Przegląd prasy (6.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 6.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy dom Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Zobacz, jak mieszkać będzie piosenkarz [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Michał Wiśniewski buduje nowy dom, w którym zamieszka z żoną, Polą i swoimi dziećmi. W sieci pojawiły się zdjęcia i wizualizacje domu i pomieszczeń. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Zobaczcie fotki w naszej galerii!

📢 To wydarzy się po weekendzie w serialu Dziedzictwo (Emanet). Seher zostaje ranna w areszcie! [6.08.2023 r.] "Dziedzictwo", znane również pod tytułem Emanet, to jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Wiemy już, co wydarzy się w tureckim serialu po weekendzie. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" w dniach 7-18 sierpnia.

📢 Tak dzisiaj wygląda Gabrysia z Na Wspólnej. Ewa Gorzelak 16 lat temu odeszła z serialu [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Ewa Gorzelak przez cztery lata wcielała się w rolę Gabrysi Góralczyk-Nowak w "Na Wspólnej". Aktorka występowała w popularnym serialu od pierwszego odcinka, jednak w 2007 roku pożegnała się z produkcją. Co dzisiaj słychać u serialowej Gabrysi? Sprawdziliśmy, czym aktorka zajmuje się obecnie oraz jak dzisiaj wygląda. Zobacz, jak Ewa Gorzelak zmieniła się przez lata!

Prasówka 6.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ma 35 lat, jest piękna i naturalna. Tak na co dzień wygląda Zehra z serialu Zakazany owoc [zdjęcia - 6.08.2023 r.] "Zakazany owoc" jest najbardziej popularnym tureckim serialem emitowanym obecnie w Telewizji Polskiej. Jedną z bohaterek produkcji znad Bosforu jest Zehra, zbuntowana córka Halita Arguna. W tę rolę wciela się Şafak Pekdemir, 35-letnia aktorka urodzona w Stambule. Co jeszcze o niej wiemy? W galerii poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia tureckiej piękności. Zobaczcie, jak serialowa Zehra wygląda na co dzień.

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [6.08.2023 r.] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Dorota Gardias ma ciało modelki i wygląda jak bogini. Sekret to dieta, Gwiazda zdradza szczegóły [6.08.2023 r.] Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule.

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen [6.08.2023 r.] Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka. 📢 Mamy ranking najbardziej atrakcyjnych znaków zodiaku. Zobacz - lista od najmniej do najbardziej atrakcyjnych Każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy na swój sposób, ale równocześnie jesteśmy podobni do innych pod względem niektórych cech czy nawyków. Czasami te podobieństwa wynikają z genetyki, czasem z osobowości. Zdaniem astrologów czasami z naszych znaków zodiaku.

📢 Oto najlepsze zamienniki masła. Takimi produktami możesz zastąpić masło, gdy zabraknie go w domu Wiele osób nie wyobraża sobie kanapki bez masła? Masło to także podstawowy składnik wielu przepisów kulinarnych zarówno słodkich, jak i wytrwanych. Decyzja, który substytut masła wybrać, zależy od tego, czy masło w przepisie jest używane jako smarowidło, czy jako tłuszcz do smażenia, czy do pieczenia.

📢 Takie są najlepsze zamienniki cukru. Takimi produktami możesz zastąpić cukier [lista] Cukier to jeden z podstawowych składników wielu przepisów zarówno słodkich, jak i wytrawnych. Bez względu na to, do czego dodasz cukier, jego główne zadanie pozostaje niezmienne: nadać potrawie lub napojowi pysznego smaku. Są jednak jego zamienniki. 📢 Fontanna Muzyki na inaugurację skąpana w deszczu [dużo zdjęć] Serdecznie zapraszamy na tegoroczną odsłonę Festiwalu Fontanna Muzyki 2023. Gramy w cztery soboty sierpnia. Jak zawsze, wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych - zachęcała Joanna Franczak ze Stowarzyszenia Bydgoskiej Fontanny Potop. Niestety, pogoda nie sprzyjała inauguracji wydarzenia, które od lat gromadzi miłośników śpiewu i muzyki przy najbardziej charakterystycznej bydgoskiej fontannie. 📢 Tak wygląda dziś Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - zobaczcie zdjęcia! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Te miejsca w Bydgoszczy były na planie serialu "Czterej Pancerni i Pies". Zobaczcie zdjęcia! [6.08.2023] Nie wszyscy wiedzą, że Bydgoszcz pojawiła się w kilku odcinkach na planie kultowego serialu "Czterej Pancerni i Pies". Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz Sławomir Szeliga, miłośnik i propagator turystyki fimowej, zapraszają na wycieczkę śladami tego filmu. Powstała strona internetowa, która ma ułatwić spacer po Bydgoszczy szlakiem "Czterech Pancernych i Psa".

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP [6.08.2023] Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" przygotowują się do ślubu. Już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanie na ślubnym kobiercu.

📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Dom na wsi, kominek i cztery psy [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Podczas pandemii Covid-19 Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadziła się do swojej posiadłości w Konstancinie pod Warszawą. Prowadząca "Dzień dobry TVN" mieszka tam z czwórką swoich psów. Wnętrza urządzone są w industrialnym stylu, a uwagę zwracają kominek, przestronne pomieszczenia i duże okna. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci [6.08.2023 r.] Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Tak wygląda narzeczona Skiby, Karolina Kempińska bez makijażu. Naturalna uroda i kobiecie piękno [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Karolina Kempińska to narzeczona frontmana formacji Big, Cyc, popularnego Skiby. Wybranka Krzysztofa Skiby jest młodsza od niego o 26 lat i zajmuje się modelingiem. Para wkrótce ma wziąć ślub. Pani Karolina pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak wygląda bez makijażu. Internauci nie kryją zachwytu. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tak mówią strażacy - sprawdź, czy zrozumiesz znaczenie słów używanych w żargonie strażackim [6.08.2023 r.] Każda grupa zawodowa używa specyficznych słów i zwrotów, które tworzą pewien zrozumiały tylko dla nich żargon. Nie inaczej jest wśród strażaków, którzy również używają swego rodzaju slangu. Przeczytajcie, co można usłyszeć w nieoficjalnych - acz służbowych strażaków.

📢 Gra Çağataya w serialu Zakazany owoc. Fanki serialu kochają się w tureckim aktorze! [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Kilka tygodni temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Çağatay, syn Hasana Alego. W rolę nowego męża Yildiz wciela się 41-letni Berk Oktay. Przystojny aktor od razu wpadł w oko fankom tureckiej produkcji. Wielu widzów zastanawia się, kim jest nowy bohater tureckiego serialu oraz jak wygląda jego życie prywatne. Postanowiliśmy to sprawdzić! Zobaczcie, jak na co dzień wygląda Çağatay z "Zakazanego owocu"! 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po pierwszym weekendzie sierpnia. Marco umiera. Claudio trafi do więzienia za sodomię? [6.08.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną po weekendzie 5-6 sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po pierwszym weekendzie w sierpniu: Potworna zbrodnia czy mistyfikacja? [6.08.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie (5-6 sierpnia). Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. To wydarzy się po pierwszym tygodniu sierpnia: Ender i Sahika oznajmiają Zehrze, że Mert ma syna. Podczas jubileuszu firmy ktoś emituje nagranie kompromitujące Yildiz. Cansu zaprzyjaźnia się z Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.

📢 Długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna Natalia Siwiec - zresztą zobaczcie zdjęcia [6.08.2023 r.] Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012!

📢 Tak mieszka, żyje i podróżuje Aleksandra Kwaśniewska, córka byłego prezydenta Polski [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Aleksandra Kwaśniewska to córka byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Jej matką jest Jolanta Kwaśniewska. Pani Ola urodziła się 16 lutego 1981 roku i z wykształcenia psychologiem. Zajmuje się dziennikarstwem, jest prezenterką telewizyjną i autorką tekstów piosenek. Aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami z życia prywatnego. Zobacz w galerii artykułu, jak żyje, podróżuje i mieszka Aleksandra Kwaśniewska. 📢 Czternasta emerytura - wypłaty już pod koniec sierpnia. Znamy daty i kwoty 14. emerytury - zobacz wyliczenia [6.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Czternasta emerytura - tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [6.08.2023 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Krukówna. Kochało się w niej pół Polski! [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale to rola Soni w "Fuksie" przyniosła jej największą popularność. Agnieszka Krukówna na swoim koncie ma również występ w "Liście Schindlera" u Stevena Spielberga oraz nagrodę Orła za główną rolę w filmie "Farba". W ostatnich latach rzadko możemy oglądać ją na ekranie, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała kiedyś. Zobacz, jak Agnieszka Krukówna zmieniała się przez lata.

📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [6.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [6.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej [6.08.2023 r.] "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38".

📢 Tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Joseph Baena jest łudząco podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia! [6.08.2023 r.] Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.

📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [6.08.2023 r.] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington. 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [6.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Takie są skutki jedzenia cukinii. To się dzieje z organizmem, gdy jesz to popularne warzywo [6.08.2023 r.] Istnieje wiele odmian cukinii. Różnią się kształtem, kolorem i teksturą skórki. Cukinię można przerabiać na różne sposoby. Doskonale nadaje się na grilla czy składnik leczo. Cukinię można faszerować mięsem albo zwyczajnie pokroić w plasterki i usmażyć. Jest pysznym dodatkiem do każdego posiłku. Tak jedzenie cukinii wpływa na nasz organizm. Zobacz w naszej galerii.

📢 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami. Tak dzisiaj wygląda Kamila Kajak [zdjęcia - 6.08.2023 r.] Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 Tak wygląda teraz Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. Ma 62 lata - zobaczcie zdjęcia [6.08.2023 r.] Katarzyna Zawidzka w 1985 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Została również czwartą Wicemiss International. Ponadto zajęła ósme miejsce w wyborach Miss World. Potem rozpoczęła karierę modelki. Pracowała dla największych agencji modowych na świecie. Ma 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. 📢 "Krawcowa z Madrytu" - nowy serial w TVP zastąpił "Wspaniałe stulecie" [fabuła, streszczenia - 6.08.2033 r.] "Krawcowa z Madrytu" to serial, który zastąpił na antenie TVP turecką telenowelę "Wspaniałe stulecie". Hiszpańską produkcję można oglądać od 2 sierpnia. Poniżej znajdziesz informacje, o czym jest nowy serial emitowany w TVP, kiedy można go oglądać. W galerii artykułu publikujemy pełne streszczenia odcinków. Sprawdź, co się wydarzy w "Krawcowej z Madrytu".

📢 Oto nowe, interaktywne atrakcje Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy! [zdjęcia] Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy od czwartku, 3 sierpnia, świętuje swoje stulecie. Jednym z elementów obchodów były sobotnie Drzwi Otwarte w Centrum Edukacji Muzealnej (mieści się ono przy ul. Mennica 6 na Wyspie Młyńskiej).

📢 Tego nie wkładaj do lodówki! Oto 20 zaskakujących produktów, które nie muszą być przechowywane w lodówce [5.08] Lodówki w wielu domach, szczególnie przed świętami, są wypchane po brzegi różnymi produktami spożywczymi. Niektórzy mają zwyczaj trzymać w lodówce absolutnie wszystko - od chleba, przez ziemniaki, po masło orzechowe. Ale okazuje się, że trzymanie wszystkiego w lodówce to nie jest najlepszy sposób. Istnieje bowiem wiele produktów spożywczych, które nie wymagają przechowywania w lodówce. Zobacz koniecznie, które produkty lepiej wyjąć z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej - szczegóły w naszej galerii. 📢 Takie są zaskakujące skutki uboczne niejedzenia chleba. Co się dzieje, gdy nie jesz pieczywa? [5.08] Chociaż chleb jest bardzo często przedstawiany jako niezbyt zdrowa żywność, prawdopodobnie błędnie zrozumiano, że rezygnacja z pieczywa może być pozytywna dla organizmu. W rzeczywistości istnieje kilka negatywnych skutków ubocznych rezygnacji z chleba. Co się stanie, jeśli zupełnie się wykluczy pieczywo? Wszyscy, którzy zrezygnowali z jedzenia chleba czy bułek bardzo szybko zauważają, że czują się nieco inaczej. Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Oto niektóre z najbardziej zaskakujących skutków ubocznych rezygnacji z chleba. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Na takie połączenia na talerzu trzeba uważać. One mogą być niebezpieczne dla zdrowia [5.08] Okazuje się, że niektóre produkty spożywcze tracą na wartościach odżywczych a nawet mogą być szkodliwe dla zdrowia, gdy są spożywane razem w jednym posiłku. Których produktów lepiej nie spożywać razem w jednym daniu? Sprawdzamy! 📢 Ostrzeżenie meteorologiczne. 6 sierpnia IMGW prognozuje silne opady deszczu, porywisty wiatr i burze w Kujawsko-Pomorskiem Nad Kujawy i Pomorze nadciąga front atmosferyczny, który sprowadzi nad nasz region deszcz i burze. Przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczegóły alertu poniżej. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Tak należy gotować brukselkę, żeby nie była gorzka. Te triki pomogą ci przygotować smaczną brukselkę Niektórzy, a na pewno dzieci, nie przepadają za brukselką. A to błąd! Brukselka - kapusta brukselska jest bowiem bombą odżywczą i powinna się znaleźć na naszych talerzach. Tym bardziej, że jej cena nie jest wygórowana. 📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Śmieszą nawet w wakacje! Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę Wakacje, wakacjami, ale od czasu do czasu można sobie przypomnieć o szkole, szczególnie gdy może to stanowić okazję do pośmiania się. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszkają dziś Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu Natalia Jankowska i Marek Szir mieszkają Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie! 📢 Trzyletnia Victoria z Grudziądza traci wzrok. O jej zdrowie walczą rodzice i lekarze z... Rosji 3-letnia grudziądzanka z mamą są w rosyjskiej klinice. Tylko tam lekarze dali nadzieję, że dziewczynka nie straci wzroku. Vici i jej mama Paulina pokonały już wiele przeciwności. Ale przed nimi jeszcze długa walka.

📢 Kolejne dworce w Kujawsko-Pomorskiem zostaną zmodernizowane. Oto lista Kolejne zaniedbane dworce kolejowe w małych miejscowościach będą remontowane. Ponad 4 mld zł zostaną przeznaczone na kolejny program dworcowy, który ma być realizowany w latach 2024-2030. Minister Anna Gembicka opublikowała listę dworców z kujawsko-pomorskiego, które znalazły się na liście programu. 📢 Spóźniona szarża obrońców kamienicy przy Gdańskiej 73 - Minął tydzień [felieton Jarosława Reszki] Zgadzam się, że ulica Gdańska ma swoją dość spójną zabudowę od lat i każdy ubytek w niej, niczym ubytek zęba w szczęce, psuje i osłabia całość. Trzeba jednak przyznać, że gdyby konieczna była taka stomatologiczna interwencja, to budowla przy Gdańskiej 73 nadawałaby się do niej bardziej niż inne.

📢 Bydgoszcz z rządowym dofinansowaniem na remonty i budowę ulic. Miasto dostanie 30 mln zł! W piątek, 4 sierpnia, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał dokumenty, dzięki którym Bydgoszcz otrzyma dofinansowanie na remont lub budowę ulic! Bydgoszcz dostanie 30 mln złotych. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości, Łukasz Schreiber.

📢 Budowa mostów nad Brdą. Jak przebiegają prace? 4 sierpnia ZDMiKP przedstawił najnowszy raport Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje o postępie prac na budowie nowych mostów nad Brdą w Bydgoszczy. Prace są zaawansowane, a pierwsze tramwaje pojada mostami jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że nad rzeką powstają dwa trakty - drogowy i tramwajowy. 📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio.

📢 Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy. Zobacz zabytkowy obiekt, który znów tętni życiem W piątek (4 sierpnia) równo o godzinie 15 oficjalnie otwarto wyremontowaną Halę Targową w Bydgoszczy. Pierwsi klienci, którzy pół godziny wcześniej utworzyli przed drzwiami wejściowymi sporą kolejkę, mogli sprawdzić jak zmienił się obiekt i jaką przygotowaną ofertę gastronomiczną. 📢 Pierwszy weekend sierpnia w Bydgoszczy. Zobacz, co będzie się działo w mieście (5-6 sierpnia) W sobotę i niedzielę 5-6 sierpnia sporo będzie się działo w Bydgoszczy. Zaplanowano wydarzenia w pomieszczeniach zamkniętych oraz plenerowe. W przypadku tych drugich warto śledzić w mediach społecznościowych komunikaty organizatorów imprez, ponieważ plany może pokrzyżować pogoda.

📢 Tysiące bomb kasetowych z czasów II wojny światowej wykopano w Mełnie pod Grudziądzem. Zobacz zdjęcia Blisko 4 tysiące (!) - jak się okazało niemieckich bomb kasetowych - wydobyli saperzy w lesie przy drodze w Mełnie pod Grudziądzem. Akcja trwała dwa dni.

📢 59-latka z powiatu świeckiego uprawiała w ogródku konopie. Grożą jej 3 lata więzienia Na terenie gminy Nowe w powiecie świeckim dzielnicowi z ujawnili kilkanaście roślin konopi indyjskich. Rosły na działce rekreacyjnej. Ich właścicielka 59-letnia kobieta tłumaczyła, że posiada je do wykorzystania w celach leczniczych.

📢 Tak mieszka dziś Aneta Zając, czyli Marysia z serialu "Pierwsza miłość". Zobaczcie zdjęcia wnętrz jej domu Aneta Zając to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Marysi Domańskiej w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym od 2004 roku przez telewizję Polsat. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Często pokazuje swoim fanom wnętrza swojego mieszkania. Dzięki temu wiem, jak wygląda codzienne życie Anety Zając. Zobaczcie, jak mieszka Marysia z serialu "Pierwsza miłość". 📢 Wokół Kanału Bydgoskiego: zabytek historii i chichot historii - komentarz Jarosława Reszki Stary Kanał Bydgoski zasługuje, by znalazł miejsce obok 123 innych obiektów już wpisanych na listę polskich zabytków historii. Z naszego regionu są już na tej liście rezerwat archeologiczny w Biskupinie, zespół tężni i warzelni soli wraz z parkiem Tężniowym i parkiem Zdrojowym w Ciechocinku, Stare i Nowe Miasto w Toruniu, a nawet katedra pw. Najświętszej Maryi Panny we Włocławku, która choć piękna, wywiera na mnie dużo mniejsze wrażenie niż nasz kanał z śluzami z XVIII wieku.

📢 Wraca temat zabytkowego pomnika w Bydgoszczy. Społecznik pyta o "trójnóg" i zagrożenie pracami wodociągowymi Na ulicy Markwarta w Bydgoszczy, w pobliżu skweru Leszka Białego, rozpoczęły się prace wodociągowe. To element dużego kontraktu na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Społecznicy obawiają się, że roboty mogą uszkodzić pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. 📢 Długo oczekiwane otwarcie Hali Targowej w Bydgoszczy. Będzie strefa gastronomiczna, ale nie będzie handlowej i klubu W piątek (4 sierpnia) o 15 oficjalnie otwarta zostanie Hala Targowa w Bydgoszczy. W środę obiekt po raz pierwszy zapełnił się gośćmi, bo zorganizowano przedpremierowe testy. W hali zabraknie strefy handlowej i planowanego klubu – najemcy, którzy mieli go prowadzić, walczą z operatorem obiektu o odzyskanie kaucji.

📢 Tragiczny początek sierpnia na drogach pow. nakielskiego. Jedna osoba zginęła, są też ranni Sierpień w powiecie nakielskim rozpoczął się od tragedii na drogach. Każdego dnia służby wzywane są do wypadków. Policja apeluje, by zachować rozsądek i nie szarżować z szybkością.

📢 Ostatni lot bombardiera LOT-u skończył się w Bydgoszczy. Samolot zostanie przemalowany i sprzedany Ostatniego dnia lipca br. na bydgoskim lotnisku "usiadł" Bombardier Dash Q400 o znakach rejestracyjnych SP-EQL. Samolot latał dla Polskich Linii Lotniczych LOT i był to jego ostatni - techniczny - kurs dla tegoż przewoźnika. 📢 Akcja grupy SPEED przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Trzy prawa jazdy zatrzymane Policjanci z grupy SPEED podczas jednej służby zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami trzem kierującym, którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jeden z nich miał prawo jazdy niecałe dwa miesiące.

📢 Pielgrzymi z Diecezji Bydgoskiej na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. "Czujcie się jak u siebie w domu" 370 osób z Diecezji Bydgoskiej wraz z bp. Krzysztofem Włodarczykiem bierze udział w 37. Światowych Dniach Młodzieży, które rozpoczęły się 1 sierpnia w Portugalii.

📢 Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci W życie weszła ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe. Pieniądze w ramach czternastki trafią na konta świadczeniobiorców w sierpniu i we wrześniu. Od czternastki potrącony zostanie podatek oraz składka zdrowotna, a ponadto nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wyjaśniamy zasady wypłat czternastej emerytury. 📢 Tak zmieniała się serialowa Ola Lubicz z Klanu. Kaja Paschalska ma już 37 lat! [zdjęcia] "Klan" swoją premierę miał 22 września 1997 roku i jest najdłużej emitowanym polskim serialem. Wielu aktorów występuje w nim nieprzerwanie od pierwszego odcinka. Wśród nich jest Kaja Paschalska, która od dwudziestu sześciu lat wciela się w rolę Oli Lubicz, serialowej córki Krystyny i Pawła Lubiczów. Aktorka dorastała na oczach milionów Polaków. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się Kaja Paschalska!

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Pociągiem do Pragi bez przesiadek! Do stolicy Czech pojedziemy z Bydgoszczy i Inowrocławia O tym połączeniu mówiło się od lat i wreszcie doczeka się realizacji. Mowa o trasie Gdynia - Praga. Mają tutaj jeździć cztery pociągi dziennie, w naszym regionie zatrzymywać się będą na dwóch stacjach PKP.

📢 Po tym poniedziałku Stary Fordon już nigdy nie będzie taki sam Ostatnie chwile, kiedy widzicie elewację Aresztu Śledczego w Fordonie w takim stanie - tak poniedziałkowy początek prac przy kompletnej przemianie fasad charakterystycznej budowli przy Rynku w Fordonie zapowiedział szef SMSF, Rafael Prętki. 📢 Takie są wady znaków zodiaku. To mówi horoskop o dobrze dobrego partnera Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań mogą być utrudnione. Wróżka Roma sprawdza, jakie wady mają poszczególne znaki zodiaku. Dzięki temu osoby wierzące w horoskopy będą mogli pracować nad swoimi związkami. 📢 Wydaję pieniądze bez umiary. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne [lista] Niektórzy żyją z miesiąca na miesiąc. Są i tacy, którzy wydają pieniądze bez opamiętania. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne. Nie dla nich oszczędzanie i odkładanie groszu do grosza. Zobacz ranking Wróżki Romy. Szczegóły w naszej galerii!

📢 Horoskop miłosny na sierpień. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Tragiczne skutki nawałnicy w powiecie świeckim. Konar spadł na samochód. Zginął 47-latek z Bydgoszczy Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę (29 lipca) około godz. 18:20 w Gołuszycach w powiecie świeckim. Właśnie tam odłamany przez wiatr konar drzewa spadł na auto, którym jechały cztery osoby. Jedna z nich zginęła na miejscu.

📢 Taka ma być czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci na konto emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Mamy tabelę waloryzacji emerytur w 2024. Tak mogą zmienić się emerytury od marca Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych emerytury do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Celem jest zapewnienie większego wsparcia finansowego dla emerytów i osób korzystających z programu "300 plus". Zobaczcie prognozowane wyliczenia waloryzacji emerytury.

📢 Choroba Alzheimera - takie są pierwsze jej objawy. To możesz zrobić, by sobie pomóc Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera?

📢 Tych pamiątek z wakacji nie wolno przewozić przez granicę - są nielegalne. Takie są kary! Pamiątki i suweniry z krajów, które odwiedzamy są doskonałym wspomnieniem z wymarzonego urlopu. Nie wszyscy wiedzą jednak, że nie każdy przedmiot wolno wywozić z kraju, w którym wypoczywaliśmy. Za celową (lub nie - niewiedza nie zwalnia jednak od odpowiedzialności) próbę przekroczenia granicy z nielegalną pamiątką, grożą wysokie kary! Sprawdź, czego nie wolno traktować jako pamiątki z wakacji oraz jakie kary grożą w przypadku znalezienia ich w bagażu podczas kontroli granicznej.

📢 Luksusowe wakacje Patrycji Tuchlińskiej. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Dorota Gardias rozebrała się do naga przed obiektywem i wyglądała jak bogini! [zdjęcia] Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Ostatnio Dorota Gardias odbyła nietypową sesją zdjęciową, a przed obiektywem zrzuciła wszystkie ciuchy i prezentowała się tak, jak ją stworzyła matka natura. Gwiazda w szczytnym celu wcieliła się w Nintu, babilońską boginię i trzeba przyznać, że wybór postaci był idealny, tak jak sylwetka pani Doroty.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Para ma piękny dom z ogrodem [zobacz zdjęcia] Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od kilkunastu lat tworzą zgraną parę, a od 2014 r. są szczęśliwym małżeństwem. Mieszkają w pięknym domu w podwarszawskim Wilanowie. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza ich posiadłości.

📢 Tych produktów nie powinno się jeść na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz. 📢 Taka jest prywatnie Casilda z serialu "Akacjowa 38". Marita Zafra miała zostać zawodową tancerką - zobacz zdjęcia Marita Zafra urodziła się 10 kwietnia 1994 roku w Madrycie. Jest córką znanej hiszpańskiej Luisity Zafra. Maritę Zafrę można oglądać jako serialową Caildę w telenoweli "Akacjowa 38". Zanim została aktorką, planowała karierę zawodowej tancerki. W galerii artykułu znajdziesz prywatne zdjęcia Marity Zafry.

📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa". 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? [galeria] Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Tak mieszka i podróżuje Germán z serialu "Akacjowa 38". Aktor Roger Berruezo na prywatnych zdjęciach Roger Berruezo to hiszpański aktor, który wciela się w rolę Germána w serialu "Akacjowa 38". Hiszpański serial widzowie TVP 2 mogą oglądać od poniedziałku do piątku, jeśli TVP zdecyduje się wyemitować wszystkie odcinki, to wygląda na to, że zadomowi się on u nas na dłużej, bo nakręcono... 1500 odcinków. Jaki prywatnie jest aktor, który wciela się w rolę jednego z głównych bohaterów? Zobaczcie zdjęcia Rogera Berruezo w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Dekiert. Dziennikarka TVP zachwyca urodą! [zdjęcia] Sylwia Dekiert to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. Zajrzeliśmy, jak wygląda życie prywatne pięknej dziennikarki. Zobacz, jak Sylwia Dekiert mieszka i żyje na co dzień!

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Oto prywatne zdjęcia lidera Bayer Full Sławomir Świerzyński to od lat jedna z największych gwiazd muzyki disco polo. Lider Bayer Full zrobił karierę, której wielu może mu pozazdrościć. Dzięki disco polo dorobił się wielkiego domu, stadniny koni, a nawet jachtu. Zobacz jak mieszka i spędza czas poza sceną.

📢 Bomba na dworcu kolejowym! Pięć godzin przerwy w ruchu pociągów [KALENDARIUM BYDGOSKIE na 4 SIERPNIA] Przygotowaliśmy dla was listę ważnych wydarzeń z historii Bydgoszczy, które miały miejsce 4 sierpnia. Zobaczcie, co ciekawego wydarzyło się 4.08 w Bydgoszczy [KALENDARIUM BYDGOSKIE, KALENDARIUM 4 SIERPNIA, WAŻNE WYDARZENIA W BYDGOSZCZY].

📢 Kubeł zimnej wody ostromeckiej Desant funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wytwórni wody mineralnej „Ostromecko” Leszka Bokieja spowodował powszechną panikę. Politycy z lewa i prawa nabrali wody w usta.

