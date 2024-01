Przegląd prasy 31.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czwórka łączy pokolenia. Znany reżyser i absolwent szkoły Marcin Sauter spotkał się z uczniami”?

IV LO w Bydgoszczy świętuje w tym roku szkolnym jubileusz 70-lecia. Z tej okazji w ramach cyklu "Spotkajmy się w Czwórce" odbywają się wizyty znanych absolwentów. We wtorek (30 stycznia) w szkole gościł Marcin Sauter, bydgoski reżyser, scenarzysta, operator filmów dokumentalnych i fotografik.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [31.01.2024 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu pod koniec stycznia: Groby Manueli i Germana zostają otwarte! [31.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można pod koniec stycznia i na początku lutego. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Lekarz odkrywa, dlaczego Maximilian jest impotentem. Cayetana chce doprowadzić do otwarcia grobów Germana i Manueli. Maria Luisa nie radzi sobie z robotnikami odnawiającymi kamienicę jej ojca. Fabiana uważa, że Cayetana jest niewinna i że jej uwięzienie jest błędem. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Yusuf trafia do szpitala [31.01.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje pod koniec stycznia i na początku lutego: Yaman znajduje onkologa, który może podjąć się leczenia Yusufa. Yusuf spędza w domu ostatni dzień przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu. Adalet znajduje w telefonie siostrzenicy miłosne wiadomości od Bory i postanawia przejść do działania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Tak mieszka Monika Olejnik. Marmur w kuchni i duża biblioteczka książek - zdjęcia [31.01.2024 r.] Monika Olejnik jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek. Związana ze stacją TVN, w której od lat prowadzi program publicystyczny "Kropka nad i". Na co dzień mieszka w odrestaurowanej kamienicy w samym centrum Warszawy. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Monika Olejnik. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie, 27-28.01. Faut ginie! Pelin chce się zabić [31.01.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po weekendzie i na początku lutego? Abidin, który zwykle nie pije, idzie się upić z rozpaczy. Seyran i Ferit planują wspólną przyszłość. Tarik każe śledzić jadącego do szpitala Fuata. Gulgun, po kłótni z Orhanem, ma złe przeczucia. Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Kumru zostaje zatruta i trafia do szpitala [31.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec stycznia i na początku lutego. Wkrótce w serialu: W restauracji, Yildiz ratuje z opresji Kumru. Yildiz odrzuca oświadczyny Dogana. Kumru zatruta trafia do szpitala. Catagay chce wrócić do Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Germán z telenoweli "Akacjowa 38" uśmiercony. Grał go Roger Berruezo - zdjęcia [31.01.2024 r.] Roger Berruezo to ceniony hiszpański aktor teatralny i telewizyjny. W serialu "Akacjowa 38", który polscy widzowie mogą oglądać od ponad roku, wcielał się w jedną z głównych postaci - Germána. Pod koniec pierwszego sezonu telenoweli Germán oraz Manuela umierają. W Hiszpanii nakręcono w sumie pięć sezonów serialu "Akacjowa 38".

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [31.01.2024 r.] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [31.01.2024 r.] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź nowe szacunkowe wyliczenia [31.01.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika. 📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej [31.01.2024 r.] - lista Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [31.01.2024 r.] Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł. 📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Od wieków nie jest im pisana miłość - horoskop [31.01.2024 r.] Im nie jest pisana wieczna miłość, na przekór wszystkiego. Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Zbyt duża różnica charakterów i oczekiwań wobec związku przekreśla te relacje. Zobaczcie zestawienie, które przygotowała dla nas Wróżka Roma.

📢 Tak mieszka Ida Nowakowska. Apartament w Warszawie z pięknym widokiem [zdjęcia - 31.01.2024 r.] Ida Nowakowska to tancerka związana ze stacją TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zyskało spore grono fanów, którzy regularnie śledzą jej poczynania w social mediach. To właśnie tam Nowakowska publikuje kadry z życia codziennego, w tym wnętrza niezwykłego apartamentu w centrum Warszawy. Sztukateria, marmur, biała kuchnia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Ida Nowakowska. 📢 Marcela Leszczak w stroju kąpielowym. Zobacz gorące zdjęcia pięknej modelki [31.01.2024 r.] Popularność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu Top Model, w którym dotarła do finału. Od kilku lat Marcela Leszczak jest w związku z Miśkiem Koterskim, z którym ma syna Fryderyka. Piękna modelka i aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoimi prywatnymi zdjęciami. Zobacz, jak Marcela Leszczak wygląda na co dzień.

📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Fałsz bije od nich na kilometr! [31.01.2024 r.] Nie ma chyba nic gorszego, od fałszywej przyjaciółki. Osoby, która pozornie ci dobrze życzy, a gdy tylko odwracasz wzrok, cieszy się z twojej porażki. Mało tego, nie ma skrupułów podrywać twojego faceta, a także obgadywać się z innymi. Niektórzy takie zachowania mają zapisane już w horoskopie. Zobaczcie w naszej galerii, które znaki zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Kulisy zdradza Wróżka Roma. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [31.01.2024 r.] Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński [31.01.2024 r.] Krzysztof Stroiński urodził się w Pszczynie w 1950 roku (9 października). Od młodości interesował się aktorstwem. Rozpoznawalność, sympatię widzów i sporą popularność zyskał po roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak zmienił się od tego czasu. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [31.01.2024 r.] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia [31.01.2024 r.] Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu. 📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą [31.01.2024 r.] Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" [31.01.2024 r.] 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Śledztwo po tragicznym wypadku z udziałem tramwaju w Bydgoszczy. Zginęła 75-letnia piesza Nadzór nad postępowaniem policji w sprawie śmierci liczącej 75 lat pieszej, która w Fordonie została potrącona przez tramwaj, przejęła prokuratura. To kolejna tragedia z udziałem pojazdu szynowego w Bydgoszczy w tym samym miesiącu. 📢 Plany Bydgoszczy dotyczące nowej infrastruktury rowerowej. W lutym konsultacje dotyczące stojaków W 2023 r. w Bydgoszczy powstało ok. 10 km nowych tras rowerowych, w tym wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej, bulwarów nad Brdą, nad Wisłą w Starym Fordonie oraz kontrapasy w Śródmieściu. W najbliższym czasie planowane jest zlecenie budowy ok. 6 kilometrów tras. 📢 "Potrzebna twarda ręka w parkingu". Jerzy Kanclerz i Tomasz Bajerski komentują współpracę w Abramczyk Polonii Bydgoszcz Tomasz Bajerski został nowym menedżerem Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Jakie oczekiwania i cele na ten rok mają trener i prezes klubu?

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Zuhal zleca zabójstwo detektywa. Dochodzi do tragedii To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie 27-28 stycznia:

Bora pod pretekstem oglądania deszczu meteorów zaprasza Neslihan na wieczorne wyjście. Yaman wierzy, że zdjęcie może być dowodem niewinności Seher. Nadire szykuje się do wyjazdu do chorej siostry. Yaman znajduje w rzeczach Seher swoje zdjęcie. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz daje nauczkę Cagatayowi - streszczenia Dogan prosi Yildiz, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Ta jednak ma wątpliwości, bowiem Cagatay proponuje je wspólną ucieczkę. W wyniku intrygi Yildiz uważa, że były mąż znowu się nim bawi. Kobieta postanawia dać Cagatayowi nauczkę.

📢 Bydgoski Nitro-Chem podwaja produkcję. Zaczął wytwarzać amunicję do haubic Bydgoskie zakłady Nitro-Chem zaczynają produkcję pocisków do haubic używanych przez europejskie armie. Firma pracuje 24 godziny na dobę! 📢 Dariusz Kordek skończył 59 lat. Zobacz, jak zmienił się aktor przez ostatnie 20 lat - zdjęcia Dariusz Kordek to urodzony 26 stycznia 1965 roku utalentowany polski aktor i artysta. Na świat przyszedł i wychował się w Warszawie. Jego pasja do sztuki rozkwitła już w młodym wieku, gdy uczęszczał do klasy matematyczno-fizycznej w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana. Tam w 1984 roku z sukcesem zakończył swoją szkolną edukację, zdobywając maturę. Poniżej więcej informacji o Dariusz Kordku, a w galerii zdjęć fotografie sprzed 20 lat aż do teraz. Zobacz, jak zmienił się aktor.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu na początku lutego. Yildiz kradnie torebki. Ender zrywa z Cagatayem "Zakazany owoc" to jeden z najpopularniejszych zagranicznych seriali, które możemy obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Na początku lutego wyemitowany zostanie 400. odcinek tureckiej telenoweli. Przygotowaliśmy również streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w pierwszych dniach lutego. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu. Sprawdź, co wydarzy się w "Zakazanym owocu" w dniach 1-9 lutego.

📢 Tragiczny pożar pustostanu na ul. Na Wzgórzu w Bydgoszczy. Nie żyje jedna osoba W nocy z poniedziałku na wtorek (29/30 stycznia) w Bydgoszczy doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Palił się pustostan przy ul. Na Wzgórzu 11 w Bydgoszczy. Ogień udało się opanować po około dwudziestu minutach, ale w budynku znaleziono jedną osobę, która zginęła w pożarze.

📢 Trudności z parkowaniem przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Problem nie do rozwiązania Pacjenci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zwracają uwagę na problem z parkowaniem aut w okolicy. Na parkingu przy szpitalu liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, a zostawiając auto przy ul. Seminaryjnej można otrzymać mandat za złamanie przepisów. 📢 To ma być przewaga Abramczyk Polonii Bydgoszcz nad rywalami. Zakaz dla konkurencji Żużlowcy wjeżdżają na ostatnią prostą przygotować do sezonu ligowego. Do startu rozgrywek szykują się również w Bydgoszczy.

📢 Tak bydgoska agencja Adria Art zawojowała polski showbiznes. Zaczęło się od kina Na kulturze można zarobić? Warszawa, Poznań, Gdańsk to nie Broadway, czy West End, gdzie teatry zarabiają, a sale są pełne. Dla Krzysztofa Barczewskiego, założyciela i szefa Adria Art nie ma jednak rzeczy niemożliwych. "Udało nam się wykreować potrzebę chodzenia do teatru", mówi bydgoski przedsiębiorca.

📢 Najlepsze pączki na tłusty czwartek. Poznaj przepisy na deser rozpływający się w ustach. Wybierz spośród 5 propozycji W cukierniach, piekarnikach i sklepach spożywczych pączki dostępne są przez cały rok. Jednak to w tłusty czwartek zajadamy się nimi, aby zapewnić sobie pomyślność na cały rok. Zebraliśmy propozycje na apetyczne pączki, które zrobisz w zaciszu własnej kuchni. Wybieraj spośród 5 najlepszych przepisów na pączki, które zawsze się udają.

📢 Fabryka Lloyda - perła bydgoskiej przeszłości. Co z jej przyszłością i zaplanowanymi imprezami? W piątek (26 stycznia) doszło do pożaru Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Budynek poniósł ogromne straty. Trwa zbiórka na odbudowę miejsca, które od kilku lat jest jednym z ważniejszych punktów na mapie kulturalnej miasta i regionu. Zabytkowy obiekt, o którego historyczną renowację od wielu lat z pietyzmem zabiegali właściciele, cieszył się wielką popularnością pośród organizatorów różnych imprez i uroczystości. Co dalej?

📢 Zakończyły się prace przy budowie sceny widowiskowej przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 na Szwederowie Przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego w Bydgoszczy zakończyła się budowa nietypowej sceny. To nowa część budynku. Przylega do sali gimnastycznej, która po renowacji została dostosowana do wydarzeń rekreacyjno-sportowych. Projekt jest wyjątkowy, bo widownia może znajdować się w środku budynku i na zewnątrz.

📢 Plany wybudowania nowego mostu w Fordonie. Komentarze internautów Bardzo dużym echem odbił się w Internecie nasz artykuł „Co z budową drugiego mostu przez Wisłę w Fordonie? Mamy nowe informacje” z 19 stycznia. Publikujemy wybrane komentarze naszych Czytelników na ten temat. 📢 WOŚP w Bydgoszczy 2024 - zobaczcie, co się działo się w mieście. Trwa liczenie zebranych pieniędzy! W niedzielę (28 stycznia) już od wczesnego poranka na ulicach Bydgoszczy można było spotkać wolontariuszy z puszkami i serduszkami - to był znak, że wystartował 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do godz. 21 w bydgoskim sztabie zebrano ponad 310 tys. złotych. 📢 Retro Karawana 2024 w Bydgoszczy. Zabytkowe auta na ulicach dla WOŚP - zdjęcia Po raz szósty z Bydgoszczy ruszyła w niedzielę (28.01) Retro Karawana WOŚP; odwiedzając okoliczne miejscowości, wspiera finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co rocznie zbiera się kilkadziesiąt samochodów, bywa że i około 70 pojazdów porusza się w kolorowym korowodzie. Dotąd w ciągu tych 6 Retro Karawan udało się zebrać już ponad 50 000 zł.

📢 Woda zimna, ale serca gorące! Tak było w niedzielę w Pieckach pod Bydgoszczą - zdjęcia Jak co tydzień w niedzielę miłośnicy morsowania spotkali się na plaży w Pieckach,

📢 Pieczone, zimowe warzywa na obiad lub kolację. Chrupiąca, zdrowa przekąska na chłodne dni. Sos, który do nich robię, jest obłędny! Pieczone zimowe warzywa z obłędnym sosem na bazie suszonych pomidorów i pieczonego czosnku to pomysł na zdrową, samodzielną przekąskę lub dodatek do mięsa. Robią się właściwie same i wyśmienicie smakują. 📢 Studniówka Technikum Elektronicznego nr 7 w Bydgoszczy. Ależ to był bal - mamy zdjęcia Scenki z życia szkoły, polonez i podziękowania dla nauczycieli - w sobotę (27 stycznia) odbyła się studniówka maturzystów z Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zabawę zorganizowano w Hotelu City.

📢 Hala Targowa w Bydgoszczy - historia od budowy do dziś. Hala ma blisko 120 lat! Poznaj ciekawostki i fakty na jej temat Hala Targowa, zbudowana w miejscu dawnej fary ewangelickiej w latach 1904-1906, to nie tylko architektoniczny klejnot, ale także świadek burzliwej historii i transformacji miasta. Projekt tej neogotycko-modernistycznej struktury powstał pod skrzydłami berlińskiej firmy "Boswau i Knauer GmbH". W latach 1924-1936 pełniła funkcję siedziby Dyrekcji Rzeźni Miejskiej. Jak zmieniała się bydgoska Hala Targowa przez lata - zobacz informacje i zdjęcia w galerii. 📢 Studniówka LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy. Maturzyści z gracją zatańczyli poloneza Pięknie zatańczony polonez, konkurs wiedzy o uczniach na wesoło, fotobudka i wiele innych atrakcji, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy - w sobotę (27 stycznia) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy.

📢 Zawisza Bydgoszcz - Wisła II Płock. Dwa różne oblicza sparingu - zobaczcie zdjęcia Zawisza Bydgoszcz przygotowuje się do rundy wiosennej w III lidze piłki nożnej. Niebiesko-czarni rozegrali kolejny sparing. Tym razem rywalem były rezerwy Wisły Płock czyli lider IV ligi grupy mazowieckiej.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się po weekendzie. Teresa wali drągiem w głowę Mauro [27.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 27-28 stycznia. Wkrótce w serialu: Rosina decyduje się na operację plastyczną. Ramón zwierza się Julianie, że nie kocha żony lecz Trini. Na Akacjowej jest coraz więcej żebrzących weteranów wojennych. Inspektor prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Manueli i Germana coraz bardziej przekonuje się, że Cayetana jest oszustką. Co jeszcze się wydarzy?

📢 W Hali Targowej w Bydgoszczy odbyły się Targi dla Zwierząt. Zobaczcie, co czekało na właścicieli psów i kotów W sobotę (27 stycznia) w Hali Targowej w Bydgoszczy odbyły się Targi dla Zwierzaków. Przygotowana przez organizatorów oferta skierowana była przede wszystkim do właścicieli psów i kotów. 📢 Święto Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia W sobotę 27 stycznia odbyło się Święto Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Uroczystość zorganizowano w Auditorium Maximum przy ulicy Toruńskiej. Na miejscu był nasz fotoreporter, zobaczcie jego fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Kawalerki z rynku wtórnego w Bydgoszczy. Ile trzeba zapłacić na początku 2024? [ceny, zdjęcia] 180, 200, 250, 350 tysięcy złotych... Jakie kawalerki można kupić w Bydgoszczy za taką cenę na początku 2024 roku? Sprawdzamy wybrane oferty z rynku wtórnego, które pojawiły się na portalu otodom.pl. W galerii zamieszczamy zdjęcia, ceny oraz najważniejsze informacje na temat wybranych mieszkań.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Telimena - mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy w pełni. W piątek (26 stycznia) poloneza w Restauracji Telimena zatańczyli maturzyści z Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Zdjęcia z rozpoczęcia balu zamieszczamy w naszej galerii.

📢 Studniówka 2024 V LO w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z balu w Hotelu City! Sezon studniówkowy rozkręcił się na dobre. Tym razem w piątek (26 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu poloneza zatańczyli uczniowie V LO w Bydgoszczy. Imprezę, podobnie jak przed rokiem, zorganizowano w Hotelu City. 📢 Działki ROD - ile trzeba zapłacić na początku 2024 roku w Bydgoszczy i okolicach? Sprawdzamy ceny działek zlokalizowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych w Bydgoszczy i okolicy. Co można kupić za około 70, 150, 190 albo 360 tysięcy złotych? W galerii zamieszczamy przykładowe oferty sprzedaży wraz ze zdjęciami. Są tu zarówno małe drewniane altanki, jak i murowane, wielopoziomowe domki.

📢 Kurkuma to przyprawa, która pomaga nie tylko ludziom. Wzmocni też rośliny, zwalczy ich szkodniki i choroby. Sprawdź, jak ją stosować Kurkuma to przyprawa, która słynie z prozdrowotnych właściwości. Okazuje się, że pomaga też roślinom. Polecamy domowy i skuteczny sposób, który pozwoli się pozbyć szkodników roślin doniczkowych i ogrodowych. Pomoże m.in. na ziemiórki, wełnowce i mszyce. Ale zwalczy też choroby grzybowe, takie jak szara pleśń i zapewni zdrowszy wzrost roślinom. Sprawdź, jak zrobić oprysk z kurkumy i jak jeszcze stosować ją dla roślin. 📢 Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza Polka, nie boi bawić się modą. Spójrz na stylizacje miliarderki, która kocha sztukę! Wie, jak dobrze zainwestować i rozmnożyć pieniądze, a jednocześnie zna się na sztuce, którą gromadzi i prezentuje. Grażyna Kulczyk dysponuje nie tylko ponadprzeciętnym budżetem, ale również wyczuciem estetyki, dzięki czemu niemal zawsze prezentuje się nienagannie, a jednocześnie barwnie i stylowo. Zobacz stylizacje trzeciej najbogatszej Polki!

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się do końca stycznia. Seyran i Ferit uciekają! Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. W ostatnich dniach stycznia widzowie serialu będą świadkami wielu zwrotów akcji. Seyran i Ferit dostaną rozwód. Ferit oświadczy się innej kobiecie, a Seyran zostanie obiecana innemu mężczyźnie. Ostatecznie para postanowi uciec... Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii. 📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Latami mają romans! [horoskop] Wierność nie leży w ich naturze. Kłamią, oszukują i zawsze stawiają swoje potrzeby nie pierwszym miejscu. W miłosnych podbojach nie przeszkadza im obrączka, czy posiadanie dzieci. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Listę niesławnych gagatków ujawnia Wróżka Roma!

📢 Pierwsze wizualizacje budynków, które mają powstać przy Dworcowej 28 w Bydgoszczy. Po dawnym pawilonie został pusty plac Na profilu Bydgoszcz Premium pojawiły się wizualizacje nowej zabudowy przy ul. Dworcowej 28. W miejscu dawnego pawilonu planowane jest powstanie bloków mieszkalnych. Choć o inwestycji na razie niewiele wiadomo, już zdążyła wzbudzić emocje.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Ciekawostki na temat „Chłopów”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego możecie nie wiedzieć o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmowa adaptacja powieści wciąż cieszy się dużą popularnością. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków w filmie wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Studniówka 2024 bydgoskiej Samochodówki. Maturzyści bawili się w Hotelu Park - zobacz zdjęcia Styczeń upływa w Bydgoszczy pod znakiem studniówek. W piątek (19 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu w Hotelu Park pojawili się maturzyści z Technikum Samochodowego nr 12. Na miejscu był nasz fotoreporter - zobaczcie zdjęcia.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Zagrał Pawła Jankowskiego w serialu "Wojna domowa". Tak wygląda teraz Krzysztof Janczar Krzysztof Janczar (a wcześniej Krzysztof Musiał) urodził się 7 stycznia 1950 roku w Warszawie. To polski aktor, którego starsi widzowie doskonale pamiętają z roli Pawła Jankowskiego w serialu komediowym "Wojna domowa". Krzysztof Janczar zagrał również biznesmena Bolka Kazunia, kuzyna Lubiczów w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak wygląda obecnie.

📢 Długoterminowa prognoza pogody na wiosnę 2024. Mokry i chłodny kwiecień? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody na kolejne miesiące. Wiemy, jak mogą wyglądać wiosenne miesiące pod względem średnich temperatur oraz opadów. Poniżej zamieszczamy szczegóły oraz przygotowane przez IMGW mapy. 📢 Tak na co dzień wyglądają gwiazdy serialu "1670". Hit Netflixa o polskiej szlachcie podbija świat! [zdjęcia] Hop, hop, hop! Nie jest tajemnicą, że serial "1670" to prawdziwy hit Netflixa. Opowiada o perypetiach Polskiej szlachty i mieszkańców Adamczychy - najpiękniejszego miejsca na świecie. Właścicielem połowy wsi (tej mniejszej) jest Jan Paweł Adamczewski. Jego marzeniem jest zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski! 📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką. 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Beata Chmielowska-Olech - tak wygląda na co dzień. Prezenterka Teleexpressu zachwyca urodą Beata Chmielowska-Olech jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ćwierć wieku pracuje w Telewizji Polskiej, a od kilkunastu lat jest gospodynią Teleexpressu. Piękna prezenterka zachwyca urodą nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak na co dzień wygląda Beata Chmielowska-Olech! 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana. 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Te osoby nie powinny pić herbaty. Zobaczcie - te grupy osób muszą uważać na picie herbaty Herbata uznawana jest jako ta bezpieczniejsza wersja w stosunku do kawy. A nie jest to do końca prawda. Aktualnie dostępnych jest bardzo wiele gatunków herbat i bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy powinien sięgać po ten napój, wiele grup powinno zrezygnować z picia herbaty ze względów zdrowotnych. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Tak wygląda piękna narzeczona Dominika Abusa z Gogglebox. Iga Muszakowska ma ciało modelki! Dominik Abus jest jednym z najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Wraz z Krzysztofem Radzikowskim tworzy zgrany duet, którzy widzowie polubili za poczucie humoru i błyskotliwe rozmowy. Gwiazdor programu Gogglebox ma piękną narzeczoną, z którą wychowuje troje dzieci. Zobacz, jak na co dzień wygląda partnerka Dominika Abusa. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

📢 To dzieje się z organizmem, gdy codziennie jesz parówki. Niektórzy muszą z nich zrezygnować! Parówki - z keczupem, musztardą - to dla wielu popularny produkt śniadaniowy. Szybko się je przygotowuje, dobrze smakują, lubia je dzieci i dorośli, dlatego chętnie po nie sięgamy. Czy słusznie? Dietetycy przestrzegają - nawet jedna parówka dziennie jedzona regularnie ma duży wpływ na ludzki organizm. Zobaczcie, co dzieje się z organizmem, kiedy jesz parówki.

📢 Bydgoszcz w czasach PRL. Pamiętacie te czasy? [zdjęcia] Pamiętacie stary Dworzec PKP, budujące się miasto, hotel Orbis, księgarnię Współczesną, dawne tramwaje na Dworcowej, które jeździły aż do obecnej Gdańskiej (kiedyś Aleje 1 Maja), małe i duże fiaty, wartburgi, warszawy i moskwicze na bydgoskich ulicach? Zobaczcie zdjęcia dawnej Bydgoszczy! 📢 Restauracja Młyn, Bytów. Kuchenne rewolucje [menu, ceny, opinie, emisja 10.09] Magda Gessler wybrała się do Bytowa, by przeprowadzić kuchenne rewolucje w restauracji Młyn. Restauracja podczas odwiedzin restauratorki przeszła ogromną metamorfozę. Nie zabrakło emocji i wzruszeń. Poniżej przedstawiamy opinie klientów, menu oraz ceny. 📢 Kreatywne nazwy komitetów wyborczych, czyli jak przyciągnąć głosy [wybory samorządowe 2018] W całym regionie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się kilkaset komitetów wyborczych. I nie ukrywajmy – nazwy większości z nich nie powstawały w wyniku burzy mózgów specjalistów od politycznego marketingu. Komitety startują pod nazwami sztampowymi, nudnymi i kojarzącymi się absolutnie z niczym. Mamy więc wysyp komitetów z określeniami „wspólnie”, „razem”, „nasza” czy „porozumienie”, którym towarzyszy zwykle nazwa gminy. Wśród nich można znaleźć jednak i takie, których założyciele poszli inną drogą i wykazali się odrobiną kreatywności.