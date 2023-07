Przegląd prasy 31.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są aktualne zasady dziedziczenia emerytury. Kiedy żona dziedziczy emeryturę po mężu? ”?

Prasówka 31.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są aktualne zasady dziedziczenia emerytury. Kiedy żona dziedziczy emeryturę po mężu? Śmierć małżonka to moment niezwykle trudny i bolesny, wiąże się nie tylko z emocjonalnym ciosem, ale również z koniecznością zabezpieczenia finansowej przyszłości. W takich chwilach, polskie prawo przewiduje dla osób osamotnionych specyficzną formę wsparcia, w postaci możliwości pobierania emerytury po zmarłym małżonku. Poznaj szczegóły.

📢 Tak zmieniła się Anja Rubik. Gwiazda mody skończyła 40 lat - zobaczcie zdjęcia! [31.07.2023] Anja Rubik to jedna z największych polskich modelek. Jest też projektantką mody i prezenterką telewizyjną. Zaangażowała się w kampanię społeczną promującą edukację seksualną w Polsce. Jej podręcznik o dojrzewaniu, miłości i seksie stał się bestsellerem. Za swoją działalność została "Kobietą Roku Glamour 2018". Właśnie skończyła 40 lat! Zobaczcie, jak dziś wygląda Anja Rubik.

📢 Te miejsca w Bydgoszczy były na planie serialu "Czterej Pancerni i Pies". Zobaczcie zdjęcia! [31.07.2023] Nie wszyscy wiedzą, że Bydgoszcz pojawiła się w kilku odcinkach na planie kultowego serialu "Czterej Pancerni i Pies". Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz Sławomir Szeliga, miłośnik i propagator turystyki fimowej, zapraszają na wycieczkę śladami tego filmu. Powstała strona internetowa, która ma ułatwić spacer po Bydgoszczy szlakiem "Czterech Pancernych i Psa".

Prasówka 31.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogrody Muzyki w Bydgoszczy. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] Za nami kolejne atrakcje w ramach Kanału Kultura. W ostatnią niedzielę lipca w ogrodach Galerii Miedzyń przy ul. Nakielskiej 86 odbył się koncert najpiękniejszych piosenek w Ogrodach Muzyki. Gwiazdami wieczoru byli: Agata Walczak, Kacper Kuszewski oraz zespół muzyczny pod kier. Adama Lemańczyka. Wydarzenie jest realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 To wydarzy się na początku sierpnia w serialu Akacjowa 38. Epidemia tyfusu szaleje! Manuela wróci do Justa?! [31.07.23] Epidemia tyfusu w serialu "Akacjowa 38" skomplikowała życie mieszkańcom. Manuela i Justo musieli zakończyć poszukiwania Innocencji, w całej dzielnicy wprowadzona została kwarantanna, a kolejne osoby zarażają się tyfusem. Wiemy już, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji na początku sierpnia. Marco umrze w ramionach Claudia, natomiast Manuela będzie musiała wybrać między Justo a Germanem. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków "Akacjowej 38", które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie sierpnia. 📢 Tak zmieniała się serialowa Ola Lubicz z Klanu. Kaja Paschalska ma już 37 lat! [zdjęcia - 31.07.23] "Klan" swoją premierę miał 22 września 1997 roku i jest najdłużej emitowanym polskim serialem. Wielu aktorów występuje w nim nieprzerwanie od pierwszego odcinka. Wśród nich jest Kaja Paschalska, która od dwudziestu sześciu lat wciela się w rolę Oli Lubicz, serialowej córki Krystyny i Pawła Lubiczów. Aktorka dorastała na oczach milionów Polaków. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się Kaja Paschalska!

📢 Takie są wady znaków zodiaku. To mówi horoskop o dobrze dobrego partnera [31.07.23] Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań mogą być utrudnione. Wróżka Roma sprawdza, jakie wady mają poszczególne znaki zodiaku. Dzięki temu osoby wierzące w horoskopy będą mogli pracować nad swoimi związkami. 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [31.07.23] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Tak wygląda w wnętrzach domu Marcina Najmana. Gablota na sportowe trofea i wspaniały czas spędzony z córką [31.07.23] Marcin Najman ma imponujący dom, który często, nieco przez przypadek, pokazuje w internecie. Dzięki temu możemy podejrzeć, jak mieszka znany zawodnik mieszanych sztuk walki. Na ścianach nie brakuje pięknych obrazów, gdyż Najman to miłośnik sztuki. Ponadto w jego domu możemy zobaczyć gablotę z jego sportowymi trofeami. 📢 Tak papryka działa na nasz organizm. Czy kolor papryki ma znaczenie dla jej wartości odżywczych? [31.07.23] Papryka w ostatnich latach zyskała ogromną popularność w Polsce i jest jednym z najchętniej kupowanych warzyw w sklepach. To się dzieje z organizmem, gdy jemy paprykę. Kto powinien jeść to warzywo? Sprawdźcie w naszej poradnikowej galerii! 📢 Wydaję pieniądze bez umiary. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne [lista - 31.07.23] Niektórzy żyją z miesiąca na miesiąc. Są i tacy, którzy wydają pieniądze bez opamiętania. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne. Nie dla nich oszczędzanie i odkładanie groszu do grosza. Zobacz ranking Wróżki Romy. Szczegóły w naszej galerii!

📢 Tak mieszka Aneta Zając, czyli Marysia z serialu "Pierwsza miłość". Zobaczcie zdjęcia wnętrz jej domu [31.07.23] Aneta Zając to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Marysi Domańskiej w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym od 2004 roku przez telewizję Polsat. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Często pokazuje swoim fanom wnętrza swojego mieszkania. Dzięki temu wiem, jak wygląda codzienne życie Anety Zając. Zobaczcie, jak mieszka Marysia z serialu "Pierwsza miłość". 📢 To wydarzy się w serialu Zakazany owoc na początku sierpnia. Yildiz bierze ślub, a potem trafia do więzienia! [31.07.23] Kolejne intrygi i wielkie emocje czekają fanów serialu "Zakazany owoc". Wiemy już, co wydarzy się w tureckiej produkcji na początku sierpnia. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w pierwszych dniach miesiąca. Yildiz wyjdzie za Cagataya, a chwilę później aresztuję ją policja. Kobieta trafi do jednej celi wraz z Ender i Sahiką. Co jeszcze wydarzy się w "Zakazanym owocu" na początku sierpnia? Sprawdźcie!

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia - 31.07.23] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień! 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [31.07.23] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Bogactwo w najwyższym tego słowa znaczeniu [31.07.23] Ekskluzywna posiadłość na przedmieściach Krakowa. Tak mieszka Sylwia Peretti. Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia". 📢 To się wydarzy w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Sahika, Ender i Yildiz za kratami! [31.07.23] Tego jeszcze nie było! Sahika, Ender i Yildiz trafią do aresztu i będę siedzieć... w jednej celi! Czy grozi im dożywocie za nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego Halit umiera? Wcześniej zobaczymy romantyczne chwilę między Yildiz i Cagatayem. Para pobierze się już w najbliższych odcinkach! Zobaczcie w naszej galerii streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". To wydarzy się po weekendzie!

📢 Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci [31.07.23] W życie weszła ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe. Pieniądze w ramach czternastki trafią na konta świadczeniobiorców w sierpniu i we wrześniu. Od czternastki potrącony zostanie podatek oraz składka zdrowotna, a ponadto nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wyjaśniamy zasady wypłat czternastej emerytury. 📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej [31.07.23] "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38".

📢 Tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Joseph Baena jest łudząco podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia! [31.07.23] Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.

📢 Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Taką podwyżkę możesz dostać [31.07.23] Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [31.07.23] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Horoskop miłosny na sierpień. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans [31.07.23] Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [31.07.23] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ender jedzie do rzekomej kryjówki Halita [31.07.23] W tej galerii przeczytasz streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc", który można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku. Sprawdź, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych tygodni, począwszy od poniedziałku, 24 lipca. Yildiz przesyła Feride kompromitujące zdjęcia Sahiki. Po śmierci Halita Ender odkrywa, że założono konto na jego nazwisko. Chce się wybrać w miejsce jego domniemanej kryjówki.

📢 Tak wygląda dziś Don Johnson z "Miami Vice". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Zobaczcie zdjęcia! [31.07.23] Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [31.07.23] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [31.07.23] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 To on grał Filipa w serialu Rodzina Zastępcza - metamorfoza po latach. Będziesz w szoku, jak wygląda dzisiaj [31.07.23] Sergiusz Żymełka popularność zdobył dzięki roli Filipa Kwiatkowskiego w "Rodzinie zastępczej". W serialu występował od ósmego roku życia i z miejsca stał się ulubieńcem widzów. Od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej" minęło już 14 lat, a serialowy Fifi zmienił się w tym czasie nie do poznania. Zobacz, jak Sergiusz Żymełka wygląda dzisiaj!

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 31.07.23] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu. 📢 Tak wygląda dziś Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Schudł 32 kilogramy [zdjęcia - 31.07.23] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, Europy i świata. Jest też gwiazdą programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnio schudł aż 32 kilogramy! Zobaczcie, jak dziś wygląda Krzysztof Radzikowski! 📢 Tak mieszkają Natalia i Marek z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia Natalia Jankowska i Marek Szir mieszkają Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie!

📢 Na „Jarmark Cysterski” i bitwę zjechały do Koronowa tłumy. Scenariusz nie do końca udało się zrealizować Kto w weekend odwiedził Koronowo z pewnością nie żałował, choć pogoda pokrzyżowała nieco szyki organizatorom. W sobotę gwałtowna ulewa z piorunami wystraszyła publiczność.

📢 Oto kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. "Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki" - zdjęcia Piotr Żyła i Marcelina Ziętek od niedawna mieszkają w energooszczędnym domu. Marcelina właśnie pokazała, jak wygląda ich nowa kuchnia. - Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki - zdradziła. Fani są pod wielkim wrażeniem. Zobaczcie, jak wygląda nowa kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. 📢 Takie mają być zasady emerytury stażowej. Nowy Wiek Emerytalny dla chętnych już coraz bliżej! Trwają dyskusje między rządem a związkiem zawodowym "Solidarność" na temat emerytur stażowych. Kto będzie uprawniony do ich otrzymania, jakie warunki będzie trzeba spełnić, i czy będzie możliwość łączenia emerytury stażowej z dodatkowym zarobkiem? Obecnie w Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Kwestie, które pojawiają się w kontekście emerytur stażowych, to m.in. warunki do spełnienia, możliwość dorabiania oraz ewentualne limity zarobków. Poznaj szczegóły!

📢 Tak dziś wygląda, mieszka Michał Żebrowski Zobaczcie zdjęcia 51-letniego aktora Michał Żebrowski to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów w Polsce. Grał główne role w takich hitach filmowych jak "Ogniem i mieczem", "Pan Tadeusz", "Wiedźmin" i "Stara baśń". Widzowie telewizyjni kochają go za rolę prof. Andrzeja Falkowicza w serialu "Na dobre i na złe". Właśnie skończył 51 lat. Zobaczcie, jak się zmienił oraz jak mieszka i żyje na co dzień Michał Żebrowski. 📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Widok z okna zapiera dech w piersiach! Tak mieszka Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka! Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zdecydowali się na zakup pięknej chatki z widokiem na Tatry. Ich luksusowa posiadłość z zewnątrz przypomina typową góralską chatę, jednak wewnątrz dominuje nowoczesny styl. Zobaczcie, jak mieszka ta sławna para, była Miss Polonia i lider zespołu Zakopower! W naszej galerii zdjęć zaprezentujemy zdjęcia ich miejsca na ziemi, dzięki czemu będziecie mogli sami zobaczyć jak pięknie urządzona jest ta posiadłość.

📢 Kobiety o tych imionach mają bogactwo we krwi. Mamy listę znaczeń z Wielkiej Księgi Imion Imiona mają ogromne znaczenie w naszym życiu i mogą mieć wpływ na nasze finanse. W kulturze polskiej istnieją takie imiona żeńskie, które są uważane za szczególnie przyciągające pieniądze. Wierzy się, że kobiety o takich imionach są bardziej przebiegłe, inteligentne i łatwiej odnajdują się w świecie biznesu. Imiona te są zazwyczaj związane z naturą, zwierzętami lub są skojarzone z pewnymi cechami charakteru, takimi jak ambicja czy odwaga. Przedstawiamy listę żeńskich imion, których właścicielki mają bogactwo we krwi! Sprawdź, czy do nich należysz! 📢 Ponad sto interwencji strażaków po przejściu burz w regionie. Jedna osoba nie żyje W sobotę, 29 lipca popołudniu i wieczorem kujawsko-pomorscy strażacy odnotowali ponad 100 interwencji w związku z przechodzącymi burzami. Najtragiczniejsze wydarzenia miały miejsce w pow. świeckim, gdzie drzewo runęło na samochód. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne.

📢 Mieszkańcom Fordonu marzy się Central Park z pomnikiem Jeremiego Przybory W 2017 roku po raz pierwszy w dyskusji publicznej pojawiła się idea utworzenia fordońskiego "Central Parku". Temat wciąż jest żywy, a jego pomysłodawca - Jan Kwiatoń - nie ustaje w działaniach na rzecz zrealizowania tej inwestycji. Pierwszym krokiem do budowy parku miałby być Skwer Jeremiego Przybory. 📢 Nowy system sprowadzania samolotów w Bydgoszczy. Przetarg jeszcze nierozstrzygnięty Port Lotniczy w Bydgoszczy ma zyskać nowy system ILS kategorii II, który pozwala na naprowadzanie samolotów do lądowania nawet w złych warunkach pogodowych. W ramach przetargu, który miał zostać rozstrzygnięty w styczniu tego roku, do tej pory nie wyłoniono wykonawcy inwestycji.

📢 Tramwaje z dodatkowym przystankiem w Bydgoszczy. Interweniowali mieszkańcy Od środy (26 lipca) wszystkie tramwaje przejeżdżające przez rondo Jagiellonów w Bydgoszczy zatrzymują się na przystanku po wschodniej stronie skrzyżowania (przy banku). To ułatwienie w podróżowania komunikacją miejską, którego oczekiwali mieszkańcy.

📢 "Z Kujaw i Pomorza do Lizbony". Przed nami Światowe Dni Młodzieży 2023 W ramach projektu „Z Kujaw i Pomorza do Lizbony” z województwa kujawsko-pomorskiego na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży łącznie wyruszy ponad 700 osób, w tym m.in.: 380 z diecezji bydgoskiej, 50 osób z archidiecezji gnieźnieńskiej, 52 osoby z diecezji pelplińskiej, a także 157 osób z diecezji toruńskiej oraz 45 z diecezji włocławskiej. 📢 W Koronowie trwa „Jarmark Cysterski”. Pierwszy dzień imprezy przerwała ulewa [zdjęcia] Rycerze i kupcy rozbili namioty przy ul. Klasztornej. Tu też kierowali swe kroki mieszkańcy i turyści żądni średniowiecznych rozrywek. A tych na jarmarku wiele. 📢 Rekordzistka jest winna pieniądze aż 82 firmom! Tak żyją seryjni dłużnicy! Za prawie połowę zadłużenia polskich konsumentów notowanego w Krajowym Rejestrze Długów odpowiadają multidłużnicy. To osoby, które mają niezapłacone zobowiązania u co najmniej trzech różnych wierzycieli. Często są u progu popadnięcia w spiralę zadłużenia lub już się z nią mierzą. Ich przeterminowane zaległości sięgają 20,2 mld zł. 3/4 tej kwoty to długi mężczyzn, ale to kobieta jest rekordzistką i nie zapłaciła aż 82 firmom.

📢 Siatkówka plażowa opanowała Wyspę Młyńską w Bydgoszczy. Mnóstwo emocji i atrakcji [zdjęcia] Siatkówka plażowa opanowała Wyspę Młyńską w Bydgoszcz. Prócz ciekawego grania było mnóstwo emocji i atrakcji dla kibiców.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka!

📢 W Bydgoszczy seniorzy z wnukami budowali makietę miasta z klocków LEGO. Mamy zdjęcia To było wspaniałe międzypokoleniowie spotkanie. W sobotę (29 lipca) w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 odbyła się "Sobota dla seniora". Na uczestników czekało moc atrakcji. 📢 Napad na kobietę przy bankomacie w Bydgoszczy. Pieniądze skradzione! Do zdarzenia doszło w piątek, 28 lipca. Około godz. 15 przy ul. Kolbego napadnięta została kobieta. Sprawca - mężczyzna w wieku około 50-60 lat odepchnął ją od bankomatu i zabrał jej pieniądze. Sprawę prowadzi Komisariat Policji Bydgoszcz - Błonie. 📢 Koncert Orkiestry Józefa Eliasza w ramach Europejskiej Akademii Jazzu. Mamy zdjęcia i wideo! 28 lipca Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz zaprosiło bydgoszczan na koncert w ramach Europejskiej Akademii Jazzu Kujawy+Pomorze. Przed publicznością wystąpiła Orkiestra Józefa Eliasza. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia i posłuchajcie naszej rozmowy z Józefem Eliaszem, który opowiedział Expressowi Bydgoskiemu o swojej orkiestrze oraz o idei Europejskiej Akademii Jazzu.

📢 Aleksandra Grysz z TVP olśniewa urodą. Piękna prezenterka uwielbia podróże! Aleksandra Grysz to jedna z najpiękniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. 27-latka od kilku lat pracuje w TVP, gdzie obecnie jest współprowadzącą "Pytania na śniadanie". Wcześniej wygrała wybory Miss Earth, a także zdawała egzaminy w w Akademii Teatralnej w Warszawie. W wolnych chwilach uwielbia podróżować. Zobacz, jak na co dzień wygląda Aleksandra Grysz z Telewizji Polskiej. 📢 Grała córkę Halita w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda 24-letnia aktorka Ayşegül Çınar występowała w serialu "Zakazany owoc" w dwóch pierwszych sezonach. Piękna 24-latka w tureckiej produkcji wcielała się w rolę Lili, córki Halita Arguna. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u pięknej aktorki. Ayşegül Çınar zachwyca urodą nie tylko na planie, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak wygląda na co dzień! Mamy prywatne zdjęcia gwiazdy tureckiego kina!

📢 Mamy statystyki Park&Ride w Bydgoszczy. Zainteresowanie wciąż jest nikłe Dane z pierwszego półrocza 2023 r. pokazują, że zainteresowanie systemem park and ride w Bydgoszczy wciąż jest nikłe. Zmiany wprowadzone w kwietniu – możliwość zakupu biletów okresowych – nie wpłynęły na poprawę statystyki. 📢 Sprawa tzw. Nowomazowieckiej w Bydgoszczy. Wspólny głos społeczników przeciwko wyburzeniu kamienicy W piątek (28 lipca) Bydgoski Ruch Miejski po raz szósty zorganizował społeczny spacer badawczy. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji prasowej, na której bydgoskie stowarzyszenia wspólnie opowiedziały się przeciwko wyburzeniu kamienicy przy ul. Gdańskiej 73 i pomyśle budowy tzw. ul. Nowomazowieckiej. 📢 Pomysł na jednodniową wycieczkę pod Bydgoszczą. Dawne Bagnisko Krępa - mamy zdjęcia To jeden z ciekawszych krajobrazowo i przyrodniczo terenów w pobliżu Bydgoszczy, a jeszcze mało znany. Mowa o śródleśnych łąkach rozciągających się między Białymi Błotami a bydgoskim osiedlem Prądy.

📢 Taka może być waloryzacja emerytur 2024 - zobacz najnowsze wyliczenia. Taką podwyżkę możesz dostać W tym roku emerytury wzrosły o rekordowe 14,8 procent, a powodem tak dużej podwyżki była bardzo wysoka inflacja, która jest jednym z głównych czynników przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 na przełomie lipca i sierpnia. Celia rzuca się na Manuelę z nożem! "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Telenowela stała się prawdziwym hitem, a widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki "Akacjowej 38". Wiemy już, co wydarzy się w serialu na przełomie lipca i sierpnia. Kolejne osoby chorują na tyfus, a Celia spróbuje zabić Manuelę! Przygotowaliśmy streszczenia kolejnych odcinków, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach.

📢 Ekskluzywny apartament Piotra i Agaty Rubików w Miami. Wyprowadzili się na zawsze z Polski? [zdjęcia] Piotr i Agata Rubik przeprowadzili się do Miami. Kompozytor i jego żona postanowili porzucić Polskę. Para już zameldowała się na miejscu i ochoczo relacjonuje przeprowadzę prosto ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą mieszkać Agata Piotr Rubik w Miami. 📢 Na te znaki zodiaku czeka wielka miłość. Oto horoskop miłosny na sierpień 2023 Los bywa przewrotny. Dla niektórych sierpień będzie miesiącem pełnym rozstań i rozczarowań miłosnych. Przekonają się o tym chociażby Ryby, które nareszcie zdecydują się zakończyć toksyczną relację. Na szczęście znajdą się i takie znaki zodiaku, które trafi strzała amora. Zobaczcie horoskop miłosny na sierpień 2023. Na te znaki zodiaku czeka wielka miłość. 📢 „Powroty Fordon 1973-2023” nabierają tempa. Bydgoski projekt odsłania coraz to nowe twarze Oficjalne rozpoczęcie projektu artystycznego „Powroty Fordon 1973-2023” miało miejsce 1 czerwca i potrwa aż do października. Oprócz przypomnienia wizerunków osób, które żyły tu i budowały to miejsce, projekt zaskakuje niezwykłymi, nieoczywistymi formami, a celem jest nie tylko skłonienie do refleksji, ale też pobudzenie ciekawości i szansa na udział w metaforycznym powrocie do przeszłości.

📢 Ostatnia prosta przy budowie pijalni wody w Bydgoszczy. Otwarcie możliwe jeszcze w wakacje Prace przy budowie pijalni wody przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy dobiegają końca. Jeśli do obiektu powstającego na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji nie będzie żadnych zastrzeżeń, możliwe, że zostanie otwarty jeszcze w sierpniu. 📢 Witold "Tolek" Kantak odszedł na wieczną wachtę. Zmarł wychowawca pokoleń bydgoskich żeglarzy Na wieczną wachtę, w wieku 83 lat, odszedł kapitan jachtowy Witold (Tolek) Kantak. Nauczyciel, wychowawca młodzieży, żeglarz, wieloletni członek Sekcji Żeglarstwa Morskiego RTW Bydgostia.

📢 Patostreamer próbował okraść toruńskie sanktuarium Patostreamer Szymon Besser, znany jako Szymool, usiłował wynieść stułę z kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Próbę udaremnił ochroniarz. 📢 Od „Zbuntowanego Anioła” do dojrzałej kobiety. Zobacz, jak zmieniała się Natalia Oreiro. Jej fryzury zaskakują! Natalia Oreiro, czyli gwiazda znana w Polsce z serialu „Zbuntowany Anioł”, telewizyjnego hitu sprzed lat, wciąż zachwyca urodą. Celebrytka lubi bawić się wizerunkiem, w szczególności włosami. Na głowie miała już rudy, brąz, a nawet blond, a także różne długości kosmyków oraz swego czasu... grzywkę. Jak teraz wygląda?

📢 Śmiertelny wypadek w pow. radziejowskim. Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Zginęła pasażerka Tragiczny wypadek drogowy w pow. radziejowskim. Na skrzyżowaniu dróg powiatowej z gminną w miejscowości Szczeblotowo doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła pasażerka pojazdu osobowego marki Opel Astra. 📢 Gdzie są jeszcze wolne miejsca na studiach na UKW? [lista] Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji na studia na UKW. Ogłoszono już też listę kierunków, na które pozostały jeszcze wolne miejsca. 📢 10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km? Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

📢 Londyńska policja ujawnia okoliczności śmierci Sinead O'Connor Londyńska policja metropolitalna wydała komunikat ws. śmierci Sinead O'Connor. Jak poinformowano, ciało artystki zostało znalezione w środę przed południem w jej domu w Londynie. Zgon stwierdzono na miejscu. Wiadomo, że akta sprawy zostaną przekazane koronerowi. 📢 Ostatnie pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi red. Macieja Mygi. Spoczął na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy [zdjęcia] Dziś, 27 lipca, odbył się pogrzeb naszego redakcyjnego kolegi, Macieja Mygi. Przez prawie 20 lat pracował w "Gazecie Pomorskiej". Spoczął na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy. Miał 49 lat.

📢 Siedem godzin jechali z Bydgoszczy autostradą Bursztynową nad morze. Potężne korki na A1 Autostrada A1 oraz droga ekspresowa S5 zdecydowanie ułatwiły i przyspieszyły mieszkańcom naszego regionu dojazd własnym autem nad morze. Ale nie zawsze jest tak dobrze; czasem jedzie się dłużej niż przed powstaniem tych tras.

📢 Takie mogą być emerytury KRUS po waloryzacji. Będzie dwucyfrowa podwyżka - mamy wyliczenia [26.07.23 r.] Rząd rozpoczął już prace nad ustaleniem wysokości waloryzacji emerytur i rent, które będą obowiązywały w 2024 roku. Na podstawie obecnych prognoz świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną od 1 marca o 12,3 proc. Więcej pieniędzy otrzymają również emeryci rolnicy pobierający świadczenia z KRUS. "Fakt" przedstawił wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur. Zobacz, o ile wzrosną emerytury od 1 marca 2024 r. 📢 Horoskop miłosny na sierpień 2023. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy w związku... Jak twierdzą naukowcy, ból związany ze złamanym sercem objawia się w podobny sposób jak zawał serca jego ostra niewydolność czy choroba wieńcowa... Pamiętajmy jednak, że zawsze po burzy wychodzi słońce. Jak wskazuje Wróżka Roma, sierpień 2023 będzie przełomowy dla wielu relacji. Te znaki zodiaku rozstaną się w tegoroczne wakacje.

📢 Wysoki mandat za suszenie prania. Tego nie wolno robić na balkonie - mamy listę zakazanych czynności Wysoki mandat za suszenie prania na balkonie? Wydawać by się mogło to nieprawdopodobne, jednak to możliwe. Przekonała się o tym mieszkanka naszego regionu, która została ukarana mandatem w wysokości 300 zł. To nie jedyna rzecz, której nie można robić na balkonie. Za co jeszcze grozi mandat?

📢 Yildiz z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Taka jest na co dzień piękna Eda Ece Eda Ece to niekwestionowana gwiazda tureckich seriali. Ukochana przez Polaków aktorka niedawno wzięła ślub. Także jej postać z serialu "Zakazany owoc" - Yildiz, zaczyna budować swoje szczęście u boku Cagataya. Jak wiele łączy ją z bohaterką, w którą się wciela? Taka jest prywatnie Eda Ece, czyli serialowa Yildiz z "Zakazanego owocu".

📢 Grała Michałową w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Marta Lipińska Serial "Ranczo" był prawdziwym hitem, a każdy odcinek oglądało średnio ponad 6 milionów widzów. W uwielbianej produkcji zagrało wielu znakomitych aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Jedną z nich była postać Michałowej, gospodyni na plebanii, w którą wcielała się Marta Lipińska. Aktorka w tym roku skończyła 83 lata, ale nadal znajduje się w dobrej formie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Michałowa z serialu "Ranczo". 📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Tak mieszka Ania Bardowska z programu Rolnik szuka żony. Huśtawki i strefa relaksu w ogrodzie [zdjęcia] Anna i Grzegorz Bardowscy niespełna rok temu przeprowadzili się do nowego domu. Uczestnicy 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują postępy prac przy wykańczaniu swojej wymarzonej nieruchomości. W ostatnich tygodniach skupiają się przede wszystkim na urządzeniu ogrodu. Powstała już strefa odpoczynku, a ich dzieci mogą korzystać z huśtawek i piaskownicy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Rekordowe emerytury - tyle dostają emeryci. Najwyższe świadczenie wypłacane jest w Bydgoszczy, najniższe we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy opublikował informację o rekordowych emeryturach, jakie wypłacane są Polakom. Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Zobacz w galerii więcej informacji o najwyższych i najniższych emeryturach w Polsce. 📢 Taka ma być czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci na konto emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniane podłogi i cegła na ścianie [zdjęcia] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny byli uczestnikami 7. edycji "Rolnik szuka żony". Na planie programu szybko połączyło ich uczucie, które trwa do dzisiaj. W 2022 roku wzięli ślub cywilny i urodził się ich syn Adam, natomiast kilka dni temu para wzięła ślub kościelny. Zobacz, jak wygląda ich codzienne życie. Tak mieszkają Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony".

📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Tak wygląda Weronika Zubowicz. Gra w serialu "Klan" i występuje jako ring girl KSW [zdjęcia] Weronika Zubowicz (jej panieńskie nazwisko to Walenciak) to młoda aktorka, którą widzowie znają z planu serialu "Klan" oraz innych polskich seriali, a interesujący się sportami walki, zapewne nie raz oglądali ją podczas gal KSW, gdzie występuje jako jedna z ring girls. Co jeszcze wiemy o młodej aktorce? Poniżej informacje oraz zdjęcia. 📢 Tak mieszka i podróżuje Germán z serialu "Akacjowa 38". Aktor Roger Berruezo na prywatnych zdjęciach Roger Berruezo to hiszpański aktor, który wciela się w rolę Germána w serialu "Akacjowa 38". Hiszpański serial widzowie TVP 2 mogą oglądać od poniedziałku do piątku, jeśli TVP zdecyduje się wyemitować wszystkie odcinki, to wygląda na to, że zadomowi się on u nas na dłużej, bo nakręcono... 1500 odcinków. Jaki prywatnie jest aktor, który wciela się w rolę jednego z głównych bohaterów? Zobaczcie zdjęcia Rogera Berruezo w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dominik Abus z Gogglebox. Ma piękną żonę! [zdjęcia] Widzowie bardzo polubili Dominika, który ma duże poczucie humoru i dystans do siebie. Jest w programie od 3. sezonu – to jedna z ulubionych postaci widzów. Zobaczcie, jaki na co dzień jest Dominik Abus wraz z rodziną.

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Joanna Galas, dziewczyna żużlowca Macieja Janowskiego zachwyca urodą. Zobacz prywatne zdjęcia [4.05.2022 r.] Maciej Janowski rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Aktualnie żużlowiec Betard Sparta Wrocław gości w Hiszpanii, gdzie jeżdżąc na rowerze, szlifuje formę przed sezonem 2022. Zdobywa kolejne szczyty wraz z trenerem przygotowania motorycznego - Mariuszem Cieślińskim. Popularny "Magic" na Instagramie zamieścił kilka dni temu zdjęcia z pobytu na południu Europy; na jednej z fotek można go zobaczyć z urodziwą blondynką. Internauci od razu rozszyfrowali, że sympatia aktualnego drużynowego mistrza Polski na żużlu to Joanna Galas. 27-letnia rodowita wrocławianka zajmuje się marketingiem i reklamą w firmie Red Bull, której twarzą jest Janowski. ZOBACZCIE ZDJĘCIA ASI, DZIEWCZYNA MACIEJA JANOWSKIEGO ZACHWYCA URODĄ >>>>

📢 U Jędzy pod Krakowem nie zmieniła się w Edelweiss. Dziś za to w tym miejscu działa Karczma Mario. Menu, ceny, opinie [KUCHENNE REWOLUCJE] Tym razem Magda Gessler odwiedza obrzeża Krakowa, gdzie przeprowadzi kuchenne rewolucje w restauracji pod nazwą "U Jędzy". U Jędzy niestety nie uda się uratować. Obecnie w tym miejscu działa Karczma Mario, a tę restaurację prowadzą zupełnie inni przedsiębiorcy niż bohaterowie Kuchennych Rewolucji i robią to skutecznie i z sukcesem (więcej szczegółów poniżej). 📢 Bydgoszcz po burzy [DUŻO ZDJĘĆ] Dzisiaj po południu przez Bydgoszcz przeszła spora nawałnica. Wiele ulic jest zalanych lub zatarasowanych przez połamane konary. Strażacy zanotowali już niemal 150 interwencji.

