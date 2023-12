Przegląd prasy (3.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają teraz uczestnicy Big Brother. Niektórzy bardzo się zmienili - zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka 3.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają teraz uczestnicy Big Brother. Niektórzy bardzo się zmienili - zobaczcie zdjęcia Big Brother to show, które cieszyło się przed laty niesamowitą popularnością. W 2001 roku niemal każdy Polak znał bohaterów pierwszej edycji programu. Zobacz, jak teraz wyglądają niektórzy z nich. Przypominamy też zdjęcia z pierwszej edycji programu.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

Prasówka 3.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl". Emilia Dankwa zachwyca urodą i zmieniła się nie do poznania Emilia Dankwa stała się sławna dzięki roli Zosi w serialu "Rodzinka.pl". Widzowie pokochali ją od pierwszego wejrzenia. Nic dziwnego! Jest bardzo śliczną dziewczyną, a w znanej produkcji pokazała również swój charakterek. Należy do grona polskich aktorek młodego pokolenia i dobrze radzi sobie w świecie show-biznesu. W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się w piękną nastolatkę!

📢 Katarzyna Cichopek - tak zmieniała się przez lata. Zobacz na zdjęciach, ja wyglądała w przeszłości Katarzyna Cichopek od ponad 20 lat występuje w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Kingi Zduńskiej. W trakcie swojej bogatej kariery prowadziła również wiele programów rozrywkowych, festiwali i koncertów. Nie da się ukryć, że popularna aktorka wygląda dziś zupełnie inaczej niż na początku swojej zawodowej kariery. Zobacz, jak Katarzyna Cichopek zmieniła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. 📢 Osoby mające takie przypadłości nie mogą jeść jajek. To może zaszkodzić ich zdrowiu Poprawiają pracę mózgu, są dobre na kości, korzystnie wpływają na wzrok. Jajka niosą wiele korzyści dla naszego organizmu, a ich regularne spożywanie może zapewnić dobre zdrowie. Istnieje jednak grupa osób, które nie powinny jeść jajek. Szczególnie z takimi przypadłościami. Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy jesz jajka.

📢 Małgorzata Ohme - tak mieszka. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme! 📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą - zdjęcia Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Maryla Rodowicz - tyle ma lat. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku.

📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać dom z widokiem na góry Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Stefan Friedmann, czyli serialowy Bednarski - tak wyglądał kiedyś, a taki jest teraz Stefan Andrzej Friedmann to polski aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter telewizyjny. Widzowie doskonale pamiętają go z roli prywatnego detektywa, Bednarskiego, który rozwiązywał kryminalne zagadki w serialu "Na kłopoty... Bednarski", emitowanym w latach 90. w Telewizji Polskiej. W artykule kilka faktów i ciekawostek z życia znakomitego aktora, a w galerii zdjęć prezentujemy fotografie Stefana Friedmanna od 1999 do 2023 roku. Zobaczcie, jak się zmieniał.

📢 Taki jest slang policyjny - zrozumiesz te słowa? Tak porozumiewają się policjanci Każda grupa zawodowa używa specyficznych słów i zwrotów, które tworzą pewien zrozumiały tylko dla nich żargon. Tak jest również we wszystkich służbach mundurowych. Funkcjonariusze policji także używają swego rodzaju slangu. Przeczytajcie, jak komunikują się podczas rozmów policjanci. 📢 Aleksandra Kwaśniewska - stylizacje na zdjęciach. Tak się ubiera córka byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia! 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka. Czarne meble w kuchni i dużo drewna Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu na przełomie listopada i grudnia. Guadalupe śmiertelnie chory Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można na przełomie listopada i grudnia. Wkrótce w serialu: Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Wszyscy przygotowują się do wizyty królowej regentki, która ma odwiedzić ulicę Akacjową i Cayetanę. Maximiliano chce sprzedać wszystkie posiadane kamienice, by uwolnić się od długu wobec Cayetany. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych Sprawdziliśmy, co można zjeść w sejmowej stołówce i ile kosztują posiłki. Dla porównania podajemy ceny podobnych dań, które serwowane są w bydgoskich barach mlecznych (a te - pamiętajmy - są tańsze niż stołeczne). W Sejmie sporo się zmienia, ale nie jedno - parlamentarzyści nadal stołują się w gmachu przy ul. Wiejskiej, wydając przy tym mniej niż "zwykli" obywatele, odwiedzający niewyszukane lokale gastronomiczne. 📢 Telenowela "Zakazany owoc". Cagatay zarzuca Yildiz zdradę - streszczenia serialu Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" na początku grudnia. Streszczenia tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii. Kumru podpuszcza Cagataya mówiąc, że jej ojciec ma romans z Yildiz... Cagatay, podjudzony przez Kumru, w sądzie zarzuca Yildiz zdradę! Serial można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną!

📢 Pensja minimalna 2024 netto - już za miesiąc duża podwyżka! Ile na rękę musi płacić pracodawca? Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? O tym piszemy w artykule.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Zobacz zdjęcia z uroczystości! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Danuta Holecka w młodości. Tak wyglądała na początku kariery szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Od lat związana jest z Telewizja Polską, gdzie pełni funkcje szefowej serwisu informacyjnego "Wiadomości". Ze stacją związana jest blisko od 30 lat. W młodości zachwycała urodą i talentem!

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Tak wygląda letniskowy dom Kasi i Andrzeja Gąsieniców z Gogglebox. Mamy zdjęcia wnętrz Kasia i Andrzej Gąsienicowie w połowie 2022 roku rozpoczęli budowę domu letniskowego na Podkarpaciu. Gwiazdy programu Googlebox na co dzień mieszkają w Zakopanem, a budowany przez nich dom ma 35 metrów kwadratowych powierzchni. Popularne małżeństwo jest na etapie wykańczania wnętrz swojej letniej rezydencji. Zobaczcie, jak wygląda nowy dom Kasi i Andrzeja Gąsieniców. 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - mowe porządki w rezydencji. Sprawdź, co wydarzy się w serialu W tej galerii przeczytasz streszczenia odcinków serialu "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını"), które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do piątku 8 grudnia 2023 roku. Po przemówieniu, które wygłosi Halis wszyscy będą w szoku. W rezydencji zapanują nowe porządki. Seyran cały czas nie ufa Feritowi. Po tym, co zobaczy w jego pracy będzie załamana. Przeczytaj w galerii, co wydarzy się niebawem w telenoweli "Złoty chłopak".

📢 Rajskie wakacje Anny Muchy. Aktorka wypoczywa i eksponuje boskie ciało Anna Mucha jest jedną z najbardziej seksownych polskich aktorek. Gwiazda serialu "M jak miłość" regularnie publikuje w swoich mediach społecznościowych gorące zdjęcia, które rozgrzewają internautów do czerwoności. Przejrzeliśmy wakacyjne zdjęcia aktorki, na których Anna Mucha eksponuje swoje zgrabne ciało. Zobaczcie, jak wypoczywa 43-latka! 📢 Ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo już 4 grudnia w TVP 1. Mamy zdjęcia z wesela! W ostatnich dniach widzowie serialu "Dziedzictwo" oglądali przygotowania do ślubu Seher i Yamana. Wszystko zostało zaplanowane największą starannością, a państwo młodzi zadbali o to, by w dniu wesela wyglądać wyjątkowo. Wiele osób nie może się tego doczekać, ale już wkrótce będziemy świadkami wesela w tureckiej telenoweli. Widzowie w Polsce uroczystość zobaczą w 166. odcinku serialu "Dziedzictwo", który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 grudnia. My jednak już teraz prezentujemy zdjęcia z wesela Seher i Yamana. Zobaczcie, jak nowożeńcy byli ubrani!

📢 Gra piękną ratowniczkę w serialu Na sygnale. Tak mieszka Monika Mazur Monika Mazur od dziewięciu lat wciela się w rolę Martyny Kubickiej-Strzeleckiej w serialu "Na sygnale". Aktorka jest jedną z głównych bohaterek produkcji, w której widzowie mogą zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca ratowników medycznych. Monika Mazur jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobacz, jak mieszka gwiazda serialu "Na sygnale"! 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą ślub jeszcze w te Święta? Co na to Paulina Smaszcz? Nie ma chyba bardziej znanej pary w polskim show biznesie. O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego mówi się cały czas. Niedawno media spekulowały o rozstaniu znanej pary. Ci jednak mimo przeciwności losu nadal są ze sobą. Niedawno tajemniczo poinformowali o tym, że zaczynają wielkie odliczanie. Czy to oznacza, że zobaczymy Cichopek i Kurzajewskiego jeszcze w tym roku na ślubnym kobiercu?

📢 Lara Gessler na pokazie bielizny w srebrnych majtkach. Gwiazda odpięła marynarkę i pokazała sylwetkę Nogi aż do samej ziemi - to powiedzenie z pewnością przychodzi do głowy, oglądając zdjęcia Laury Gessler z pokazu mody bieliźnianej marki Calzedonia, który odbył się w czwartek, 30 listopada. Pani Laura odpięła marynarkę, której poły rozchyliły się, ukazując srebrne spodenki i zgrabne nogi... 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu na początku grudnia. Oświadczyny, rozstanie i test DNA W najbliższych dniach widzów serialu "Zakazany owoc" czeka mnóstwo emocji. Na początku grudnia w tureckiej telenoweli będą miały miejsce zaskakujące wydarzenia, które mocno skomplikują życie niektórym bohaterom. Cagatay oświadczy się Kumru, ale kobieta wybierze Omera. Yildiz będzie rozważała rozwód, natomiast jej mąż dowie się, że jest ojcem Atlasa. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 1-15 grudnia. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc".

📢 Gra Leonor w serialu Akacjowa 38. Piękna Alba Brunet zachwyca urodą na Instagramie "Akacjowa 38" to jeden z najbardziej popularnych zagranicznych seriali emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy Manueli i Germana, ale to niejedyne postaci cieszące się sympatią widzów. Jedną z drugoplanowych bohaterek jest Leonor, w rolę której wciela się piękna Alba Brunet. Zajrzeliśmy, jak na co dzień żyje i wygląda hiszpańska aktorka. Zobacz prywatne zdjęcia serialowej Leonor. 📢 Eda Ece niedługo zostanie mamą. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradziła płeć dziecka Ślub a następnie ciąża Edy Ece zdominowała tureckie media. Spekulacje o ciąży odtwórczyni roli Yildiz z w serialu "Zakazany owoc" okazały się prawdą. Aktorka niedawno została przyłapana w sklepie z dziecięcymi ubrankami.

📢 Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu.

📢 Telenowela "Akacjowa 38" - Cayetana ofiarą nożownika! Wiemy co wydarzy się w grudniu W grudniowych odcinkach hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38" widzów czeka sporo zwrotów akcji. Cayetana padnie ofiarą nożownika. Zgadnijcie, komu przyjdzie ją ratować... Streszczenia nowych odcinków serialu "Akacjowa 38", które będą wyemitowane w pierwszej połowie grudnia, zamieszczamy w galerii. Telenowela emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45. 📢 Telenowela "Zakazany owoc". Dogan chce ślubu z Yildiz! To wydarzy się w grudniu W grudniu widzów serialu "Zakazany owoc" czeka sporo zwrotów akcji. Cagatay proponuje Ender sojusz w walce z Doganem. Ten z kolei oznajmi, że chce poślubić Yildiz! Streszczenia odcinków, które zostaną wyemitowane do środy, 13 grudnia, zamieszczamy w galerii. Telenowelę "Zakazany owoc" ("Yasak elma") można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o 17.15).

📢 Telenowela Dziedzictwo. Zuhal w rozpaczy po ślubie - to wydarzy się w grudniu w serialu W grudniu widzów serialu "Dziedzictwo" czeka sporo ciekawych wydarzeń. Seher i Yaman szykują się do ślubu. Ceremonię chcą powtrzymać Ikbal i Zuhal, jednak materiały mające obciążyć Seher znikają. Ślub dojdzie do skutku. Zuhal jest załamana - nie może wybaczyć siostrze, że ta ściągnęła ją z Londynu i zrujnowała jej życie. W galerii zamieszczamy streszczenia serialu "Dziedzictwo" na dwa tygodnie (do 13 grudnia 2023).

📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 roku. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Taka będzie pensja minimalna w 2024. Tyle musi ci zapłacić pracodawca - mamy wyliczenia Od 1 stycznia 2024 roku pensja minimalna pójdzie w górę, a podwyżka wynagrodzeń będzie jak dotąd najwyższa w historii. Kolejny wzrost płacy minimalnej został zaplanowany na 1 lipca 2024 r. Dzięki dwóm podwyżkom, pracownicy otrzymają kilkaset złotych więcej do wypłaty. Na wyższe pensje mogą również liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zobacz, o ile wzrośnie płaca minimalna w 2024 roku. Mamy wyliczenia wynagrodzeń po podwyżkach. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Te osoby znajdą miłość jeszcze w tym roku Miłość prezentem pod choinkę? Dlaczego nie?! W 2023 roku wszystko jest możliwe. Jak wskazuje Wróżka Roma, los naszych singli jeszcze nie jest przesądzony, a prawdziwa miłość spotka ich... wraz z pierwszą gwiazdką. Kto wejdzie w Nowy Rok w towarzystwie ukochanej osoby? Tego dowiecie się z naszego najnowszego horoskopu.

📢 Sean Penn - tak wyglądał 40 lat temu. Dziś imponuje muskulaturą jak u kulturysty! Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu.

📢 Fordon może stać się bydgoskim "Kazimierzem". Wielka rewitalizacja dawnego miasteczka to tylko początek Prace rewitalizacyjne na nabrzeżu Fordonu dobiegły końca. Jest przystań, pirs, ławeczki, plac zabaw, siłownia i pumptrack. Zmienił się też fordoński rynek, a usytuowany po sąsiedzku gmach aresztu śledczego zyskał dwa murale. Właściciela zmieniła też synagoga, która poszła w ręce zapalonych społeczników.

📢 Na święta pojedziemy pociągiem bez przesiadki z Kujaw i Pomorza do Zakopanego! To zmiany w rozkładzie jazdy PKP od 10.12.2023 Można już zacząć planować Boże Narodzenie w stolicy Tatr. Powrót bezpośrednich pociągów do Zakopanego, nowe do Lublina i Kłodzka oraz więcej nowoczesnych składów na torach - to najważniejsze nowości dla Kujaw i Pomorza w nowym rozkładzie PKP.

📢 Kujawsko - Pomorska Policja "uzbrojona" w nowe radiowozy. Do których komend trafiły? Zobaczcie zdjęcia Flota Kujawsko-Pomorskiej Policji została zasilona kilkunastoma nowymi radiowozami. Między innymi dla "drogówki" z nowym oznakowaniem wybrano marki Skoda Scala i Skoda Superb. Które komendy w województwie otrzymały te i inne pojazdy? Czytaj więcej. 📢 Schron przeciwatomowy w Krąpiewie ciągle na sprzedaż. Można go kupić za ponad milion złotych Przeciwatomowy schron o dawnym kryptonimie "Kotwica" w podbydgoskim Krąpiewie wciąż jest na sprzedaż za ponad milion złotych. Chętni dzwonią do współwłaściciela, ale konkretnych ofert brak. Bydgoszczanin oferuje też na sprzedaż 130-letni statek "Jantar", który na dobre wrósł w krajobraz Starego Portu w Bydgoszczy.

📢 Wystartował przetarg na trasę rowerową Śródmieście-Bartodzieje w Bydgoszczy W lipcu unieważniono przetarg na budowę infrastruktury rowerowej na ciągu ulic Skłodowskiej-Curie i Łęczyckiej w Bydgoszczy. Teraz ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, obejmujące większy teren, ale dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Na trasy rowerowe na Bartodziejach, które miały powstać w 2024 roku, trzeba będzie poczekać znacznie dłużej. 📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [zdjęcia] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Mandat za parkowanie na terenie zielonym Wyspy Młyńskiej podczas Focus Ice Swimming Bydgoszcz W sobotę (25 listopada) nad Brdą odbywała się impreza Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival. Choć wydarzenie budzi przede wszystkim pozytywne emocje, nie zabrakło zgrzytu związanego z parkowaniem na terenach zielonych.

📢 Kultura w niezbyt kulturalnym otoczeniu - komentuje Jarosław Reszka Mam taki zawód, który wymaga bywania. Regularnie odwiedzam zatem operę, Teatr Polski i Teatr Kameralny, Operę Nova. Filharmonię Pomorską trochę rzadziej, ale i to się zdarza. 📢 Huczne obchody 25-lecia OSP w Toruniu. Medale wręczone [Zdjęcia] Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma już 25 lat. Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w Toruniu. 📢 Zabójcy baterii w telefonie. Korzystasz z nich? Zobacz 7 aplikacji, które błyskawicznie wyczerpują energię smartfonu. Na rynku znaleźć można obecnie setki modelów telefonów. Prześcigają się one w ilości i jakości nowoczesnych funkcji, czego skutkiem jest montowanie w nich coraz większych baterii. Instalujemy jednak na swoich urządzeniach coraz więcej apek, które w mgnieniu oka opróżniają ogniwa z energii. Zobacz 7 aplikacji, które bardzo szybko wyczerpują baterię w telefonie.

📢 Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy świętował "Barbórkę" [zdjęcia] W piątek 1 grudnia w Bydgoszczy odbyły się obchody „Barbórki”, zorganizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa - Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Uroczystości miały miejsce w restauracji „Sowa” przy ulicy Mostowej. 📢 Na Barce Lemara wystartował Retro Jarmark na wodzie. Pierwsza taka impreza w historii Bydgoszczy W piątek (1 grudnia) o godz. 14 na Barce Lemara przy moście Staromiejskim w Bydgoszczy wystartował Retro Jarmark na wodzie. Pierwsze takie wydarzenie w mieście potrwa dwa dni. 📢 Słodkie warsztaty w bydgoskim "gastronomiku". W tworzeniu pierniczków pomagali sportowcy z regionu Podczas warsztatów uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich mieli okazję wspólnie ze sportowcami przygotować pierniczki, które 7 grudnia trafią do małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

📢 Piękne miejsca na Dolnym Śląsku. Niesamowite zdjęcia architektury, zabytków i cudów natury zachęcą was do wycieczek. Co warto zobaczyć? Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.

📢 Wydział Medyczny na Politechnice Bydgoskiej został oficjalnie otwarty - mamy zdjęcia To ważny i historyczny moment dla Politechniki Bydgoskiej. W piątek (1 grudnia) uczelnia oficjalnie ogłosiła otwarcie Wydziału Medycznego. Będzie to dziewiąty wydział w strukturach fordońskiej uczelni. Pokieruje nim prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe, dziekan nowego wydziału. 📢 Pierwszy weekend grudnia w Bydgoszczy. Sprawdź, co będzie się działo [lista atrakcji] Przed nami pierwszy weekend grudnia. Zastanawiasz się, jak spędzić sobotę i niedzielę w Bydgoszczy. Atrakcji w mieście nie zabraknie. Będą spektakle w Teatrze Polskim i Teatrze Kameralnym, balet w Operze Nova, koncerty w Filharmonii Pomorskiej. Można wybrać się na Bydgoski Jarmark Świąteczny albo wziąć udział w Biegach Mikołajkowych. 📢 Stroik świąteczny na cmentarz – pomysły na wyjątkową dekorację. Wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje na grób na Boże Narodzenie 2023 Stroik świąteczny na cmentarz to piękna dekoracja pomnika na Boże Narodzenie. Zobacz, jak wyjątkowo można ozdobić płyty nagrobne i uczcić pamięć bliskich w tym ważnym czasie. Przedstawiliśmy w galerii piękne świąteczne stroiki na grób, które przystroją groby rodziny i przyjaciół.

📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 Takie są pierwsze objawy chorób serca. Nie ignoruj tych sygnałów - zobacz listę Nie powinniśmy bagatelizować żadnych objawów, które mogą świadczyć o niebezpiecznych dla nas zmianach. Lepiej dmuchać na zimne. Dlatego zobaczcie, jakie objawy mogą sugerować, że w naszym organizmie możemy mieć kłopoty z sercem. 📢 To były derby! Mecze Polonii z Apatorem wzbudzały wielkie emocje. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Dla kibiców z Bydgoszcz i Torunia były to najważniejsze mecze w sezonie. Derby Pomorza to kawał historii.

📢 Nowy most Pomorski musi powstać, ale szczegóły inwestycji są nieznane. Drobne remonty mają przedłużyć czas korzystania z obecnego obiektu W projekcie budżetu miasta Bydgoszczy na 2024 rok znalazł się punkt o „wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego mostu Pomorskiego”. Na razie niewiele wiadomo o szczegółach inwestycji. 📢 Torowisko tramwajowe na Babiej Wsi w Bydgoszczy nieczynne od 6 lat. Zamiast tramwajów na torach są krzaki Po sześciu latach od zamknięcia torowiska na Babiej Wsi nic się nie zmieniło. Teren po winowajcy zamieszania - wykopie pod apartamentowiec Nordic Astrum - zarasta krzakami, mimo że już w połowie tego roku miało być gotowe pozwolenie na budowę. Bez muru oporowego i rozwiązania problemu z napływającą wodą, miasto nowego torowiska nie zamierza budować.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu do końca listopada. Królowa upokarza Cayetanę! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie w drugiej połowie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Mieszkańcy Akacjowej świętują Nowy Rok w ciastkarni La Deliciosa. Justo zapowiada, że zabije Germana. Leonor i Pablo potajemnie biorą ślub. Ulica Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Jest upadłość układowa spółki Dom M4! Mieszkania w Fordonie zostaną dokończone, ale klienci muszą dopłacić Niektórzy klienci bydgoskiego dewelopera czekają na swoje mieszkania od 2014 roku. W końcu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zapadło orzeczenie, zgodnie z którym spółka budowlana ogłasza formalnie upadłość. Plus dla klientów jest taki, że inwestycję po niej można będzie dokończyć. Sfinansuje ją firma ze Śląska, tyle że za dopłatą. 📢 Najpiękniejsze komody do salonu – zobacz 10 wyjątkowych modeli. Meble, które zachwycą gości. Te komody są najmodniejsze Szukasz modnej komody do salonu, która stanie się wyjątkową ozdobą wnętrza? To spore wyzwanie, bo wybór w sklepach może przyprawić o zawrót głowy. Koniecznie więc zobacz w naszej galerii 10 mebli, które są teraz najmodniejsze. Te komody warto postawić w salonie, bo są najchętniej wybierane przez architektów w projektach wnętrz w 2023 roku.

📢 Budowlanka przygotowuje "Szlachetną Paczkę". Pomoc trafi do samotnej mamy z pięciorgiem dzieci [zdjęcia, wideo] Społeczność Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy włączyła się w "Szlachetną Paczkę". Chce pomóc samotnej mamie z pięciorgiem dzieci. Potrzeby tej rodziny nie są wygórowane. To łóżko piętrowe dla dzieci, środki czystości i buty.

📢 Horoskop finansowy na grudzień 2023. Na te znaki zodiaku czekają duże pieniądze [lista] Podwyżka, nagroda od pracodawcy, świąteczna premia, a może zastrzyk gotówki od najbliższych na święta? Jedno jest pewne - w grudniu 2023 niektóre znaki zodiaku nie będą narzekać na biedę. To będzie miesiąc dobrych inwestycji! Zobaczcie horoskop finansowy na grudzień 2023. 📢 Park Kulturowy Stare Miasto w Bydgoszczy działa od ponad miesiąca. Co z reklamami i zabudową? Miało być pięknie, ale do końca nie jest. Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto, której zapisy weszły w życie 8 października, miała doprowadzić serce Bydgoszczy do estetycznego wyglądu. Nie w każdym wypadku jednak działa.

📢 Wyjątkowe ozdoby na choinkę ze sznurka na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze dekoracje z makramy na świąteczne drzewko – zobacz galerię Ozdoby na choinkę z makramy to pomysł na wyjątkową dekorację choinki na Boże Narodzenie 2023. Warto w tym roku zdecydować się na ozdoby świąteczne ze sznurka DIY, które są teraz najmodniejsze. Makrama to nietuzinkowa dekoracja na Boże Narodzenie, która jest ekologiczna i pięknie ozdobi świąteczne drzewko. Podsuwamy garść pomysłów na wyjątkowe bożonarodzeniowe dekoracje hand made, którymi klimatycznie ozdobimy dom. 📢 Wiemy, kiedy koniec utrudnień na Toruńskiej i Fordońskiej w Bydgoszczy. Znamy datę powrotu tramwajów na ul. Perłową W najbliższych dniach wykonawca budowy dwóch nowych mostów nad Brdą planuje udostępnić do ruchu przebudowane jezdnie ulic Toruńskiej i Fordońskiej, a tramwaje mają zacząć kursować torowiskiem na ul. Perłowej. Wszystkie zmiany, etapami, będą wprowadzone do 9 grudnia.

📢 Do wyremontowanej kamienicy na bydgoskich Jachcicach wprowadzili się uchodźcy z Ukrainy Fundacja Pomocy Uchodźcom „Otwarte Drzwi” udostępniła nowe mieszkania grupie uchodźców z Ukrainy. Do wyremontowanej kamienicy na bydgoskich Jachcicach wprowadziły się już pierwsze osoby - dwie młode dziewczyny. Fundacja pomaga im także w załatwianiu bieżących spraw.

📢 Uczniowie szkół ponadpodstawowych startowali w PGE Turnieju Maszyn Wodnych w bydgoskim "Elektryku" Ponad 50 turbin wodnych stworzonych przez uczniów można było zobaczyć w Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. We wtorek (28 listopada) odbył się tam etap regionalny PGE Turnieju Maszyn Wodnych. 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate - zdjęcia wnętrz. Tak mieszka następca brytyjskiego tronu Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington. 📢 Pierogi na wigilię. Przepisy na pyszne pierogi oraz na farsz do pierogów na Boże Narodzenie Pierogi to potrawa, która powinna znaleźć się na każdym wigilijnym stole. Ich przyrządzenie nie jest szczególnie trudne, ale kluczem do stworzenia pysznych pierogów jest miękkie ciasto i odpowiednio przyrządzony farsz. Podpowiadamy, jak przyrządzić pierogi na wigilię, jak zrobić delikatne i smaczne ciasto oraz podajemy sprawdzone przepisy na farsz do wigilijnych pierogów.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP Jolanta Pieńkowska przez czternaście lat była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Od 2006 roku związana jest z grupą TVN, gdzie obecnie prowadzi "Fakty po południu" w TVN24. Na początku XXI wieku była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Przypominamy, jak Jolanta Pieńkowska zmieniała się przez lata. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie!

📢 To ona w "Dziedzictwie" zagrała Seher. Odeszła w atmosferze skandalu. Sıla Türkoğlu prywatnie Główny wątek serialu "Dziedzictwo", który mogą oglądać widzowie TVP 1 kręci się wokół relacji Seher (Sıla Türkoğlu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan). Urocza turecka aktorka pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach i opuściła produkcję w atmosferze skandalu. Jaka prywatnie jest Sıla Türkoğlu)? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif. 📢 Gwara kujawska - tak mówiono kiedyś na Kujawach. Jest podobna do gwary poznańskiej O czystej gwarze kujawskiej możemy mówić w kontekście języka używanego na Kujawach przed pierwszym rozbiorem Polski. 5 sierpnia 1772 r. zostały zawarte w Petersburgu trzy identyczne traktaty, zgodnie z którymi trzy mocarstwa ‒ Rosja, Prusy i Austria ‒ dokonały I rozbioru Polski. Zmiany terytorialne bezpośrednio wpłynęły na lokalnie stosowaną gwarę, w tym kujawską. Poniżej słowniczek gwary kujawskiej. Znasz te słowa?

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Tak mieszka Gabriel Seweryn z Królowych Życia. Projektant ma luksusowy apartament [zdjęcia - 27.10.2022 r.] Gabriel Seweryn to gwiazda programu "Królowe Życia", który możemy oglądać na antenie TTV. Dzięki programowi zyskał ogromną popularność, a miliony Polaków obserwowało jego związek z Rafałem Grabiasem, a później niezwykle głośne rozstanie. Projektant od kilku lat mieszka w Warszawie w luksusowym apartamencie. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego mieszkania!

