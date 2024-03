Przegląd prasy 4.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Odlotowa 5. Wyjątkowy bieg po płycie bydgoskiego lotniska - dużo zdjęć”?

📢 Która rasa kota pasuje do Twojego znaku zodiaku? Sprawdź te 12 par! Nasze poprzednie zestawienie ras kotów i znaków zodiaku bardzo się Wam spodobało. Wróżka Nadya jeszcze raz przeanalizowała cechy charakteru poszczególnych ras i dopasowała je do poszczególnych znaków zodiaku. Oto nowe zestawienie - 12 par kotów i znaków. Który kot najlepiej pasuje do Panny? Dlaczego rasa ragdoll pasuje do Raka i co łączy zodiakalną Wagę z kotem perskim? Sprawdźcie!

📢 Pensja minimalna 2024 netto. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca? [4.03.2024] Na początku roku pensja minimalna w Polsce została podwyższona o ponad 600 złotych brutto. W 2024 zaplanowano jeszcze jedną podwyżkę, która przeprowadzona zostanie już za kilka miesięcy. Ile obecnie musi płacić netto pracodawca? Ile wyniesie płaca minimalna w drugiej połowie 2024 roku? Jak najniższe wynagrodzenie ma się do średnich zarobków w Polsce? O tym piszemy poniżej.

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Tu padły najwyższe wygrane w Lotto w 2024 roku w Kujawsko-Pomorskiem Za nami dwa miesiące 2024 roku. Gracze LOTTO mieli już wiele powodów do świętowania. W Kujawsko-Pomorskiem w grach Lotto padło dotychczas 29 wygranych na blisko 3 miliony złotych. Podajemy, gdzie padły najwyższe wygrane w tym roku. 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [4.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Edyta Zając hipnotyzuje w stroju kąpielowym. "Najpiękniejsza Polka" - piszą zachwyceni fani [4.03.2024 r.] Edyta Zając to wzięta modelka, a od jakiegoś czasu również prezenterka telewizyjna. Przez wielu uznawana jest za jedną z najpiękniejszych Polek. Swoimi zdjęciami potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Zobaczcie gorące fotki - Edyta Zając pozuje w stroju kąpielowym.

📢 Scott Eastwood - tak wygląda syn słynnego Clinta Eastwooda. Podobieństwo do ojca jest uderzające! [4.03.2024 r.] Scott Eastwood to syn słynnego Clinta Eastwooda. Podobieństwo syna do ojca jest uderzające. Zawodowo Scott Eastwood zajmuje się aktorstwem, reżyseruje i produkuje filmy oraz zarabia jako model. Więcej informacji o Scott'cie Eastwoodzie poniżej, a w galerii zdjęć publikujemy prywatne fotografie syna słynnego aktora - zobaczcie, jak jest podobny do ojca! 📢 Taki będzie początek marca w serialu Złoty chłopak. Seyran pójdzie na studia. Ferit jest wściekły [4.03.2024 r.] Początek marca w serialu "Złoty chłopak" zwiastuje mnóstwo emocji. Ferit wraz z całą rodziną Seyran wprowadził się do Halisa, który nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Pomiędzy domownikami będzie dochodziło do ostrych spięć. Jak to wpłynie na relację Seyran i Ferita? Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie marca.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się na początku marca. To ostatni sezon tureckiej telenoweli [4.03.2024 r.] Za nami już ponad 400 odcinków tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". W finale 5. sezonu byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń. Co wydarzy się w serialu na początku marca? Widzowie zobaczą szósty sezon popularnej telenoweli, który przedstawia wydarzenia dwa lata po śmierci Cagataya. Mamy streszczenia nowych odcinków "Zakazanego owocu", które zostaną wyemitowane w dniach 4-15 marca. 📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [4.03.2024 r.] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska.

📢 Magda Mołek ma 250-metrowy apartament. Klasyczna kuchnia i duża biblioteczka - zobacz zdjęcia [4.03.2024 r.] Magda Mołek przez większość zawodowej kariery była związana ze stacją TVN, a od blisko czterech lat prowadzi własny kanał na Youtube. Dziennikarka udziela się w mediach społecznościowych, a na wielu zdjęciach publikowanych na Instagramie możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Horoskop na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku. To przyniesie marzec 2024 - horoskop [4.03.2024 r.] Co przyniesie marzec 2024? Z pewnością długo wyczekiwaną wiosnę! Zaręczyny, problemy zdrowotne, podwyżka, kłótnie w rodzinie. To będzie miesiąc pełen zwrotów akcji. Oto horoskop na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. To przyniesie tegoroczna wiosna!

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" na początku marca. Dogan wychodzi z więzienia i grozi Yildiz [4.03.2024 r.] Mija dwa lata od tragicznego wypadku. Cagatay siedzi w więzieniu za zlecenie zamachu na Cagataya. To Yildiz go wydała, nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży z mężczyzną. Biznesmenowi podstępem udaje się wyjść z więzienia. Kupuję willę obok domu Yildiz i ogłasza swoje zaręczyny z prawniczką. Byłej żonie poprzysięga zemstę. Wyjście z więzienia Dogana to także kłopoty dla Ender i Handan. Na jaw wychodzi wiele brudów związanych z zarządzaniem firmą.

📢 Akacjowa 38 - taki będzie początek marca. Cayetana w końcu dowie się, kim tak naprawdę jest! [4.03.2024 r.] Pierwsze dni marca przyniosą widzom serialu "Akacjowa 38" mnóstwo emocji. Teresa zapewnia Maura, że przypomniała sobie zdarzenia z przeszłości i chce zdemaskować Cayetanę. Celia mówi Teresie, że komisarz Mauro ma inną ukochaną. Co jeszcze wydarzy się w marcowych odcinkach "Akacjowej 38"? Przygotowaliśmy streszczenia nowych epizodów, które Telewizja Polska pokaże w dniach 1-9 marca. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Ender, Yildiz i Cagatay zginą w wypadku? [4.03.2024 r.] Zazdrosny Dogan nie może znieść stałej obecności Cagataya w życiu Yildiz. Do tego stopnia, że postanawia zlecić jego zabójstwo. Nie wie jednak, że uszkodzonym pojeździe Cagataya znajdują się także Ender i Yildiz, która znowu pokłóciła się z mężem. Dogan na wieść o tym, że w samochodzie znajduje się jego żona, karze jej natychmiast z niego wysiąść. Ta jednak bagatelizuje jego roszczenia. Chwile po tym Cagatay traci panowanie nad kierownicą. Na miejscu dochodzi do tragedii. Czy Edner, Yildiz i Cagatay przeżyją wypadek? Co stanie się z Doganem? Tego dowiecie się ze streszczeń w naszej galerii.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [4.03.2024 r.] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [4.03.2024 r.] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Serial "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia [4.03.2024 r.] Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Jest obłędnie piękna! Maffashion zachwyca seksownymi stylizacjami - zobacz zdjęcia [4.03.2024 r.] Maffashion słynie z odważnych kreacji, które zazwyczaj są świetnie odbierane w środowisku modowym. Kariera Julii Kuczyńskiej rozwija się od kilkunastu lat, a dziś jej konto na Instagramie obserwuje prawie 1,5 miliona osób, co czyni ją jedną z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. Fani Maffashion są zachwyceni jej stylizacjami, a pod zdjęciami sypią się same komplementy. Zobaczcie Maffashion w seksownym wydaniu!

📢 Dodatek pielęgnacyjny od marca 2024 - o ile wzrośnie? Oto nowe kwoty dodatków wypłacanych przez ZUS [4.03.2024 r.] W marcu przeprowadzona zostanie waloryzacja emerytur i rent. Przypomnijmy, że świadczenia zostaną podwyższone o 12,12 proc. (w ubiegłym roku podwyżka wyniosła 14,8 proc.). Wraz z nimi wzrośnie również cała lista dodatków wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ile od marca wyniesie dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, czy dodatek dla sieroty? 📢 Totalna metamorfoza Izy Macudzińskiej. Operacje plastyczne i peruka - tak dziś wygląda gwiazda Królowych życia [4.03.2024 r.] Izabela Macudzińska jest jedną z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce, a jej życie prywatne stało się obiektem zainteresowań wielu Polaków. Gwiazda programu "Królowe życia" przeszła ogromną metamorfozę i zdaniem niektórych fanów nie przypomina już siebie sprzed kilku lat. Zmianę wyglądu zawdzięcza nie tylko perukom, ale również licznym operacjom plastycznym. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Izy Macudzińskiej!

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [4.03.2024 r.] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024. 📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku marca. Próba morderstwa, listy miłosne i zaręczyny [4.03.2024 r.] Początek marca w telenoweli "Dziedzictwo" będzie obfitował w zaskakujące wydarzenia. Relacja Seher i Yamana staje się coraz bardziej bliska. Małżonkowie spędzają ze sobą dużo czasu i próbują nadrobić stracony czas. Ikbal nie może jednak patrzeć na ich szczęście i zleca zabójstwo Seher. Co jeszcze wydarzy się w pierwszej połowie marca w tureckiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo", które zostaną wyemitowane w dniach 1-15 marca.

📢 Największy przystojniak w serialu Akacjowa 38. Taki na co dzień jest Victor - zobacz zdjęcia [4.03.2024 r.] "Akacjowa 38" jest jedną z kilku zagranicznych produkcji, którą obecnie możemy oglądać w Telewizji Polskiej. Od samego początku w hiszpańskiej telenoweli występuje Victor, w rolę którego wciela się Miguel Diosdado. Mimo że Victor jest bohaterem drugoplanowym, aktor skradł serca żeńskiej części publiczności. Zdaniem wielu fanek, Victor jest najbardziej przystojnym bohaterem serialu. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda 39-latek. Mamy prywatne zdjęcia Miguela Diosdado. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Zobacz, kto znalazł się na liście największych awanturników [4.03.2024 r.] Wyolbrzymiają, prowokują, zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Nawet z najmniejszej drobnostki są w stanie zrobić karczemną awanturę. Lepiej schodź im z drogi. Zobaczcie imiona osób, które mają najbardziej krzepkie charaktery. Oni szybko wpadają w złość.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [4.03.2024 r.] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"! 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [4.03.2024 r.] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [4.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Pełna wdzięku Marcelina Zawadzka w samej bieliźnie. Fani: "Bogini" i "Anioł" - zobacz zdjęcia [4.03.2024 r.] Wygrana w wyborach Miss Polonia 2011 otworzyła Marcelinie Zawadzkiej drzwi do wielkiej kariery. Dziś jest w gronie kilku najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Zdaniem wielu osób, jest również jedną z najpiękniejszych Polek. Fani zachwycają się urodą 35-latki, a pod jej zdjęciami na Instagramie sypią się same komplementy. Zobaczcie gorące zdjęcia Marceliny Zawadzkiej!

📢 Wyrzeźbiony brzuch i wysportowane ciało. Tak wygląda Agatycze - piękna dziewczyna Arka Milika [4.03.2024 r.] Pod koniec lutego Arkadiusz Milik obchodził 30. urodziny. Napastnik reprezentacji Polski i Juventusu Turyn spędził ten dzień w towarzystwie ukochanej, która z tej okazji opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z jubilatem. Agata Sieramska to influencerka i instruktorka fitness, która może pochwalić się sześciopakiem na brzuchu. Zobaczcie, jak wygląda Agatycze! 📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory [4.03.2024 r.] Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024.

📢 To wydarzy się na początku 2. sezonu serialu Złoty chłopak. Ferit został bez pieniędzy i chce przechytrzyć Halisa [4.03.2024 r.] Niedawno rozpoczął się drugi sezon serialu "Złoty chłopak". Już pierwsze odcinki przyniosły widzom dużo emocji, a uwagę na sobie skupili przede wszystkim Seyran i Ferit, którzy wzięli ślub. Ich sielanka jednak nie potrwa długo, a w głównych rolach zobaczymy m.in. Kazima i Halisa. Co jeszcze wydarzy się w najbliższych odcinkach tureckiej telenoweli. Mamy streszczenia nowych odcinków, które Telewizja Polska pokaże w dniach 26 lutego - 8 marca. 📢 Zgrabne nogi i boska figura. Tak wygląda Kajra - zobacz gorące zdjęcia żony Sławomira [4.03.2024 r.] Magdalena Kajrowicz, znana również jako Kajra, popularność zawdzięcza występom u boku swojego męża Sławomira. Popularny duet wylansował wiele hitów, przy których bawią się miliony Polaków, m.in. "Miłość w Zakopanem", "Megiera" czy "Weselny pyton". Wielu fanów komplementuje wygląd Kajry, która zachwyca urodą nie tylko podczas tras koncertowych, ale również na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia żony Sławomira!

📢 Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jej przyjaźń z Marcinem Hakielem kwitnie - zdjęcia [4.03.2024 r.] Zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci programu "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska to celebrytka, a obecnie gwiazda stacji Polsat, która już niedługo popisze się umiejętnościami tanecznymi. "Królowa życia" wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", a jej partnerem będzie... Marcin Hakiel. Nie da się ukryć, że między nimi wywiązała się ogromna nić porozumienia. Jesteśmy świadkami nowej przyjaźni w show biznesie? Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dagmara Kaźmierska. Mamy zdjęcia! 📢 Fabiana z Akacjowej 38 czyli Imma Perez - tak prezentuje się na prywatnych zdjęciach [4.03.2024 r.] W serialu "Akacjowa 38" w rolę Fabiany Aguado wciela się hiszpańska aktorka, Inma Pérez-Quirós. W artykule znajdziesz garść informacji o aktorce, a w galerii zdjęć zamieszczamy prywatne fotki Inma Pérez-Quirós oraz kadry z serialu Acacias 38, na którym wciela się w rolę służącej Fabiany.

📢 "Dziedzictwo" - Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę. To wydarzy się po weekendzie w serialu [4.03.2024 r.] Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Ali ogromnie przeżywa tragedię, która go spotkała. Po śmierci ukochanej nie może dojść do siebie. Relacje Yamana i Seher idą ku lepszemu. Yaman postanawia wszystko rozpocząć od nowa, chce powoli odzyskać zaufanie Seher i zbudować z nią związek. Tymczasem szantażowana Ikbal postanawia wynająć płatnego mordercę, który ma zabić Seher. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo". W galerii znajdziesz streszczenia na pierwszą połowę marca. 📢 Serial "Akacjowa 38" - streszczenia odcinków. Teresa zdemaskuje Cayeatanę? Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Teresa zaczyna przypominać sobie coraz więcej faktów ze swojego dzieciństwa. Podczas przyjęcia u Cayetany rozpoznaje naszyjnik i traci przytomność. Zapewnia inspektora Mauro, że wszystko sobie przypomniała i że teraz mogą ją zdemaskować! Co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" w najbliższym czasie? Przeczytaj streszczenia w galerii.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny marzec 2024 [4.03.2024] Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Savoy w Bydgoszczy od 1,5 roku ma nowego właściciela, ale budynek na razie nie odżył. Ma być wykorzystany na cele edukacyjne Od połowy 2022 roku właścicielem budynku przy ul. Jagiellońskiej 2, w którym dawniej działał klub Savoy, jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Na razie w obiekcie sprzedanym za 11,4 mln zł nie widać żadnych zmian.

📢 Biegali i maszerowali „Tropem Wilczym”, by upamiętnić Żołnierzy Wyklętych - zdjęcia Śmiałkowie - w różnych miastach Polski, w tym Bydgoszczy - mieli do pokonania 1963 m. Dystans odwołuje się do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.

📢 Joanna Czerska-Thomas kandydatką na prezydenta Bydgoszczy. Powrót Jana Rulewskiego Hasło przyświecające kampanii wyborczej Trzeciej Drogi w Bydgoszczy to "Idzie nowe". Joanna Czerska-Thomas zapowiada zmiany w komunikacji miejskiej, w parku w Myślęcinku, ale mówi też o uruchomieniu dyżurów prezydenckich w ratuszu. Z list koalicji Polski 2050 i PSL-u do sejmiku i rady miasta kandydują osoby z różnych środowisk. O mandat radnego ubiega się również były senator Jan Rulewski. 📢 Wiosna na dworze, słońce grzeje coraz mocniej, ale morsy w Pieckach nie odpuszczają - zdjęcia Tradycyjnie w niedzielne południe w Pieckach nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli. 3 marca 2024 roku nie było inaczej. 📢 Niedzielna akcja na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Rolnicy rozdawali wędliny, sery i... mówili o strajku Około 30 rolników z powiatów toruńskiego, golubskiego-dobrzyńskiego i lipnowskiego zjechało w niedzielę (3 marca 2024) do Torunia. Zorganizowali happening, dotyczący strajku. Atrakcje dla przechodniów też były.

📢 W bydgoskim schronisku ponad 70 psów czeka na adopcję. Zobaczcie zdjęcia tych psiaków! Obecnie w azylu na Osowej Górze jest ponad siedemdziesiąt piesków, które są gotowe do adopcji. Większość z nich na nowe domy czeka od niedawna, ale są też pieski, które w schronisku przebywają od kilku lat. Zobaczcie zdjęcia i pomóżcie odmienić ich życie! Tak wyglądają mieszkańcy bydgoskiego schroniska dla zwierząt!

📢 Najnowszy tramwaj Pesa już przeszedł "chrzest". Uszkodzono go kilka chwil po oficjalnej prezentacji we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia W czwartek (29 lutego) we Wrocławiu zaprezentowano najnowszy model tramwaju Pesa Twist. Jak powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" nasza czytelniczka, zaraz po wydarzeniu miała miejsce przykra sytuacja. - Tradycji stało się zadość i nowa Pesa przeszła "chrzest na bramie" - mówi pani Natalia. Okazuje się, że to nie pierwszy taki wypadek.

📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się w marcu 2024. Kazim będzie wściekły, gdy się dowie! Od lutego widzowie mogą oglądać już drugą serię telenoweli "Złoty chłopak". Turecki serial emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Pod koniec poprzedniego sezonu Ferit i Seyran się rozwiedli. Następnie mieliśmy do czynienia ze sporym zwrotem akcji, bo para znowu wzięła ślub... Co wydarzy się w odcinkach, które zobaczymy na początku marca 2024? Sprawdźcie streszczenia w galerii.

📢 Ruszyła akcja "Marzec dla słuchu" w szpitalu Jurasza. Chętnych na badanie sporo W piątek (1 marca) w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej szpitala Jurasza w Bydgoszczy zainaugurowano II edycję akcji "Marzec dla słuchu". Pierwszego dnia z badań profilaktycznych skorzystało 20 osób. 📢 Radny Jarosław Wenderlich pyta o budynki, pod którymi może być schron. Prezydent odpowiada Radny Prawa i Sprawiedliwości złożył interpelację dot. baraków przy ul. Fordońskiej 423. Pismo trafiło na biurko Moniki Matowskiej, przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy. Chodzi o schron, w którym – w razie zagrożenia – mogliby schronić się mieszkańcy miasta. 📢 Skrzynki przy al. Mickiewicza w Bydgoszczy wzbudziły kontrowersje. MWiK tłumaczy, co w nich jest Przy al. Mickiewicza, gdzie trwa odtwarzanie nawierzchni po pracach związanych z projektem na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy w lutym pojawiły się nowe skrzynki. Instalacja ze względu na swoje położenie wzbudziła duże emocje.

📢 Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. O zwycięstwie zdecydował jeden gol - zdjęcia i wideo Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był hit inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w III lidze. Derby regionu kujawsko- pomorskiego jednak rozczarowały poziomem. Mało było podbramkowych spięć oraz parad bramkarzy. O wyniku zdecydował jeden gol.

📢 Festiwal Kawy i Czekolady w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z pierwszego dnia imprezy W sobotę (2 marca) w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy rozpoczął się dwudniowy Festiwal Kawy i Czekolady. To trzecia już edycja tego wydarzenia. Niesamowite zapachy i smaki przyciągnęły tradycyjnie wielu mieszkańców. 📢 Młodzi artyści pokazali "Dziecko i jego świat" w CH Focus - zobacz zdjęcia i wyniki Konkurs „Dziecko i jego świat” jest adresowany do młodzieży pasjonującej się fotografią i zrzeszonej w ośrodkach prowadzących edukację fotograficzną, ale także pracującą niezależnie. OKF „Dziecko i jego świat” jest w tej kategorii konkursem o najdłuższej tradycji. Wernisaż wystawy wieńczącej to wydarzenie, organizowane przez bydgoski Pałac Młodzieży, odbył się w sobotę, 2 marca, w CH Focus. 📢 Zakończył się konkurs na kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Wynik ma być znany w poniedziałek W całym kraju trwają konkursy na kuratorów oświaty. Niektóre z nich zostały już rozstrzygnięte. W piątek (1 marca) także w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbył się konkurs na stanowisko kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty.

📢 Unia Drobex Solec Kujawski przegrała Błękitnymi Stargard. Nowa runda, stare błędy Na inaugurację rundy wiosennej w III lidze piłki nożnej Unia Drobex Solec Kujawski podejmowała Błękitnych Stargard. Zobaczyliśmy nowy zespół gospodarzy z kilkoma piłkarzami, którzy debiutowali w zespole prowadzonym przez Roberta Wójcika.

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co będzie się działo w dniach 1-3 marca 2024 Koncerty, spektakle, warsztaty i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 1-3 marca w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Spór o ogrodzenie przy ul. Norweskiej na Szwederowie. Sprawa ciągnie się od 14 lat Zadziwiająca i zawiła historia dotycząca ogrodzenia wokół bloku na bydgoskim Szwederowie. Mieszkaniec od lat nie ustępuje w sprawie - według niego - "niepotrzebnego" płotu. Sprawa w toku.

📢 Walczył w II wojnie światowej, potem pracował w Zachemie. Pan Zbigniew z Bydgoszczy skończył 100 lat Walczył na frontach II wojny światowej, wcześniej brał udział w konspiracji, za co po wojnie został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej – Zbigniew Poleski świętował setne urodziny. Jubilat został uhonorowany najwyższym wojewódzkim odznaczeniem, marszałkowskim złotym medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. 📢 Kasztanowiec z Bydgoszczy wśród 16 finalistów konkursu Drzewo Roku 2024 w Polsce Organizowany od 14. lat przez Klub Gaja konkurs Drzewo Roku ma na celu zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. W tym roku w finale konkursu znalazły się dęby i buki, a także sosna rumelijska, kasztanowiec, platan, jesion i grusza. Wśród finalistów jest drzewo z Bydgoszczy.

📢 Umowa Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy ze szkołą o. Rydzyka objęta tajemnicą. MON odpowiada Wracamy do sprawy zwolnienia ze służby ostatniego komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Resort obrony zasłania się tajemnicą handlową, ale wyniki audytu w tej sprawie mają być jawne.

📢 Tak kibicowaliście podczas ostatnich derbów Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz - zdjęcia W sobotę inauguracja rundy wiosennej w regionie kujawsko-pomorskim. Hitem będą derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Na stadionie przy ul. Bema wicelider III ligi podejmie trzeci zespół. Różnica między zespołami to aż siedem punktów. Przypominamy jak było podczas ostatnich derbów rozgrywanych w Toruniu. 📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę - horoskop Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Już niedługo marzec - miesiąc, w którym wszystko zaczyna kwitnąć. To również najlepszy czas na nową miłość. Wróżka Roma już wie, komu się poszczęści. Zobaczcie, które znaki zodiaku znajdą miłość na wiosnę. Oto horoskop partnerski na marzec 2024.

📢 Przystojny Cagatay z serialu "Zakazany owoc". Taki jest na co dzień Berk Oktay - zdjęcia Rozkochał w sobie kobiety na całym świecie. Berk Oktay to turecki aktor, który zasłynął rolą Cagataya w serialu "Zakazany owoc". Jego burzliwa relacja z Yildiz, a wreszcie walka z Doganem (z tragicznymi skutkami) spędzała sen z powiek fanom na całym świecie. Prywatnie aktor ma za sobą równie burzliwą relacje, która wywołała spory skandal w tureckich mediach. Zobaczcie, jaki jest Berk Oktay, czyli serialowy Cagatay z "Zakazanego owocu". 📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze.

📢 Przedstawiciele władz Bydgoszczy i województwa uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od 1 marca 2011 roku. O członkach ruchu antykomunistycznego pamiętano także w grodzie nad Brdą. 📢 Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Z Bydgoszczy szybciej do Warszawy Od 10 marca będą zmiany w rozkładzie jazdy pociągów PKP. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do 9 czerwca 2024 roku. Skróci się czas przejazdu z Bydgoszczy do Warszawy. 📢 Złoty chłopak - drugi sezon. Co nowego w serialu? Pojawi się nowa postać - to Kaya, wnuk Halisa 16 lutego Telewizja Polska nadała ostatni odcinek pierwszego sezonu tureckiego serialu "Złoty chłopak". Jak można było się spodziewać, emocji zwrotów akcji w finale sezonu nie zabrakło. Sprawdzamy, co wydarzy się w drugim sezonie "Złotego chłopaka" i prezentujemy nową postać z serialu: wnuka Halisa, Kayę. W jego rolę wciela się Tarık „Taro” Emir Tekin.

📢 Bydgoscy seniorzy bawili się nad rzeką Młynówką. Zaprosiła ich Fundacja 12 Kamienica. Mamy zdjęcia Ponad 150 seniorów uczestniczyło w imprezie zorganizowanej dla nich przez bydgoską fundację 12 Kamienica. Chętnych było znacznie więcej, co pokazuje, że takie inicjatywy są w Bydgoszczy potrzebne. W marcu 12 Kamienica zaprosi na kolejne wydarzenia - tym razem adresowane do dzieci i dorosłych. 📢 Remont mostu w Samociążku przebiega sprawnie. Nie ma opóźnień. Kiedy nim przejedziemy? Przebudowa i remont mostu w Samociążku były pilną koniecznością. Po zakończeniu prac zwiększy się nośność przeprawy. Roboty trwają. Kiedy finisz inwestycji? W starostwie mówią o maju. 📢 Przedszkole w centrum Bydgoszczy zostanie rozebrane - niebawem ruszy przetarg. To atrakcyjny teren z długą historią W najbliższych miesiącach z krajobrazu centrum Bydgoszczy powinno zniknąć zamknięte w 2020 roku przedszkole Alf. Na działce położonej przy skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Przy Zamczysku w przyszłości przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oficjalna tabela. Takie będą podwyżki emerytur od 1 marca 2024 [27.02.24] Ostatnie prognozy dotyczące wzrostu emerytur na 2024 rok zostały potwierdzone. Wskaźnik waloryzacji, który wynosi 12,12 procent, jest nieco niższy niż wcześniej zakładano. Jak te zmiany wpłyną na kwoty, jakie otrzymają emeryci? Poniżej prezentujemy przewidywane wypłaty od marca. 📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów.

📢 Gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień wygląda zupełnie inaczej - zobacz zdjęcia [24.02.2024] Jedną z głównych bohaterek w serialu "Akacjowa 38" jest Cayetana, czyli czarny charakter hiszpańskiej produkcji. W rolę przebiegłej i niezwykle skutecznej intrygantki wciela się Sara Miquel. Hiszpańska aktorka na co dzień wygląda zupełnie inaczej niż na planie serialu. Zobacz prywatne zdjęcia serialowej Cayetany. Będziecie zaskoczeni! 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [22.02.24] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Paulina Sykut-Jeżyna - tak mieszka. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Wraz z mężem i córką mieszka w przytulnym apartamencie w centrum Warszawy. 200-metrowe mieszkanie urządzone jest bardzo nowocześnie, a uwagę zwracają przede wszystkim przestronna kuchnia z wyspą oraz duży balkon pełen roślin. Zobacz, jak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Jennifer Love Hewitt - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz główna bohaterka serialu "Zaklinaczka duchów" Jennifer Love Hewitt to aktorka, która zaliczana jest do bardzo pięknych i seksownych kobiet. Pasję do śpiewu, tańca i aktorstwa miała już od dzieciństwa, a mama pomogła jej rozwijać swoje talenty. Dzięki temu możemy ją teraz podziwiać! W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się aktorka z serialu "Zaklinaczka duchów".

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy - zdjęcia Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy! 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox.

📢 Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP Jolanta Pieńkowska przez czternaście lat była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Od 2006 roku związana jest z grupą TVN, gdzie obecnie prowadzi "Fakty po południu" w TVN24. Na początku XXI wieku była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Przypominamy, jak Jolanta Pieńkowska zmieniała się przez lata. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie!

📢 Kamila Kajak - tak teraz wygląda na zdjęciach. 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak wygląda dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Prywatny las i zabytkowe meble - zdjęcia Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są właścicielami dworku Emilin w Jajkowicach pod Warszawą. W urokliwej posiadłości wzięli ślub w 2008 roku, a obecnie spędzają tam każdą wolną chwilę i cieszą się życiem na łonie natury. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy dworek, w którym mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wraz ze swoją córką Kaliną.

📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie!

📢 Odlotowa 5, czyli historyczny bieg po płycie bydgoskiego lotniska [zdjęcia] W niedzielę na bydgoskim lotnisku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - 999 śmiałków pokonało 5 kilometrów po drodze startowej. To pierwszy taki bieg organizowany w regionie i jeden z niewielu w kraju i Europie. Była wyjątkowa okazja, by zobaczyć lotnisko z zupełnie innej perspektywy. ZOBACZ ZDJĘCIA >>>>