzeciego roku świadczenie miałoby kosztować 29 miliardów złotych.