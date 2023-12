Przegląd prasy (31.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [31.12.2023]”?

Prasówka 31.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [31.12.2023] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [31.12.2023 r.] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [31.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

Prasówka 31.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwestrowy weekend w Bydgoszczy. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 30 grudnia - 1 stycznia [31.12.2023 r.] Sylwestrowo-noworoczny okres to dla wielu ludzi przede wszystkim czas zabaw w gronie bliskich i przyjaciół. Dla tych, którzy chcieliby urozmaicić sobie ten czas, przygotowaliśmy propozycje atrakcji planowanych w Bydgoszczy w dniach 30 grudnia – 1 stycznia. Wśród nich m.in. koncerty sylwestrowo-noworoczne, spektakle i sportowe emocje.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [31.12.2023 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Osiem koncertów, pięć dni i siedem tysięcy widzów na Sylwestrze w Operze Nova [zdjęcia - 31.12.2023 r.] Dla Opery Nova to najgorętsze dni w roku: w ciągu 5 dni odwiedzi ją około 7 tys. widzów Koncertów Sylwestrowo-Noworocznych. Z uwagi na toczącą się rozbudowę gmachu bydgoskiej Opery o IV krąg i parking, publiczność wchodzić będzie przez hol kasowy. 📢 Telenowela Akacjowa 38 - to wydarzy się na początku 2024 roku. Cayetana chce śmierci! [31.12.2023 r.] Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Manuela jest zrozpaczona po śmierci Justa i Inocencji. Zostaje oskarżona o tę zbrodnie, a Cayetana robi wszystko, by dzięki fałszywym zeznaniom świadków została skazana na śmierć. German robi wyszystko, by jej pomóc. Co wydarzy się na początku 2024 roku w serialu "Akacjowa 38? Streszczenia wszystkich odcinków, które zobaczymy do 10 stycznia przeczytasz w galerii.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu po Nowym Roku. Yaman zamyka Seher w pokoju. Kobieta planuje ucieczkę [31.12.2023 r.] Przed nami kilka dni przerwy w emisji serialu "Dziedzictwo". Kolejny odcinek tureckiej telenoweli zobaczymy dopiero 2 stycznia. Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu na początku 2024 roku. Relacje Seher i Yamana wciąż będą napięte. Mężczyzna zamknie swoją żonę w pokoju na klucz i wybierze się na spacer z Zuhal. Seher będzie miała dość takiego traktowania i rozpocznie planowanie ucieczki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po Nowym Roku? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 2-12 stycznia.

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! [31.12.2023 r.] W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Horoskop na 2024 rok. Te dni będą najlepsze na pieniądze i miłość - zobacz listę i daty [31.12.2023 r.] Kiedy szukać miłości? Jak już wspominaliśmy wielokrotnie, strzała Kupidyna nigdy nie gubi adresu. W naszej galerii przedstawiamy horoskop na 2024 rok. Zobacz, jakie dni w roku sprzyjają spotkaniu wielkiej miłości, a także kiedy... będą wam sprzyjać duże pieniądze. To będzie przełomowy rok dla wielu znaków zodiaku! 📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się w styczniu 2024. Dokumenty rozwodowe zostają podpisane! [31.12.2023 r.] Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Saffet obiecuje Kazimowi za obie córki duże pieniądze. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Co jeszcze wydarzy się w styczniu 2024 r. w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po świętach. Czy Yildiz jest w ciąży? [31.12.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender stwierdza, że musi wyjść za mąż. Kumru knuje, by oskarżyć Asuman o kradzież. Cagatay i Sedahi szukają syna Samiego. Po awanturze w pubie Caner, Emir, Omer i Ekin zaprzyjaźniają się. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [31.12.2023 r.] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"!

📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem [31.12.2023 r.] Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój. 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [31.12.2023 r.] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia [31.12.2023 r.] Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo".

📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" [31.12.2023 r.] Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Takie owoce mają najwięcej kalorii. Jeśli nie chcesz przytyć, jedz je rozważnie [31.12.2023 r.] Owoce powinny stanowić składnik każdej zdrowej diety. Dostarczają witamin, są zdrowym zamiennikiem słodyczy. Jest jednak grupa owoców, których kaloryczność jest zdecydowanie wyższa. Osoby, które nie chcą przytyć, jak najbardziej mogą je spożywać, ale powinny uważać na ilość i porę, o której to robią. Które owoce są najbardziej kaloryczne? 📢 Horoskop zdrowotny na 2024 rok. Które znaki zodiaku będą musiały zadbać o zdrowie? [31.12.2023 r.] Rok 2024 przyniesie więcej okazji do zabawy, odpoczynku i nowych zawodowych możliwości. Jowisz od stycznia do 25 maja przebywa w znaku statecznego i lubiącego wygodę Byka. Warto zająć się swoim komfortem fizycznym i psychicznym. Od 26 maja Jowisz zacznie przemierzać radosny i ciekawski znak Bliźniąt i nabierzemy ochoty na podróże, nowe hobby, towarzyskie atrakcje. Przełomowe momenty roku to kwiecień i październik, kiedy na niebie utworzą się zaćmienia Słońca. W sierpniu i grudniu kwadratura Jowisza i Saturna ostrzega przed ryzykownymi decyzjami w sferze kariery i finansów. Najlepszy miesiąc na nowe przedsięwzięcia to styczeń, maj, lipiec i listopad. A jakie są przepowiednie dla znaków Zodiaków jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne? Sprawdź w galerii!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w styczniu 2024. Yildiz zostaje coachem życia i... sprzedaje bransoletki [31.12.23] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w styczniu 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Absurd na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Kierowcy uruchamiają sygnalizację dla pieszych, żeby włączyć się do ruchu Kierowcy opuszczający bydgoski Siernieczek ulicą Sochaczewską mają problem, żeby włączyć się do ruchu w zatłoczoną ulicę Fordońską. Dlatego wysiadają z samochodów i wciskają guzik wzbudzający pobliską sygnalizacje świetlną na przejściu dla pieszych. Wtedy ruch na Fordońskiej na chwilę się zatrzymuje.

📢 Przesądy sylwestrowe i noworoczne. Co przynosi szczęście, a co może skończyć się kłopotami w 2024 roku? Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. Co przyniesie nam 2024 rok? Czy możemy zapewnić sobie w nim szczęście i dostatek? Według wierzeń tak! Istnieje liczba przesądów, dzięki którym unikniemy niepowodzenia i rozczarowań. Zobacz w naszej galerii najpopularniejsze przesądy sylwestrowe i noworoczne. 📢 Do czego zobowiązuje sąsiedztwo BSS? - bieżące sprawy komentuje Jarosław Reszka Mało kto w Bydgoszczy wie, że zbudowany w latach 1971-73 biurowiec Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców powstał w miejscu kamienicy, w której urodził się Walter Leistikow, twórca berlińskiej secesji. To uszlachetnia ów zakątek, lecz szlachectwo, jak wiadomo, zobowiązuje… 📢 W Bydgoszczy pies wbiegł rowerzyście pod koła, ten się poobijał. Co mówią przepisy? Przepisy dotyczące wysokości mandatów nakładanych na właścicieli psów za wybrane rodzaje wykroczeń, m.in. za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa, obowiązują od ponad dwóch lat. Problem jednak nie zniknął. Wielu właścicieli czworonogów nadal nic sobie z nich nie robi.

📢 Klub Wolontariatu w bydgoskim "Elektryku" działa prężnie od kilku lat. To "Zelektryzowani na poMOC" "Zelektryzowani na poMOC" to inicjatywa społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. Od kilku lat uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły działają wspólnie, by nieść pomoc, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka. Za nimi dziesiątki akcji prozdrowotnych, wsparcia bezdomnych zwierząt czy praw człowieka, ale nie spoczywają na laurach, bo w planach już kolejne inicjatywy. 📢 Śmieci w Bydgoszczy wywożone rzadziej od stycznia? Zmiany w harmonogramie W harmonogramie wywozu odpadów na rok 2024, który dostali mieszkańcy z ulicy Jagiellońskiej, terminów odbierania śmieci jest kilkakrotnie mniej. Przetargi na operatorów obsługujących większość terenów Bydgoszczy, są już zakończone. Czy coś się zmieni? 📢 Kłopoty kierowców na ul. Solskiego w Bydgoszczy. "Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem" Bydgoscy kierowcy nie mają w ostatnich miesiącach łatwego życia. Głównie przez wielki projekt dostosowania kanalizacji deszczowej do zmian klimatu.

📢 Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź. Szybkie trzy sety [zdjęcia] W 13. kolejce Tauron Ligi siatkarki Metalkasu Pałacu Bydgoszcz podejmowały ŁKS Commercecon Łódź. 📢 Świąteczne dekoracje w domu Anny Bardowskiej. Kilka choinek i mnóstwo dodatków - mamy zdjęcia Anna Bardowska przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła już kilka tygodni temu. Popularna influencerka na bieżąco pokazywała fanom, jak wraz z rodziną szykuje się do tego wyjątkowego czasu. Ubieranie choinki, dekorowanie domu czy pieczenie ciasta - to wszystko można było oglądać na Youtube oraz Instagramie Anny Bardowskiej. Zobaczcie, jak gwiazda programu "Rolnik szuka żony" udekorowała swój dom na Święta Bożego Narodzenia.

📢 Tak Kasia Tusk udekorowała swój dom na święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jak mieszka córka premiera Katarzyna Tusk jest córką premiera RP, Donalda Tuska. To znana blogerka i influencerka, która prowadzi konta w mediach społecznościowych pod pseudonimem Make Life Easier. Na swoim profilu na Instagramie i Pinterest często zamieszcza zdjęcia, na których można zobaczyć wnętrza jej domu w Sopocie. Kasia Tusk przystroiła swoje mieszkanie na święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak efektownie wygląda jej mieszkanie. Ze zdjęć emanuje ciepło domowego ogniska, styl i szyk.

📢 Najpiękniejsze paznokcie na sylwestra 2023. Tak modnie powitasz nowy rok - zdjęcia i inspiracje Sylwester 2023 zbliża się wielkimi krokami. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na wielki bal, czy posiadówę ze znajomymi, warto zadbać o odpowiedni wygląd w ten wyjątkowy wieczór. W końcu jaki Sylwester, taki cały przyszły rok! W naszej galerii przedstawiamy inspiracje na najmodniejsze paznokcie noworoczne! 📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tak wygląda teraz Teresa Werner. Piosenkarka wydała książkę o sobie - fani zachwyceni i zniecierpliwieni Teresa Werner wciąż zaskakuje swoich fanów. Najpopularniejsza artystka śląskiej muzyki rozrywkowej napisała autobiografię "Marzeniami do sukcesu" i obwieściła, że niebawem będzie premiera książki. Jej wielbiciele są zachwyceni i już nie mogą się doczekać, kiedy wydawnictwo trafi w ich ręce.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule. 📢 Taka będzie pensja minimalna w 2024. Tyle musi ci zapłacić pracodawca - mamy wyliczenia Od 1 stycznia 2024 roku pensja minimalna pójdzie w górę, a podwyżka wynagrodzeń będzie jak dotąd najwyższa w historii. Kolejny wzrost płacy minimalnej został zaplanowany na 1 lipca 2024 r. Dzięki dwóm podwyżkom, pracownicy otrzymają kilkaset złotych więcej do wypłaty. Na wyższe pensje mogą również liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zobacz, o ile wzrośnie płaca minimalna w 2024 roku. Mamy wyliczenia wynagrodzeń po podwyżkach. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Sylwia Bomba - nowy dom. Tak urządziła się gwiazda "Goggle box. Przed telewizorem" Kaszmirowa kuchnia, biała garderoba, bajkowy pokój córeczki. Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem" wiosną przeprowadziła się do nowej rezydencji. Jej wystrój zachwycił internautów.

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 To może być chora tarczyca - objawy są nietypowe. Na co trzeba zwrócić uwagę? Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest niedoczynność tarczycy oraz jakie są jej najczęstsze objawy. Choć powody niedoczynności tarczycy mogą być różne, za najczęstszą wymienia się tzw. chorobę Hashimoto. Co powinno nas zaniepokoić i dać sygnał do tego, by udać się do endokrynologa? Jakie są najczęstsze objawy oraz jakie podstawowe badania może zlecić lekarz, by stwierdzić niedoczynność? 📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Mesajah - taką przeszedł metamorfozę. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! Manuel Rengifo Diaz, znany jako Mesajah lub Manolo zmienił swój wizerunek. Polska gwiazda muzycznej sceny reggae pozbyła się charakterystycznych dredów. Jamajski image Mesajah zastąpił krótko przystrzyżoną fryzurą. Zobacz, jak dziś wygląda.

📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety.

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą - zdjęcia Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Osoby o tych schorzeniach muszą uważać na paprykę. Kolory papryki mają znaczenie Patryka to jedno z najzdrowszych warzyw w polskich sklepach. Sprawdzamy jakie wartości ma dla naszego organizmu, kto szczególnie często powinien jeść paprykę, a kto powinien jej unikać. Czy kolor papryki ma znaczenie dla jej wartości odżywczych? Sprawdź!

📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji". 📢 Jak urządzić małe mieszkanie w bloku? Nowoczesny projekt małego metrażu. Zobacz, jak modnie zaprojektować 36 metrów – galeria zdjęć Małe mieszkanie można urządzić modnie, funkcjonalnie i z klasą. Udowodniła to architektka Anna Łuksza, która zaprojektowała wyjątkową przestrzeń do życia. Zobacz nowoczesny projekt 36-metrowego lokum urządzonego dla osoby młodej, która rozpoczyna samodzielne dorosłe życie. Oto pomysł na kobiecą przestrzeń, która jest subtelna i delikatna, a równocześnie pełna energii i siły twórczej.

📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Niebawem mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie. 📢 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii z nowym sprzętem za 10 milionów złotych Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wzbogaciło się o nowy sprzęt, który pomoże w diagnostyce i leczeniu między innymi pacjentów chorych na COVID-19 oraz osób po przebytym zakażeniu koronawirusem. Na wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki placówka otrzymała 10 milionów złotych. 📢 Magdalena Boczarska prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zobacz zdjęcia Magdalena Boczarska jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. W ostatnich latach zagrała w kilku filmach i serialach, które zebrały bardzo dobre recenzje krytyków. Z uwagi na obowiązki zawodowe, nie ma zbyt wiele czasu na wypoczynek z rodziną, ale gdy nadarzy się okazja, aktorka nie próżnuje. W wolnych chwilach lubi uprawiać wakesurfing oraz jeździć na nartach. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Pogodynka TVP. Tak zmieniała się na zdjęciach w ostatnich latach Marzena Słupkowska Marzena Słupkowska jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek pogody w naszym kraju. Od ponad dwudziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej. Aż trudno uwierzyć, że piękna pogodynka kończy w tym roku 45 lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak zmieniała się przez lata. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Marzena Słupkowska.

📢 Tak kiedyś wyglądał Olaf Lubaszenko. Aktor schudł 80 kg! Zobacz, jak zmienił się przez lata Olaf Lubaszenko w ostatnich latach przeszedł ogromną metamorfozę. Aktor i reżyser, który największe sukcesy odnosił na przełomie XX i XXI wieku, w pewnym momencie ważył już 165 kilogramów. Aktor zmagał się z depresją oraz cukrzycą typu II, ale dzięki swojej determinacji schudł 80 kg. Przypominamy, jak przez lata zmieniał się Olaf Lubaszenko. Zobacz, jak popularny aktor wyglądał kiedyś!

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie! 📢 Hanna Lis - tak mieszka. Piękna wyspa i ciemne meble w kuchni na zdjęciach Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w największych polskich stacjach telewizyjnych. W 2016 roku zrezygnowała z dziennikarstwa publicystycznego i informacyjnego na rzecz tematyki lifestylowej. W latach 2007-2022 była żoną dziennikarza Tomasza Lisa. Jakiś czas temu Hanna Lis przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Wilanowie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza apartamentu dziennikarki.

📢 Agata Konarska z TVP - tak obecnie wygląda. Czasami trudno uwierzyć, że ma już 50 lat Agata Konarska jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek w naszym kraju. Od blisko trzydziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła m.in. Kawę czy herbatę?, magazyn ekonomiczny Plus minus oraz festiwal w Opolu. Trudno uwierzyć, że piękna prezenterka w tym roku skończyła pięćdziesiąt lat. Przypominamy, jak Agata Konarska zmieniała się przez lata i jak wygląda dzisiaj. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Klaudiusz Ševković - metamorfoza po latach. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda Big Brothera [29.12.2023 r.] Klaudiusz Ševković był jedną z największych gwiazd 1. edycji Big Brothera. Mimo, że ostatecznie nie wygrał, po zakończeniu programu zrobił dużą karierę. Od emisji kultowej w Polsce edycji Big Brothera minęło już ponad 20 lat. Zobacz, jak teraz wygląda Klaudiusz Ševković. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Zięba to najliczniejszy ptak Polski, ale jest mało znany. Pięknie śpiewa i... zapowiada burzę. Zobacz, jak wyglądają zięby i jak żyją Ocenia się, że zięby to ptaki, których w Polsce jest najwięcej – są liczniejsze niż np. wróble. Często żyją w naszym sąsiedztwie, a jednak przeważnie słabo je znamy. A to nieduże, ładne i śpiewające ptaki. Zobacz, jak wyglądają zięby, gdzie mieszkają, co jedzą i czy odlatują na zimę. 📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Clint Eastwood - tak wygląda dziś 93-letni aktor. Mamy jego zdjęcie z Arnoldem Schwarzennegerem! Clint Eastwood to wielki amerykański aktor, który na swoim koncie ma wiele kultowych ról. Widzowie na całym świecie uwielbiają go za jego grę w westernach i filmach sensacyjnych. Wspaniale wcielał się w role twardnieli. Na swoim koncie ma już cztery Oscary oraz cztery Złote Globy. Niedawno skończył 93 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Clint Eastwood. 📢 Dorota Gardias - tak mieszka Oto wnętrza mieszkania najpopularniejszej pogodynki w Polsce Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce. Jest również dziennikarką i modelką. Jej zdjęcia trafiały na okładki największych polskich magazynów. Zobaczcie, jak dziś mieszka Dorota Gardias. Mamy zdjęcia!

📢 Gulczas - tak zmieniła się gwiazda pierwszej edycji Big Brother. Tak wygląda teraz Piotr Gulczyński Big Brother to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Jednym z bohaterów programu był Piotr Gulczyński, czyli popularny Gulczas.

📢 Grażyna Szapołowska na dawnych zdjęciach. Tak aktorka wyglądała kiedyś - metamorfoza na zdjęciach Grażyna Szapołowska jest jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek. Grała m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Jerzego Hoffmana. We wrześniu obchodziła 70. urodziny, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka zmieniała się przez lata. Zobacz, jak Grażyna Szapołowska zmieniała się przez lata! 📢 Magdalena Lamparska - tak mieszka aktorka. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej.

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Instalacja przy terenach dawnych zakładów Zachem przestaje działać. Oczyściła ponad milion metrów sześciennych wód Uruchomiona w 2021 roku instalacja służąca remediacji terenów poprzemysłowych dawnego Zachemu i oczyszczaniu wód podziemnych z chmury niebezpiecznych substancji przestaje działać - wygasł projekt dofinansowania, za który ją zbudowano. Oczyściła ponad milion metrów sześciennych wód, wyłapując fenole i inne szkodliwe substancje ze składowisk dawnych zakładów.

📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po świętach. Suna zostaje obiecana innemu mężczyźnie! Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Abidin wyznaje Feritowi, że kocha Sunę. Ifakat spiskuje nie tylko przeciwko Seyran. Kazim postanawia zorganizować spotkanie z rodziną Saffeta, żeby wydać Sunę za mąż. Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu do końca roku: Manuela chce umrzeć po śmierci Justa i Inocencii Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do końca roku, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo porywa Inocencię, wdrapuje się na dzwonnicę, dochodzi do tragedii, oboje spadają i giną! Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana. Co jeszcze się wydarzy? 📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo po świętach. Yaman mści się na Seher - kobieta jest załamana Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Dziedzictwo" zobaczymy 22 grudnia, a potem czeka nas kilka dni przerwy. Jednak już po Świętach Bożego Narodzenia turecka produkcja ponownie zagości w ramówce TVP. Wiemy, co wydarzy się telenoweli w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które Telewizja Polska pokaże w dniach 27 grudnia - 5 stycznia.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 Raniuszek wygląda jak pierzasta kulka z długim ogonem. Poznaj sympatycznego ptaka, który ceni życie rodzinne i buduje niezwykłe gniazda Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Serial "Złoty chłopak". Zatem rozwód! Co wydarzy się po świętach i w nowym roku? Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po świętach i na początku 2024 roku. W galerii zamieszczamy streszczenia odcinków, które będą wyemitowane do 9 stycznia 2024. Relacje Ferita z Seyran mają się coraz gorzej. Gdy po kolejnej kłótni Seyran opuszcza rezydencję i nie chce wrócić, dla Ferita oznacza to tylko jedno - rozwód.

📢 Telenowela Zakazany owoc - to wydarzy się do końca roku. Ender otwarcie wypowie Doganowi wojnę! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender odkrywa, że Cagatay i Yildiz zamieszkali koło niej. Cagatay usiłuje pogodzić się z Omerem. Mimo protestów Kumru, Dogan chce pozostać mężem Yildiz. Asuman wymyśla sposób, by zemścić się na Ezgi. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku.

📢 Horoskop partnerski na 2024 rok. Jednych czeka wielkie uczucie, innych miłosne przygody. Zobacz, co się będzie działo w kolejnych miesiącach Horoskop partnerski ukazuje przyszłość poszczególnych znaków zodiaku w zakresie życia uczuciowego. Nadchodzący rok zapowiada ogromne zmiany, choć nie zawsze oznacza to rozstania, ale w przypadku niektórych wejście w nową relację bądź utrwalenie tej już istniejącej. Sprawdź, co mówią zbliżające się układy planet. 📢 Najlepsze ciasta z kremem na imprezę i na sylwestra. Idealne na domówkę. Wybierz spośród 5 sprawdzonych wypieków Imprezy sylwestrowe i karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy.

📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura.

📢 5 mln zł straty w bydgoskim parku przemysłowym, ale zarząd ma pozytywną opinię Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny za trzy kwartały tego roku ma stratę ponad 5 mln złotych. Chodzi o to, że nie sprzedano planowanych nieruchomości. Mimo to rada nadzorcza pozytywnie opiniuje działania zarządu BPPT.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę. 📢 Beata Chmielowska-Olech - tak wygląda na co dzień. Prezenterka Teleexpressu zachwyca urodą Beata Chmielowska-Olech jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ćwierć wieku pracuje w Telewizji Polskiej, a od kilkunastu lat jest gospodynią Teleexpressu. Piękna prezenterka zachwyca urodą nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak na co dzień wygląda Beata Chmielowska-Olech!

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. 📢 Tak ubiera się Aleksandra Kwaśniewska - zobacz jej stylizacje na różne pory roku [zdjęcia] Choć Ola Kwaśniewska nie podąża za modowymi trendami, to wiele osób ceni jej stylizacje. Córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich stawia na wygodę. Podkreśla też, że poszukuje ubrań, które są ekologiczne i mogą jej długo służyć. Jak ubiera się na co dzień (i na specjalne okazje) Aleksandra Kwaśniewska? Zobaczcie w galerii jej kreacje na różne pory roku.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Skutki jedzenia bananów dla naszego organizmu. Poznaj niesamowite właściwości bananów [29.11.23] Banany posiadają duże ilości potasu, dzięki czemu pomagają w normalizacji poziomu ciśnienia krwi, łagodzą napięcie w żyłach i tętnicach, dzięki czemu nasze wszystkie narządy są o wiele lepiej dotlenione. Jakie jeszcze właściwości jeszcze mają banany? 📢 Kawa nie jest dla tych osób! Kto powinien unikać picia kawy? Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczynać dnia inaczej, niż od wypicia filiżanki kawy. Sięgamy po nią, bo nam smakuje i by dała nam siłę na początek (i w trakcie) dnia. Zawarta w niej kofeina działa na układ nerwowy i nas pobudza. Wszyscy dobrze wiemy, że w nadmiarze kawa zaszkodzi nawet zdrowej osobie. Są jednak osoby, które po prostu powinny zrezygnować z regularnego picia kawy. Kto i dlaczego? Przeczytajcie.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Sułtanka Hürrem pokazuje ciało. Fani są zachwyceni formą Meryem Uzerli - zdjęcia Po sukcesie, jaki odniósł serial "Wspaniałe stulecie" aktorska kariera Meryem Uzerli się zatrzymała, ale gwiazda nie daje o sobie zapomnieć. Cały czas wzbudza spore zainteresowanie prasy, współpracuje z dużymi markami modowymi, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 7,5 miliona osób. Uzerli urodziła dwójkę dzieci, niedawno skończyła 40 lat i jak widać na zdjęciach jest w świetnej formie! Sami zobaczcie w naszej galerii.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey. 📢 Doda jest w ciąży?! Gwiazda dodała zdjęcia z brzuszkiem! [zobacz zdjęcia] Szykuje się prawdziwa rewolucja w życiu Dody? Piosenkarka promuje swój show, a także zbliżającą się trasę koncertową. Nadal spekuluje się też wiele o jej związku z Dariuszem Pachutem. Teraz piosenkarka dodała zdjęcie, na którym widać... ciążowy brzuszek. Czy coś jest na rzeczy? Czy Doda jest w ciąży? A może to kolejny element promocji trasy koncertowej i programu. Nie jest tajemnicą, że ten nie cieszy się wysoką oglądalnością.

📢 Tak wygląda Weronika Zubowicz. Gra w serialu "Klan" i występuje jako ring girl KSW [zdjęcia] Weronika Zubowicz (jej panieńskie nazwisko to Walenciak) to młoda aktorka, którą widzowie znają z planu serialu "Klan" oraz innych polskich seriali, a interesujący się sportami walki, zapewne nie raz oglądali ją podczas gal KSW, gdzie występuje jako jedna z ring girls. Co jeszcze wiemy o młodej aktorce? Poniżej informacje oraz zdjęcia.

📢 Dawna Bydgoszcz na starych widokówkach! [zdjęcia, ryciny, pocztówki] Taką Bydgoszcz podziwiać można tylko na starych widokówkach. Prezentujemy kartki pocztowe z końca ubiegłego wieku oraz te troszkę młodsze, kolportowane do 1945 roku. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Bydgoszcz... 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

