Przegląd prasy 3.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [3.08.2023 r.]”?

Prasówka 3.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [3.08.2023 r.] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.08.23

📢 Awaria transformatora na Kapuściskach. Ogromny huk i przerwa w dostawie prądu W środę, 2 sierpnia, w godzinach popołudniowych doszło do awarii stacji transformatorowej na bydgoskich Kapuściskach. W okolicy było słychać głośny huk. Początkowo myślano, że coś stało się na terenie byłego Zachemu, ale wkrótce okazało się, że eksplozja nastąpiła wskutek usterki transformatora przy ul. Laboratoryjnej.

📢 Dorota Gardias ma ciało modelki i wygląda jak bogini. Sekret to dieta, Gwiazda zdradza szczegóły [3.08.2023 r.] Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule.

Prasówka 3.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [3.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Ma 35 lat, jest piękna i naturalna. Tak na co dzień wygląda Zehra z serialu Zakazany owoc [zdjęcia - 3.08.2023 r.] "Zakazany owoc" jest najbardziej popularnym tureckim serialem emitowanym obecnie w Telewizji Polskiej. Jedną z bohaterek produkcji znad Bosforu jest Zehra, zbuntowana córka Halita Arguna. W tę rolę wciela się Şafak Pekdemir, 35-letnia aktorka urodzona w Stambule. Co jeszcze o niej wiemy? W galerii poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia tureckiej piękności. Zobaczcie, jak serialowa Zehra wygląda na co dzień. 📢 Długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna Natalia Siwiec [zdjęcia - 3.08.2023 r.] Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012!

📢 Tak mieszka, żyje i podróżuje Aleksandra Kwaśniewska, córka byłego prezydenta Polski [zdjęcia - 3.08.2023 r.] Aleksandra Kwaśniewska to córka byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Jej matką jest Jolanta Kwaśniewska. Pani Ola urodziła się 16 lutego 1981 roku i z wykształcenia psychologiem. Zajmuje się dziennikarstwem, jest prezenterką telewizyjną i autorką tekstów piosenek. Aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami z życia prywatnego. Zobacz w galerii artykułu, jak żyje, podróżuje i mieszka Aleksandra Kwaśniewska. 📢 Czternasta emerytura - tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [3.08.2023 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać. 📢 Czternasta emerytura - wypłaty już pod koniec sierpnia. Znamy daty i kwoty 14. emerytury - zobacz wyliczenia [3.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [3.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [3.08.2023 r.] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Tak wygląda teraz Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. Ma 62 lata - zobaczcie zdjęcia [3.08.2023 r.] Katarzyna Zawidzka w 1985 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Została również czwartą Wicemiss International. Ponadto zajęła ósme miejsce w wyborach Miss World. Potem rozpoczęła karierę modelki. Pracowała dla największych agencji modowych na świecie. Ma 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [3.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej [3.08.2023 r.] "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38". 📢 Tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Joseph Baena jest łudząco podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia! [3.08.2023 r.] Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen [3.08.2023 r.] Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka. 📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Krukówna. Kochało się w niej pół Polski! [zdjęcia - 3.08.2023 r.] Zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale to rola Soni w "Fuksie" przyniosła jej największą popularność. Agnieszka Krukówna na swoim koncie ma również występ w "Liście Schindlera" u Stevena Spielberga oraz nagrodę Orła za główną rolę w filmie "Farba". W ostatnich latach rzadko możemy oglądać ją na ekranie, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała kiedyś. Zobacz, jak Agnieszka Krukówna zmieniała się przez lata.

📢 Te miejsca w Bydgoszczy były na planie serialu "Czterej Pancerni i Pies". Zobaczcie zdjęcia! [3.08.2023 r.] Nie wszyscy wiedzą, że Bydgoszcz pojawiła się w kilku odcinkach na planie kultowego serialu "Czterej Pancerni i Pies". Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz Sławomir Szeliga, miłośnik i propagator turystyki fimowej, zapraszają na wycieczkę śladami tego filmu. Powstała strona internetowa, która ma ułatwić spacer po Bydgoszczy szlakiem "Czterech Pancernych i Psa". 📢 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami. Tak dzisiaj wygląda Kamila Kajak [zdjęcia - 3.08.2023 r.] Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 Nowy dom Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Zobacz, jak mieszkać będzie piosenkarz [zdjęcia - 3.08.2023 r.] Michał Wiśniewski buduje nowy dom, w którym zamieszka z żoną, Polą i swoimi dziećmi. W sieci pojawiły się zdjęcia i wizualizacje domu i pomieszczeń. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Zobaczcie fotki w naszej galerii! 📢 Tak mieszka dziś Aneta Zając, czyli Marysia z serialu "Pierwsza miłość". Zobaczcie zdjęcia wnętrz jej domu Aneta Zając to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Marysi Domańskiej w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym od 2004 roku przez telewizję Polsat. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Często pokazuje swoim fanom wnętrza swojego mieszkania. Dzięki temu wiem, jak wygląda codzienne życie Anety Zając. Zobaczcie, jak mieszka Marysia z serialu "Pierwsza miłość". 📢 Tak wygląda dziś Łukasz Ken Wiewiórski z "Big Brother". Zobaczcie zdjęcia 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Ostatni lot bombardiera LOT-u skończył się w Bydgoszczy. Samolot zostanie przemalowany i sprzedany Ostatniego dnia lipca br. na bydgoskim lotnisku "usiadł" Bombardier Dash Q400 o znakach rejestracyjnych SP-EQL. Samolot latał dla Polskich Linii Lotniczych LOT i był to jego ostatni - techniczny - kurs dla tegoż przewoźnika. 📢 Skrzyżowanie Gajowej i Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy zamknięte, ale część kierowców jedzie na pamięć Od 1 sierpnia wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w związku z pracami wodociągowymi, które mają być realizowane przy ulicach Gajowej i alei Powstańców Wielkopolskich. Choć wyznaczono objazdy, pierwszego dnia gubili się nie tylko kierowcy aut osobowych, ale i miejskich autobusów.

📢 Akcja grupy SPEED przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Trzy prawa jazdy zatrzymane Policjanci z grupy SPEED podczas jednej służby zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami trzem kierującym, którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jeden z nich miał prawo jazdy niecałe dwa miesiące.

📢 8-latek z bydgoskiego Szwederowa ranny od strzału z wiatrówki. Policja szuka sprawcy Dziecko poczuło ból w przedramieniu w czasie zabawy na podwórku. Szpital zawiadomił policję, że prawdopodobnie ktoś strzelił do ośmioletniego chłopca. 📢 Utknęła w korku z rodzącą koleżanką. W drodze do bydgoskiego szpitala eskortowała je policja Kobieta, która utknęła w korku z rodząca koleżanką, zadzwoniła po pomoc na policję w Bydgoszczy. Po kilku minutach była już na porodówce. 📢 16 najbardziej niesamowitych atrakcji Polski według internautów. Umywalka olbrzyma, pamiątki po polskim geniuszu i inne cuda Znudziły wam się już słynne atrakcje turystyczne w Polsce, zamki, pałace i miejsca z listy UNESCO? Szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego na weekendowe i wakacyjne wycieczki? Świetnie się składa – internauci wskazali swoje ulubione atrakcje w Polsce i lista zawiera sporo niespodzianek. Przedstawiamy 16 najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce, które zachwyciły turystów i mogą zachwycić i was. Lista zawiera sporo niespodzianek.

📢 Bydgoskie koszykarki wracają do ekstraklasy. Znamy pierwsze nazwiska w składzie! Jeszcze tylko licencja i Basket 25 Bydgoszcz zagra w gronie najlepszych drużyn w Polsce. Klub stawia na trzy mocne zawodniczki zagraniczne i swoje wychowanki. Cel na najbliższy sezon? Spłata wszystkich długów i walka o play off. 📢 Ciężarówki wjechały na nowy wiadukt na ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy. Trwa próba obciążeniowa [zdjęcia] Trwają próby obciążeniowe nowego, zachodniego wiaduktu im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jeśli wypadną pomyślnie, jeszcze latem kierowcy przejadą nowym obiektem – informuje Urząd Miasta Bydgoszczy.

📢 Tak urządziła się Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Meksyku. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem.

📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Takie są objawy niedoboru magnezu. Mamy listę przyczyn i skutków. Co jeść, gdy ma się za mało magnezu? Magnez to jeden z ważnych dla całego organizmu człowieka składnik mineralny. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Należy do pierwiastków występujących we wszystkich tkankach i płynach ustrojowych. Niedobór magnezu: przyczyny, objawy, skutki. Co jeść, gdy ma się go za mało? Wyjaśniamy. 📢 Kinga Rusin - tak zmieniła się gwiazda przez ponad 20 lat. Zobacz, jak wyglądała w młodości gwiazda tv Kinga Rusin skończyła 52 lata, ale nie wygląda na swoje lata. Młodzieńczą urodę zawdzięcza diecie i regularnym ćwiczeniom. Niedawno Kinga Rusin stała się obiektem dyskusji - po tym jak jej były mąż, Tomasz Lis, w podcaście z Żurnalistą, opowiedział o swoim życiu prywatnym i wspomniał, że gdy był mężem Kingi Rusin, musiał przez siedem lat jadać obiady w stołówce. Z okazji niedawnych urodzin przypominamy, jak prezentuje się obecnie Kinga Rusin i jak wyglądała ponad 20 lat temu.

📢 Tak wygląda dziś Don Johnson z "Miami Vice". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Zobaczcie zdjęcia! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci W życie weszła ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe. Pieniądze w ramach czternastki trafią na konta świadczeniobiorców w sierpniu i we wrześniu. Od czternastki potrącony zostanie podatek oraz składka zdrowotna, a ponadto nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wyjaśniamy zasady wypłat czternastej emerytury.

📢 Tak musisz układać żywność w lodówce, żeby się nie zepsuła. Oto 5 sprawdzonych trików Lodówka spełni swoją rolę, jeśli produkty wymagające chłodzenia będziemy przechowywać na odpowiednich półkach. I nie jest to przesada! Zobacz, na jakich półkach w lodówce winny leżeć twoje produkty, aby zachowały odpowiednie właściwości i się nie zepsuły. 📢 Grała Małgosię Mostowiak w M jak miłość. Tak zmieniała się Joanna Koroniewska [zdjęcia] Joanna Koroniewska to znana aktorka i prezenterka telewizyjna. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych, teatralnych i dubbingowych. Największą popularność przyniosła jej rola Małgosi Mostowiak w "M jak miłość", w którym występowała przez trzynaście lat. W tym roku mija dokładnie dziesięć lat, od kiedy aktorka pożegnała się z serialem. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Joanna Koroniewska! 📢 Tak zmieniła się Anja Rubik. Gwiazda mody skończyła 40 lat - zobaczcie zdjęcia! Anja Rubik to jedna z największych polskich modelek. Jest też projektantką mody i prezenterką telewizyjną. Zaangażowała się w kampanię społeczną promującą edukację seksualną w Polsce. Jej podręcznik o dojrzewaniu, miłości i seksie stał się bestsellerem. Za swoją działalność została "Kobietą Roku Glamour 2018". Właśnie skończyła 40 lat! Zobaczcie, jak dziś wygląda Anja Rubik.

📢 Agata Konarska z TVP wygląda obłędnie. Trudno uwierzyć, że ma 50 lat! [zdjęcia] Agata Konarska jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek w naszym kraju. Od blisko trzydziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła m.in. Kawę czy herbatę?, magazyn ekonomiczny Plus minus oraz festiwal w Opolu. Trudno uwierzyć, że piękna prezenterka w tym roku skończyła pięćdziesiąt lat. Przypominamy, jak Agata Konarska zmieniała się przez lata i jak wygląda dzisiaj.

📢 To wydarzy się na początku sierpnia w serialu Akacjowa 38. Epidemia tyfusu szaleje! Manuela wróci do Justa?! Epidemia tyfusu w serialu "Akacjowa 38" skomplikowała życie mieszkańcom. Manuela i Justo musieli zakończyć poszukiwania Innocencji, w całej dzielnicy wprowadzona została kwarantanna, a kolejne osoby zarażają się tyfusem. Wiemy już, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji na początku sierpnia. Marco umrze w ramionach Claudia, natomiast Manuela będzie musiała wybrać między Justo a Germanem. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków "Akacjowej 38", które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie sierpnia.

📢 Baranovski wystąpił na "Rzece Muzyki". Zabrał bydgoszczan w piękny muzyczny rejs [zdjęcia] Bydgoski cykl koncertów nad wodą "Rzeka Muzyki" minął już półmetek. W niedzielę (30 lipca) publiczność zgromadzoną na Wyspie Młyńskiej w muzyczną podróż zabrał Baranovski. To był niezapomniany koncert. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Bogactwo w najwyższym tego słowa znaczeniu Ekskluzywna posiadłość na przedmieściach Krakowa. Tak mieszka Sylwia Peretti. Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia". 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ender jedzie do rzekomej kryjówki Halita W tej galerii przeczytasz streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc", który można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku. Sprawdź, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych tygodni, począwszy od poniedziałku, 24 lipca. Yildiz przesyła Feride kompromitujące zdjęcia Sahiki. Po śmierci Halita Ender odkrywa, że założono konto na jego nazwisko. Chce się wybrać w miejsce jego domniemanej kryjówki.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Socha. Ma piękną willę z ogrodem. Dom wart jest 2 miliony złotych Małgorzata Socha popularna polska aktorka, którą widzowie znają z wielu filmów i seriali. Największą popularność przyniosła jej rola Zuzanny Hoffer w serialu TVN "Na Wspólnej", w którym gra od 2007. Małgorzata Socha mieszka w pięknej willi pod Warszawą. Dom w ubiegłym roku wyceniono na 2 mln złotych. Posiadłość i ogród robią wrażenie! 📢 Tak mieszkają Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu Natalia Jankowska i Marek Szir mieszkają Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie!

📢 Takich produktów lepiej nie wkładaj do zamrażarki. Oto jedzenie, którego nie wolno mrozić Dłuższa świeżość różnych produktów, a ponadto, możliwość odłożenia na później nadmiaru przygotowanej żywności. Mrożenie jedzenia zdecydowanie ułatwia codzienne gotowanie i pozwala nie wyrzucać tego, czego nie zje się od razu. Choć, wiele rzeczy można nadaje się do włożenia do zamrażarki, to istnieje też grupa takich składników, których nie wolno przechowywać w bardzo niskiej temperaturze. Czego dokładnie nie wolno mrozić? Mamy pełną listę! 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w pierwszych dniach sierpnia. Ender szuka Halita! Kobieta nie wierzy w jego śmierć! Początek sierpnia przyniesie wiele zaskoczeń w serialu "Zakazany owoc". Yildiz weźmie ślub z Cagatayem, a Ender będzie dalej prowadziła prywatne śledztwo ws. Halita. Co jeszcze wydarzy się w tureckiej produkcji w pierwszych dniach sierpnia? Wiemy już, co nas czeka w najbliższych dniach. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku sierpnia. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Zakazanego owocu".

📢 Tak zmieniała się serialowa Ola Lubicz z Klanu. Kaja Paschalska ma już 37 lat! [zdjęcia] "Klan" swoją premierę miał 22 września 1997 roku i jest najdłużej emitowanym polskim serialem. Wielu aktorów występuje w nim nieprzerwanie od pierwszego odcinka. Wśród nich jest Kaja Paschalska, która od dwudziestu sześciu lat wciela się w rolę Oli Lubicz, serialowej córki Krystyny i Pawła Lubiczów. Aktorka dorastała na oczach milionów Polaków. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się Kaja Paschalska! 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 To on grał Kacperka w serialu Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl". 📢 To on grał Filipa w serialu Rodzina Zastępcza - metamorfoza po latach. Będziesz w szoku, jak wygląda dzisiaj Sergiusz Żymełka popularność zdobył dzięki roli Filipa Kwiatkowskiego w "Rodzinie zastępczej". W serialu występował od ósmego roku życia i z miejsca stał się ulubieńcem widzów. Od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej" minęło już 14 lat, a serialowy Fifi zmienił się w tym czasie nie do poznania. Zobacz, jak Sergiusz Żymełka wygląda dzisiaj!

📢 Remontował domy w "Nasz nowy dom". Wiemy, czym Artur Witkowski zajmuje się po odejściu z programu Artur Witkowski przez długi czas kierował budowami domów w programie "Nasz nowy dom". Po około ośmiu latach pożegnał się z ekipą Katarzyny Dowbor. Choć dzisiaj nie zobaczymy go już w telewizji, to nadal aktywnie udziela się w social media. Jak dzisiaj zarabia na życie Witkowski? Mamy zdjęcia! 📢 To powinno się jeść, aby mieć zdrowe oczy. Najlepsze witaminy i minerały na dobry wzrok - mamy listę produktów Dbanie o wzrok kojarzy się głównie z wizytami u okulisty i regularnie wykonywanymi badaniami, jednak na oczy wpływa także odpowiednia dieta. To, w jaki sposób się człowiek odżywia, ma ogromne znaczenie dla całego organizmu. Częste korzystanie z telefonu, komputera, oglądanie telewizji każdego dnia osłabia wzrok. Dobrze skomponowane posiłki zawierające pewne produkty mogą wpłynąć korzystnie na nasze oczy. Co zatem warto jeść, by jak najdłużej cieszyć się dobrym widzeniem?

📢 Awaria na ulicy Deszczowej w Bydgoszczy. Wiemy, do kiedy potrwają utrudnienia [zdjęcia] Autobusowe linie nr 51 i 83 w Bydgoszczy jeżdżą po "okrojonej" trasie. To efekt zapadnięcia się jezdni przy ulicy Deszczowej. 📢 Płyty winylowe znów modne. Kolekcjonerskie rarytasy z lat 70., 80. i starsze są dziś na wagę złota Gramofonowe płyty wracają do łask po latach zapomnienia. Te ikony kultury muzycznej, niegdyś tak popularne, na przestrzeni lat odrzucone w kąt, przeżywają obecnie swoisty renesans. W latach PRL-u za najpopularniejszymi zespołami fani stali w długich kolejkach. Masz jeszcze takie na strychu? Niektóre płyty winylowe są warte fortunę.

📢 Tyle pieniędzy dostajemy w ramach nagród jubileuszowych. Zobacz ile możesz dostać Nagroda jubileuszowa to dodatkowe pieniądze w ramach wynagrodzenia pracownika za wiele lat aktywności zawodowej. Nagroda jubileuszowa nie jest jednak świadczeniem, które zostało uregulowane w Kodeksie pracy. Pracodawcy nie mają obowiązku jej wypłacać, ale często się na to decydują. Zobaczcie co musicie wiedzieć na temat nagród jubileuszowych.

📢 Dzisiaj kończy 51 lat, a figury i nóg zazdroszczą jej nastolatki. Zobacz, jak dba o siebie Justyna Steczkowska 2 sierpnia 1972 roku na świat przyszła Justyna Steczkowska. Dzisiaj jest dojrzałą, piękną, utalentowaną kobietą, która zna swoją wartość. Fani podziwiają ją za wiele rzeczy. Piosenkarka od wielu lat zachwyca nie tylko głosem, ale także idealnie szczupłą sylwetką! Jak ona to robi? Gwiazda podzieliła się tą tajemną wiedzą. 📢 Cienkie brwi, opalenizna i dzwony. Agnieszka Włodarczyk, Magda Gessler, Anna Dereszowska... Tak wyglądały gwiazdy na początku XXI wieku! Wszyscy o wiele młodsi, często wręcz o nastoletnich twarzach, ubrani zgodnie z obowiązującą wówczas modą, roześmiani i pełni energii. Przypominamy, jak polskie gwiazdy wyglądały na początku XXI wieku. Te zdjęcia zostały wykonane zaledwie około 20 lat temu, jednak od tamtego czasu niektórych wręcz trudno rozpoznać!

📢 "Przeokropny syf". "Ptaki latają po restauracji, a pot kapie mi z czoła na jedzenie". Relacja polskiego turysty z wakacji w Tunezji Jabłko zamiast egzotycznych owoców. Śmierdzący chlorem ręcznik zamiast kołdry. Klimatyzacja grzeje, a nie chłodzi. Wystające deski na zjeżdżalni dla dzieci. To tylko kilka "atrakcji", na jakie trafił nasz Czytelnik, który postanowił wybrać się na wakacje do Tunezji. - To skandal! Zapłaciliśmy za czterogwiazdkowy hotel - mówi.

📢 Miasto zasypane wnioskami w sprawie planu zagospodarowania Górnego Tarasu Fordonu. Sprzeciw wobec bloków Stowarzyszenie Miłośników Górek Fordońskich przesłało do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej blisko 500 papierowych wniosków do planów miejscowych podpisanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Jednym z ważniejszych postulatów jest wyłączenie terenu górnego tarasu Fordonu z zabudowy mieszkaniowej. 📢 Kierowcy w Bydgoszczy mylą się na skrzyżowaniu Fordońskiej z Bałtycką. Winne oznakowanie? Od 1 lipca na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy obowiązuje organizacja ruchu związana z zamknięciem północnej jezdni ul. Fordońskiej oraz skrzyżowania z ul. Łęczycką. Niektórzy kierowcy zwracają uwagę na niewłaściwe - ich zdaniem - oznakowanie przejazdu w stronę Fordonu na wysokości ul. Bałtyckiej.

📢 Plac zabaw na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej nadgryziony zębem czasu. Bydgoski ratusz zapowiada remont Skontaktował się z nami Czytelnik z prośbą o interwencję. Jak mówi, na Wyspie Młyńskiej od wielu lat funkcjonuje plac zabaw - ma liczne i różnorodne urządzenia, stanowiące dla użytkujących je maluchów sporą atrakcję. Pan Tomasz zwraca uwagę, że czas jednak zaczął już robić swoje... 📢 Poszukiwacze skarbów zjadą do Wilcza. Każdy może wziąć udział w zlocie Przed nami niezwykłe wydarzenie. II Ogólnopolski Zlot Poszukiwaczy Bitwy pod Koronowem Bazą wypadową pasjonatów historii – świetlica w Wilczu. Będą też imprezy towarzyszące. 📢 W Bydgoszczy oddano hołd powstańcom warszawskim. Uroczyste miejskie obchody pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego We wtorek (1 sierpnia) w Bydgoszczy, podobnie jak w innych miastach w całym kraju, oddano hołd powstańcom warszawskim. Miasto obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowało przy pomniku u zbiegu ulic Gdańskiej i Czerkaskiej.

📢 Takie są korzyści z pilatesu. Te proste ćwiczenia czynią cuda. Wystarczy mata i dobre chęci! Pilates to system ćwiczeń fizycznych opracowany przez Josepha Pilatesa w pierwszej połowie XX wieku. Pilates bardzo się u nas przyjął. Mnóstwo osób lubi ćwiczenia pilatesu nawet w domu. Nawet prosty trening pilatesu dla początkujących daje efekty. Jakie? Podajemy korzyści ćwiczenia pilatesu. 📢 Pociągiem do Pragi bez przesiadek! Do stolicy Czech pojedziemy z Bydgoszczy i Inowrocławia O tym połączeniu mówiło się od lat i wreszcie doczeka się realizacji. Mowa o trasie Gdynia - Praga. Mają tutaj jeździć cztery pociągi dziennie, w naszym regionie zatrzymywać się będą na dwóch stacjach PKP.

📢 Wiślane łachy kuszą do wejścia, ale są bardzo niebezpieczne. Na Mazowszu utonął 54-letni kajakarz W niedzielę w Wiśle utonął 54-letni uczestnik spływu kajakowego. Do tragedii doszło w chwili spychania kajaka z piaszczystej łachy – mężczyzna stracił grunt pod nogami i zniknął pod wodą.

📢 Tramwaje w Bydgoszczy jeżdżą najszybciej w kraju. Takie są wnioski raportu na podstawie rozkładów jazdy Średnie prędkości, jakie osiągają tramwaje poruszające się po Bydgoszczy są najwyższe w kraju. Miasto w tegorocznym raporcie przygotowanym przez „Puls Gdańska” wyprzedziło Poznań i Częstochowę. Tuż za podium znalazł się Toruń. 📢 Po tym poniedziałku Stary Fordon już nigdy nie będzie taki sam Ostatnie chwile, kiedy widzicie elewację Aresztu Śledczego w Fordonie w takim stanie - tak poniedziałkowy początek prac przy kompletnej przemianie fasad charakterystycznej budowli przy Rynku w Fordonie zapowiedział szef SMSF, Rafael Prętki. 📢 Prace wodociągowe przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy idą zgodnie z planem. Kiedy powrócą tramwaje? Od miesiąca ulicą Gdańską nie kursują tramwaje. Z powodu prac wodociągowych wprowadzono komunikację zastępczą. Roboty prowadzone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje za dwa tygodnie mają dobiec końca, ale dokładna data powrotu tramwajów nie została dotychczas podana.

📢 Uwaga na barszcz Sosnowskiego! Kwitnie w wielu miejscach w Kujawsko-Pomorskiem W Polsce nie ma drugiej tak niebezpiecznej dla zdrowia rośliny występującej dziko w naturze – ostrzega Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Mimo zwalczania, barszcz Sosnowskiego ma się dobrze w naszym regionie. 📢 Bójka polskich lekkoatletów. Krzewina był poczytalny. Pojawiają się wątpliwości, jak Urbaniak złamał nogę Dotarliśmy do opinii psychiatrycznej nt. stanu zdrowia Jakuba Krzewiny. Znany polski lekkoatleta, podejrzany o pobicie innego wyśmienitego biegacza - Sebastiana Urbaniaka, jest poczytalny. Zarazem pojawia się coraz wątpliwości na temat bójki obu sportowców, do której doszło w ostatnią noc sylwestrową. Czy rzeczywiście Krzewina złamał Urbaniakowi nogę? Tymczasem sam poszkodowany ostatnio wywołał też niemałą aferę podczas mistrzostw kraju, gdzie najpierw przeszkadzał w starcie Ewie Swobodzie, a następnie przyznał, że jest w niej... zabójczo zakochany!

📢 Takie są wady znaków zodiaku. To mówi horoskop o dobrze dobrego partnera Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań mogą być utrudnione. Wróżka Roma sprawdza, jakie wady mają poszczególne znaki zodiaku. Dzięki temu osoby wierzące w horoskopy będą mogli pracować nad swoimi związkami. 📢 Wydaję pieniądze bez umiary. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne [lista] Niektórzy żyją z miesiąca na miesiąc. Są i tacy, którzy wydają pieniądze bez opamiętania. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne. Nie dla nich oszczędzanie i odkładanie groszu do grosza. Zobacz ranking Wróżki Romy. Szczegóły w naszej galerii! 📢 To się wydarzy w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Sahika, Ender i Yildiz za kratami! Tego jeszcze nie było! Sahika, Ender i Yildiz trafią do aresztu i będę siedzieć... w jednej celi! Czy grozi im dożywocie za nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego Halit umiera? Wcześniej zobaczymy romantyczne chwilę między Yildiz i Cagatayem. Para pobierze się już w najbliższych odcinkach! Zobaczcie w naszej galerii streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". To wydarzy się po weekendzie!

📢 Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Taką podwyżkę możesz dostać Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Horoskop miłosny na sierpień. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Tragiczne skutki nawałnicy w powiecie świeckim. Konar spadł na samochód. Zginął 47-latek z Bydgoszczy Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę (29 lipca) około godz. 18:20 w Gołuszycach w powiecie świeckim. Właśnie tam odłamany przez wiatr konar drzewa spadł na auto, którym jechały cztery osoby. Jedna z nich zginęła na miejscu.

📢 Rekordzistka jest winna pieniądze aż 82 firmom! Tak żyją seryjni dłużnicy! Za prawie połowę zadłużenia polskich konsumentów notowanego w Krajowym Rejestrze Długów odpowiadają multidłużnicy. To osoby, które mają niezapłacone zobowiązania u co najmniej trzech różnych wierzycieli. Często są u progu popadnięcia w spiralę zadłużenia lub już się z nią mierzą. Ich przeterminowane zaległości sięgają 20,2 mld zł. 3/4 tej kwoty to długi mężczyzn, ale to kobieta jest rekordzistką i nie zapłaciła aż 82 firmom. 📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka!

📢 Takie mogą być emerytury KRUS po waloryzacji. Będzie dwucyfrowa podwyżka - mamy wyliczenia [26.07.23 r.] Rząd rozpoczął już prace nad ustaleniem wysokości waloryzacji emerytur i rent, które będą obowiązywały w 2024 roku. Na podstawie obecnych prognoz świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną od 1 marca o 12,3 proc. Więcej pieniędzy otrzymają również emeryci rolnicy pobierający świadczenia z KRUS. "Fakt" przedstawił wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur. Zobacz, o ile wzrosną emerytury od 1 marca 2024 r.

📢 Śmiertelny wypadek w pow. mogileńskim. Pięć osób trafiło do szpitala, jedna nie żyje Do tragicznego wypadku doszło we wtorek wieczorem 25 lipca na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Wronowy w powiecie mogileńskim. Pięć osób zostało rannych, jedna zginęła na miejscu. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

📢 Rekordowe emerytury - tyle dostają emeryci. Najwyższe świadczenie wypłacane jest w Bydgoszczy, najniższe we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy opublikował informację o rekordowych emeryturach, jakie wypłacane są Polakom. Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Zobacz w galerii więcej informacji o najwyższych i najniższych emeryturach w Polsce. 📢 Choroba Alzheimera - takie są pierwsze jej objawy. To możesz zrobić, by sobie pomóc Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera?

📢 Takie są trujące rośliny doniczkowe. Są szczególnie groźne dla zwierząt i dzieci - takie reakcje wywołują Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę. 📢 Luksusowe wakacje Patrycji Tuchlińskiej. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Takie zwroty podatku otrzymali podatnicy - mamy wyliczenia Do 22 maja właściciele firm musieli rozliczyć się ze "skarbówką" z rocznej składki zdrowotnej. Obowiązek rozliczenia się został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. Większość przedsiębiorców otrzymała już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Jak podaje ZUS, najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskowano, wyniosła 4,41 miliona złotych.

📢 Tych produktów nie powinno się jeść na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Oto odważne stroje Magdaleny Kajrowicz [zdjęcia] Sławomir jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów disco polo. Jego przebój "Miłość w Zakopanem" zna chyba każdy, nawet Ci którzy nie są fanami tej muzyki. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a wraz z nim jego żona, która nie tylko towarzyszy mężowi również na scenie. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...