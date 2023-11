Przegląd prasy (8.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny listopad 2023 [8.11.2023]”?

Prasówka 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny listopad 2023 [8.11.2023] Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Przedwojenne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu kiedyś mieszkańcy spędzali czas - zobacz stare zdjęcia [8.11.2023] Gdzie kiedyś czas spędzali mieszkańcy miast w naszym regionie? Dzięki archiwalnym zdjęciom, wiemy które miejscówki były szczególnie popularne w okresie międzywojennym - w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, ale też mniejszych miastach i uzdrowiskach. Zobaczcie stare zdjęcia.

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u [8.11.2023] Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki.

Prasówka 8.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te objawy wskazują na raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ tych symptomów! Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego.

📢 Gulczas - tak zmieniła się gwiazda pierwszej edycji Big Brother. Tak wygląda teraz Piotr Gulczyński Big Brother to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Jednym z bohaterów programu był Piotr Gulczyński, czyli popularny Gulczas. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień. 📢 Wojskowa emerytura robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia z ceremonii! [8.11.2023] "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Tak mieszka Rafał Maślak z rodziną. Dębowe podłogi i salon gier w nowoczesnym apartamencie [zdjęcia - 8.11.2023] Blisko dziesięć lat temu Rafał Maślak został Misterem Polski, a potem jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Dziś spełnia się jako aktor oraz twórca zabawnych filmików na Instagramie, w których z przymrużeniem oka pokazuje, jak wygląda życie rodzinne milionów Polaków. Wraz z żoną i dziećmi mieszka w dwupoziomowym apartamencie w Warszawie. Zobacz, jak wyglądają nowoczesne wnętrza domu Rafała Maślaka.

📢 Tak mieszkają David i Victoria Beckham. Wiejska rezydencja jest warta 12 milionów funtów! [zdjęcia - 8.11.2023] Świat ponownie oszalał na punkcie Beckhamów. Wszystko za sprawą premiery serialu dokumentalnego o kultowym piłkarzu. To w nim David i Victoria Beckham, a także ich przyjaciele i koledzy z branży, opowiadają o młodości i karierze jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Oglądając dokument nie sposób oderwać wzroku od pięknej rezydencji Beckhamów. To magiczne miejsce, które warte jest miliony! 📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność [zdjęcia - 8.11.2023] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela? 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w pierwszej połowie listopada. Yildiz ośmieszy Cagataya i wyprowadzi się z domu [8.11.2023] Tureckie seriale cieszą się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Jedną z najchętniej oglądanych telenoweli znad Bosforu jest "Zakazany owoc", który przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. W najbliższych odcinkach w końcu wyjaśni się przyszłość związku Yildiz i Cagataya. Kobieta przed kamerami wyzna, że Cagatay i Kumru są kochankami. Co jeszcze wydarzy się w pierwszej połowie listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 6-17 listopada.

📢 Podejrzane numery telefonów - lista. Nigdy nie odbieraj tych połączeń - to może być próba oszustwa [8.11.2023] W dzisiejszych czasach potrzeba naprawdę niewiele, by stać się ofiarą oszustów i stracić duże pieniądze. Do najbardziej popularnych metod, którymi posługują się oszuści, należą obecnie phishing, vishing oraz spoofing. Czasami wystarczy kliknąć w link lub odebrać połączenie z nieznanego numeru, by próba wyłudzenia pieniędzy okazała się skuteczna. Sprawdziliśmy, na które numery telefonów warto uważać. 📢 Głęboki dekolt i nogi do nieba. Maffashion pozuje w samej bieliźnie - zobacz zdjęcia [8.11.2023] Maffashion słynie ze znakomitego gustu, a jej stylizacje od lat zachwycają modowych ekspertów. Julia Kuczyńska jest obecnie jedną z najbardziej popularnych blogerek modowych w Polsce, o czym najlepiej świadczy ponad milion obserwujących na Instagramie. 36-latka nie stroni od odważnych i kobiecych sesji fotograficznych. Zobaczcie gorące zdjęcia Maffashion!

📢 Danuta Holecka w młodości. Tak wyglądała na początku kariery szefowa "Wiadomości" [8.11.2023] Danuta Holecka jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Od lat związana jest z Telewizja Polską, gdzie pełni funkcje szefowej serwisu informacyjnego "Wiadomości". Ze stacją związana jest blisko od 30 lat. W młodości zachwycała urodą i talentem! 📢 Tak kiedyś wyglądała Marzena Rogalska. Zobacz, jak zmieniła się znana dziennikarka [8.11.2023] Marzena Rogalska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek radiowych i telewizyjnych ostatnich lat. Miliony Polaków kojarzą jej głos nie tylko z audycji radiowych czy programów rozrywkowych, ale również z filmów i seriali animowanych z dubbingiem. Postanowiliśmy przypomnieć, jak popularna dziennikarka zmieniała się przez lata. Dziś nosi długie blond włosy, ale nie zawsze tak było. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Marzena Rogalska.

📢 Tak mieszka Agnieszka Hyży. Styl i elegancja w warszawskim apartamencie z ogrodem [8.11.2023] Agnieszka i Grzegorz Hyży od ponad ośmiu lat są małżeństwem. Razem wychowują 2-letniego syna oraz 10-letnią córkę z poprzedniego związku dziennikarki. Popularna para jakiś czas temu kupiła nowoczesny apartament w Warszawie. Wnętrza urządzone są nowocześnie, a z salonu prowadzi wyjście na taras. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Hyży z rodziną! 📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż [8.11.2023] Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.

📢 Eda Ece jest w ciąży. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" spodziewa się pierwszego dziecka! [zdjęcia - 8.11.2023] Eda Ece jest w ciąży?! Tureckie media od dłuższego czasu spekulują, że Yildiz z serialu "Zakazany owoc" spodziewa się pierwszego dziecka. Teraz te informacje potwierdziła przyjaciółka aktorki. 📢 Koniec serialu "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się telenowela [8.11.2023] Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy [8.11.2023] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy! 📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka [8.11.2023] Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii!

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało i kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia [8.11.2023] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Sułtanka Hürrem pokazuje ciało. Fani są zachwyceni formą Meryem Uzerli - zdjęcia [8.11.2023] Po sukcesie, jaki odniósł serial "Wspaniałe stulecie" aktorska kariera Meryem Uzerli się zatrzymała, ale gwiazda nie daje o sobie zapomnieć. Cały czas wzbudza spore zainteresowanie prasy, współpracuje z dużymi markami modowymi, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 7,5 miliona osób. Uzerli urodziła dwójkę dzieci, niedawno skończyła 40 lat i jak widać na zdjęciach jest w świetnej formie! Sami zobaczcie w naszej galerii.

📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [8.11.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku listopada. Cayetana bije w twarz Fabianę. Pablo chce zabić Justa [8.11.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można pod koniec października i na początku listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Eladio okazuje się zdrajcą i zadaje Germanowi cios nożem. Pablo oświadcza Lenor, że muszą się rozstać... Co jeszcze się wydarzy?

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku listopada. Yildiz do kamer: Cagatay i Kumru są kochankami [8.11.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu: Yildiz przygotowuje się do rozwodu. Kumru robi aferę w restauracji Omera. Ender i Dogan mają się ku sobie. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Oni nie mogą być kierowcami [8.11.2023] Przeciwskazanie do posiadania prawa jazdy stanowią m.in. wszelkie poważne zaburzenia psychiczne wrodzone, a także te spowodowane chorobą. To jednak nie jedyne powody, które stoją na przeszkodzie zostania kierowcą. Zobacz, kto nie może zdawać egzaminu na prawo jazdy.

📢 Takie są rocznice ślubu i ich nazwy. Od papierowej do dębowej - oto pełna lista [8.11.2023] Wiele osób przywiązuje dużą wagę do symboliki i nazw rocznic ślubu. Nie da się ukryć, że każda rocznica ślubu jest dla małżonków ważnym dniem w ich życiu, który ma im przypominać o wzajemnej miłości. Niektórzy obchodzą je hucznie i organizują wystawne uroczystości, inni wolą spędzić ten wyjątkowy dzień jedynie ze swoim współmałżonkiem. Sprawdź, jakie nazwy noszą poszczególne rocznice ślubu. Przygotowaliśmy pełną listę - od papierowej do dębowej rocznicy.

📢 Tak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz [8.11.2023] Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Wraz z mężem i córką mieszka w przytulnym apartamencie w centrum Warszawy. 200-metrowe mieszkanie urządzone jest bardzo nowocześnie, a uwagę zwracają przede wszystkim przestronna kuchnia z wyspą oraz duży balkon pełen roślin. Zobacz, jak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. 📢 Tak wygląda letniskowy dom Kasi i Andrzeja Gąsieniców z Gogglebox. Mamy zdjęcia wnętrz [8.11.2023] Kasia i Andrzej Gąsienicowie w połowie 2022 roku rozpoczęli budowę domu letniskowego na Podkarpaciu. Gwiazdy programu Googlebox na co dzień mieszkają w Zakopanem, a budowany przez nich dom ma 35 metrów kwadratowych powierzchni. Popularne małżeństwo jest na etapie wykańczania wnętrz swojej letniej rezydencji. Zobaczcie, jak wygląda nowy dom Kasi i Andrzeja Gąsieniców.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [8.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać dom z widokiem na góry [8.11.2023] Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry!

📢 Te psy są najbardziej inteligentne - najszybciej je wytresujesz. Mamy listę ras [8.11.2023] Podobnie jak ludzie, tak i psy (jak i inne zwierzęta) różnią się między sobą wieloma cechami, w tym także inteligencją i szybkością uczenia się. W artykule znajdziesz informacje o czworonogach, które charakteryzują się największą inteligencją - te psiaki najłatwiej jest wytresować. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [8.11.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Oto odważne zdjęcia plus size gwiazdy Top Model. Martyna Kaczmarek nie wstydzi się swoich fałdek [8.11.2023] Co wyróżnia Martynę Kaczmarek spośród innych modelek i influencerek? Walka z niezdrowymi standardami piękna. Martyna odważnie występuje publicznie i pokazuje swoje ciało bez poprawek, makijażu czy retuszu. Modelka stała się wzorem i inspiracją dla wielu osób. Dużo mówi o akceptacji siebie takim, jakim się jest.

📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia [8.11.2023] Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety.

📢 Magdalena Lamparska - tak mieszka aktorka. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów [8.11.2023] Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej.

📢 Agnieszka Woźniak-Starak - stylizacje nie tylko na jesień i zimę. Zobacz jak ubiera się gwiazda telewizji [zdjęcia] Stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak przyciągają uwagę. Gwiazda telewizji w jednym z wywiadów przyznała, że choć jej garderoba jest bardzo duża, to trzyma w niej porządek. Część ubrań sprzedaje lub oddaje, a pozostałe trzyma, by wyciągnąć po latach. Uwielbia łączyć nowe części garderoby ze starymi. Jak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak? Zobacz w naszej galerii jej stylizacje nie tylko na jesień i zimę. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie listopada. Cagatay chce wrócić do Yildiz! [8.11.2023] Yildiz przyłapuje Cagataya na zdradzie. Jest nieugięta i wie, że to koniec jej małżeństwa. Mężczyzna jednak nie może pogodzić się z jej decyzją i pijany nachodzi ją w domu. Arzu kłóci się z Ender. Intrygi kobiety dają się wszystkim we znaki.

📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony [zdjęcia - 8.11.2023] Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny.

📢 Pluskwy w mieszkaniu na osiedlu Bohaterów w Bydgoszczy. Trudno się ich pozbyć Pani Ania z osiedla Bohaterów w Bydgoszczy na jednej z grup w mediach społecznościowych zwróciła się do sąsiadów o pomoc. W jej mieszkaniu pojawiły się pluskwy, których pozbycie się nie jest prostym zadaniem. 📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [streszczenia - 8.11.23] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje...

📢 Modne czapki dla starszych pań, które dodadzą stylizacji szyku. Zapewnią komfort, ciepło i elegancki look Modne czapki dla starszych pań mogą być zwieńczeniem stylizacji albo stanowić jej główny punkt, ale źle dobrane potrafią też zniweczyć starania i zepsuć efekt końcowy. Ważne, by dobrać je według własnych upodobań, do swojej stylizacji, a jednocześnie zgodnie z obowiązującymi trendami. Od nakryć głowy na wielkie wydarzenia, po czapki na co dzień. Zobacz, co jest obecnie na topie. 📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

📢 Akcja poszukiwawcza na Wiśle w Bydgoszczy. Strażacy szukają młodej kobiety Siedem jednostek zawodowej i ochotniczej straży pożarnej oraz policja przeczesują we wtorek w Fordonie wody Wisły. To połączona akcja poszukiwawcza. - Poszukujemy osoby, która potencjalnie mogła wskoczyć do wody - mówi st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. 📢 Zaginęła Karolina Sikora z Bydgoszczy. 19-latka wyszła z domu w poniedziałek, rodzina nie ma z nią kontaktu Policjanci z komisariatu w bydgoskim Fordonie prowadzą poszukiwania 19-letniej Karoliny Sikory, która wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia młodej bydgoszczanki. 📢 Narkotyki w przesyłkach kurierskich w Bydgoszczy. Dwa kilogramy amfetaminy miały trafić do paczkomatu Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli w dwóch przesyłkach kurierskich ponad dwa kilogramy amfetaminy. Szacunkowa wartość czarnorynkowa towaru to ponad 164 tys. zł. Przesyłki miały trafić do jednego z paczkomatów na terenie naszego województwa.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur [7.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka na wakacjach pozuje w skąpym stroju i wygląda "hot" Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Marta Mostowiak z serialu M jak miłość - tak kiedyś wyglądała. Zobacz, jak zmieniła się Dominika Ostałowska Dominika Ostałowska to znana aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Od 2000 roku występuje w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Marty Mostowiak. Widzowie pokochali ją za postać troskliwej matki Łukasza, której jednak nie powiodło się w miłości. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała serialowa Marta z M jak miłość. Tak przez lata zmieniła się Dominika Ostałowska. 📢 Manuela Michalak - tak teraz wygląda. Zobacz, jak przez lata zmieniła się gwiazda Big Brothera Manuela Michalak była uczestniczką 1. edycji Big Brothera, w której ostatecznie zajęła 2. miejsce. Reality show cieszyło się ogromną popularnością, a finałowy odcinek oglądało blisko 10 milionów osób. Udział w Big Brotherze sprawił, że Manuela Michalak stała się rozpoznawalna, a jej kariera w mediach nabrała rozpędu. Od emisji 1. edycji Big Brothera minęło już blisko 21 lat. Zobacz, jak przez lata zmieniała się Manuela Michalak.

📢 Taka jest Oliwia Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej urodę odziedziczyła po matce [zdjęcia] 5 października 2022 roku odbyła się premiera filmu pt. "Ania". To dokument o Annie Przybylskiej, popularnej polskiej aktorce, która zmarła 5 października 2014 roku w wieku zaledwie 35 lat na nowotwór trzustki. Na premierze pojawił się partner Anny Przybylskiej, Jarosław Bieniuk z dwojgiem dzieci: Oliwią i Szymonem. 📢 Alicja Walczak z Big Brother - tak teraz wygląda. Gwiazda pierwszej edycji programu ma już 55 lat Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Żona wójta w serialu Ranczo - aktualne zdjęcia. Tak dzisiaj wygląda Violetta Arlak Violetta Arlak to znana polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele ról filmowych, serialowych i teatralnych. Jedną z jej najbardziej pamiętnych ról była grana przez nią postać Haliny Kozioł w "Ranczo". Serialowa żona wójta gminy Wilkowyje starała się tonować temperament porywczego małżonka. Przypominamy, jak wyglądała Halina Kozioł z serialu "Ranczo". Zobacz, jak dzisiaj wygląda Violetta Arlak. 📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Marcelina Zawadzka w samym bikini. "Najpiękniejsza na świecie". Zobacz zdjęcia! Marcelina Zawadzka należy do grona najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Jej konto na Instagramie obserwuje blisko 650 tysięcy osób. Miss Polonia 2011 regularnie publikuje w swoich mediach społecznościowych zdjęcia, a na wielu z nich możemy zobaczyć, jak pozuje w samym bikini lub stroju kąpielowym. Internauci nie mogą się nachwalić figury pięknej prezenterki. Zobaczcie, jak Marcelina Zawadzka wygląda na wakacjach! 📢 61-letnia Demi Moore zachwyca wysportowanym ciałem, pozując nad wodospadem - zdjęcia 11 listopada 2023 roku Demi Moore skończy 61 lat. Patrząc na zdjęcia publikowane przez hollywoodzką gwiazdę aż trudno w to uwierzyć... Demi Moore pochwaliła się niedawno zdjęciami z wycieczki po rzece Kolorado. Fotka w bikini nad wodospadem wywołała sporo komentarzy. "O mój Boże, cały czas wyglądasz pięknie", "Jesteś niesamowita" - piszą fani.

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać! 📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie!

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą - zdjęcia Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Fred Savage - tak teraz wygląda. Niezapomniany Kevin Arnold z serialu "Cudowne lata" Fred Savage to amerykański aktor, którego pamiętamy przede wszystkim z genialnej roli Kevina Arnolda w serialu "Cudowne lata". I choć jeszcze wiele razy stawał przed lub za kamerą i na swoim koncie ma mnóstwo produkcji filmowych, najbardziej kojarzony jest właśnie z tym kultowym serialem. Właśnie skończył 47 lat. Zobaczcie, jak Fred Savage wygląda w dorosłym życiu. Zmienił się? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Karolina Bielawska - tak wygląda w środku jej dom. Tak żyje Miss World 2022 Karolina Bielawska to Miss Polonia 2019 i Miss World 2022. Cały czas jest urzędującą Miss Świata, więc ma mnóstwo obowiązków w różnych częściach naszego globu. Na krótko wróciła do Polski, spotkała się z rodziną i przyjaciółmi oraz pokazała swój rodzinny dom w Łodzi. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Lotto - te liczby losowano najczęściej przez ostatnie 10 lat. Statystyki losowań Sprawdzamy statystyki losowań Lotto na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Które liczby losowano najczęściej, a które najrzadziej? Od 1 października 2013 roku, do końcówki października 2023 roku odbyło się w sumie 1578 losowań Lotto (nie uwzględniamy losowań Lotto Plus). Sprawdź, jakie numery w tym czasie losowane były najczęściej. 📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Celia zdradzi męża z Jesusem? Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po pierwszym weekendzie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo i Cayetana nieustannie znęcają się psychicznie nad Manuelą. Felipe prosi żonę, by mu zaufała i nie zawracała sobie głowy Guerrą. Manuela odkrywa, gdzie Justo więzi Germana. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ferit spędza noc u Pelin Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od kilku tygodniu (o godzinie 14.00 od poniedziałku do piątku). W galerii zamieszczamy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli. Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po pierwszym weekendzie listopada. Wkrótce w serialu: Yusuf donosi Seyran, że w nocy widział Sultan i Ferita w czułej scenie samochodowej. Ferit mówi Seyran, że widział Ifakat i ojca razem. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Mroczne tajemnice z przeszłości Kumru wyjdą na jaw? Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po pierwszym weekendzie listopada. Wkrótce w serialu: Omer i Feyza ostatecznie rozstają się, a Cagatay zrywa z Kumru! Na uroczystości wręczania nagród dla produktu roku, Yildiz przed kamerami oznajmia, że Cagatay i Kumru są kochankami. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. W życiu Yamana pojawia się kolejna kobieta To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada: Wieści o ślubie Yamana i Seher rozchodzą się lotem błyskawicy. Czarna udaremnia napaść na Hayriye. Zuhal dodaje truciznę do ziółek Seher. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą pod koniec października i na początku listopada.

📢 Seksowna Jessica Ziółek na gorących zdjęciach. Była narzeczona Milika wygląda bosko Jessica Ziółek od kilku miesięcy nie daje o sobie zapomnieć. Była narzeczona Arkadiusza Milika najpierw wydała książkę o życiu partnerek piłkarzy, a od jakiegoś czasu ujawnia pikantne szczegóły zakończonego związku z piłkarzem Juventusu Turyn. Influencerka jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia. Trzeba przyznać, że na wielu z nich wygląda obłędnie! Zobacz gorące zdjęcia Jessiki Ziółek! 📢 Tak mieszka Monika Mrozowska. Serialowa Majka z Rodziny zastępczej ma domek na wsi Monika Mrozowska popularność zdobyła dzięki roli Majki Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Obecnie bardziej znana jest jako influencerka i autorka książek kulinarnych. Na co dzień mieszka w Warszawie, ale każdą wolną chwilę stara się spędzać w swoim domku na wsi. Zobacz, jak wyglądają wnętrza urokliwej nieruchomości położonej z dala od miejskiego zgiełku.

📢 Po otwarciu parkingu pod czwartym kręgiem Opery Nova będą się tworzyły ogromne korki? Podziemny parking pod czwartym kręgiem Opery Nowa w Bydgoszczy pomieści grubo ponad 200 samochodów. Maciej Figas, dyrektor opery uważa, że jeśli nawet połowa z nich wyjedzie jednocześnie, będzie to sytuacja komunikacyjnie kryzysowa, bo wszystkie pojadą jak dawniej - w ul. Focha. Drogowcy twierdzą, że w tym miejscu... zawsze były korki. 📢 Bydgoszcz jest jej bardzo bliska. Ania Rusowicz była gościem cyklu "Artyści w Bohemie" [zdjęcia] O miłości do retro brzmień, pracy nad nową płytą, ale też związkach z Bydgoszczą - opowiedziała Ania Rusowicz. Jedna z najbardziej lubianych i energetycznych wokalistek polskiej sceny muzycznej gościła w poniedziałek (6 listopada) nad Brdą.

📢 Pałac Bydgoszcz - Uni Opole. Bez wygranej i wciąż bez punktów! [zdjęcia] Po pięciu rundach rozgrywek Tauron Ligi bydgoska drużyna pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli.

📢 Tramwaje linii nr 6 od dziś kursują nowym mostem nad Brdą w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia! W poniedziałek (6 listopada) pierwsze tramwaje z pasażerami przejechały nowym mostem nad Brdą, łączącym ulice Fordońską i Toruńską w Bydgoszczy. Na początku trasą w obu kierunkach kursuje jedynie linia nr 6.

📢 Zostały dwie niedziele handlowe do końca 2023. W te dni sklepy będą otwarte [kalendarz] Do końca 2023 roku zostały dwie niedziele handlowe (w sumie w ciągu roku było ich siedem). Jedna z pozostałych niedziel handlowych będzie specyficzna - sklepy będą musiały zamknąć się szybciej niż zwykle. W które niedziele w 2023 roku będzie można zrobić zakupy? 📢 "Bieg Dla Jaj". Setki chętnych pobiegło w bydgoskim Myślęcinku. Zdjęcia cz. I W niedzielę, 5 listopada, „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski” i Nowości - Dziennik Toruński” zorganizowały w Myślęcinku bieg na dystansie 5 kilometrów oraz marszobieg na 2,5 km. Wydarzenie było częścią szerszej akcji profilaktycznej prowadzonej przez nasze Redakcje. Ma ona na celu budowanie szerszej świadomości istoty badań profilaktycznych wśród mężczyzn.

📢 Licytacje komornicze w Bydgoszczy. To kupisz od komornika w listopadzie. Tanie domy, mieszkania, meble [lista] Tanie domy, mieszkania, meble, sprzęt RTV i AGD. Te i inne rzeczy możesz kupić na licytacji komorniczej w Bydgoszczy. Prezentujemy harmonogram licytacji na listopad 2023.

📢 Sąsiedzi z bydgoskiego osiedla ładowali samochody elektryczne w bloku. Wspólnota chciała podziału rachunków Jeden z lokatorów "Osiedla Paryskiego" w Bydgoszczy zainstalował we wspólnym garażu stację ładowania aut elektrycznych i podlicznik zużycia energii. Zgodnie z uchwałą, powinien rozliczać się indywidualnie za prąd, który pobiera, by naładować swoje auto. Dołączył do niego drugi lokator. Wspólnota chce wglądu do umów z operatorem sieci. 📢 Morsy w Pieckach. Było dużo śmiechu, radości i zabawy - mamy zdjęcia z kąpieli Tradycyjnie w niedzielne południe morsy z Bydgoszczy i okolic spotkały się w Pieckach. Nad Jeziorem Jezuickim zażywali zimnych kąpieli. 📢 Otwieramy mosty, czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek - komentuje Jarosław Reszka Kto zwiedzenie długo wyczekiwanego w Bydgoszczy mostu ma dopiero w planach, niech lepiej, dbając o środowisko i stan swoich nerwów, zrobi to głęboką nocą. Za dnia bowiem rozjuszonego albo dla odmiany pogrążonego w korku w kompletnej apatii kierowcy raczej nie będą w stanie wprowadzić w lepszy nastrój ani widoki zaawansowanej budowli, ani mało już kojące tłumaczenia, że warto się teraz pomęczyć, by za czas jakiś cieszyć się owocami robotniczego trudu.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. W skali roku ma być więcej pieniędzy dla seniorów - o tyle wzrosną emerytury W projekcie budżetu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie, wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca jest bardzo wysoki i wynosi 12,3 proc. W 2024 roku emerytury doczekają się dwukrotnej waloryzacji, ponadto emeryci zyskają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Wzrosną również dodatkowe świadczenia: trzynasta i czternasta emerytura. Więcej informacji w artykule poniżej. W galerii z kolei prezentujemy nowe tabele wyliczeń, o ile wzrosną emerytury, jeśli waloryzacja 1 marca wyniesie tyle, ile zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok.

📢 Tak mieszka Kasia Tusk w apartamencie w Sopocie. Białe duże drzwi i piec kaflowy [zdjęcia] Kasia Tusk jest współautorką bloga Make Life Easier, którego założyła ze swoją szwagierką Zofią Cudny. W 2007 roku wzięła udział w piątej edycji Tańca z gwiazdami, w której ostatecznie zajęła 3. miejsce. Wychowywała się w Sopocie, gdzie mieszka do dziś wraz z mężem i dwiema córkami. Córka Donalda Tuska chętnie chwali się zdjęciami swojego stylowego apartamentu na Instagramie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Kasi Tusk.

📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się na początku listopada. Serter chce skrzywdzić Ferita Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od kilku tygodniu (o godzinie 14.00 od poniedziałku do piątku). W galerii zamieszczamy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli. Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" na początku listopada. Wkrótce w serialu: Ifakat zauważa, że Suna za bardzo spoufala się z Abidinem. Ciotka zmusza Kazima, by poszedł na przyjęcie do Ferita. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Teresa Werner w stroju kąpielowym. Gorące zdjęcia 65-letniej piosenkarki rozpalają zmysły Nazywana jest królową śląskich szlagierów, a na jej koncerty przychodzą tłumy fanów. Aż trudno uwierzyć, że Teresa Werner w tym roku obchodziła 65. urodziny. Gwiazda muzyki rozrywkowej ma ciało modelki, a swoją figurą mogłaby zawstydzić niejedną nastolatkę. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia, na których możemy podziwiać jej nienaganną sylwetkę. Zobacz, jak Teresa Werner prezentuje się w stroju kąpielowym.

📢 Tak mieszka Małgorzata Opczowska. Luksusowe wnętrza prowadzącej Pytanie na śniadanie Małgorzata Opczowska to jedna z najbardziej popularnych prowadzących Pytanie na śniadanie. Po odejściu Łukasza Nowickiego ze śniadaniówki TVP, prowadzi program wspólnie z Robertem Koszuckim. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Opczowskiej. Gwiazda TVP mieszka w luksusowym apartamencie na warszawskim Mokotowie. Zobacz zdjęcia ze środka!

📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [2.11.2023 r.] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 41-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo". Zobacz jak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [2.11.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Najładniejsze kwiaty, stroiki, wieńce i wiązanki na Wszystkich Świętych. Piękne dekoracje na cmentarz z kwiaciarni Stroiki, wianki, kwiaty doniczkowe - to tylko część propozycji na cmentarz, które zaczęły się już pojawiać w kwiaciarniach w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz w galerii jakie kompozycje kwiatowe można kupić na groby na Wszystkich Świętych. Są dekoracje florystyczne z kwiatów żywych i sztucznych.

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Przedwojenna Bydgoszcz na pokolorowanych zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Wybraliśmy dziesięć zdjęć Bydgoszczy z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wszystkie wykonano przed wojną i w oryginale były one czarnobiałe. Dzięki mechanizmowi kolorowania zdjęć możemy w pewnym stopniu odtworzyć barwy na fotografiach, które zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym. W galerii zamieszczamy oryginalne zdjęcia oraz poddane obróbce.

