Pył znad Sahary dotrze do Polski w Wielkanoc. Żółty pył będzie brudzić i może zaszkodzić! [1.04.2024 r.]

Tu pył będzie doskwierać najbardziej

Od kilku dni mamy aurę bardziej wiosenną niż jeszcze jakiś czas temu. Związane to jest między innymi ze zmianą prądów powietrznych. Do Polski dociera powietrze z północnej Afryki, które opócz ciepła, niesie ze sobą pył znad Sahary. Największe stężenie pyłu obserwowane jest w pasie od Górnego Śląska, Małopolski, przez Polskę centralną oraz Mazury i Podlasie.

Deszcz będzie wypłukiwał pył

To kolejna "porcja" afrykańskiego pyłu w Polsce - dlaczego?

Synoptycy spodziewają się zmiany cyrkulacji powietrza w pierwszych dniach kwietnia, a to oznacza, że pył znad Sahary nie będzie już nawiewany do Polski. Warto zauważyć, że pył znad Sahary dociera do nas coraz częściej. To zjawisko wiąże się z utrzymującą się suszą w północno-zachodniej części Afryki.