Przegląd prasy 29.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 29.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop na 2024 rok. Te dni będą najlepsze na pieniądze i miłość - zobacz listę i daty [29.12.2023] Kiedy szukać miłości? Jak już wspominaliśmy wielokrotnie, strzała Kupidyna nigdy nie gubi adresu. W naszej galerii przedstawiamy horoskop na 2024 rok. Zobacz, jakie dni w roku sprzyjają spotkaniu wielkiej miłości, a także kiedy... będą wam sprzyjać duże pieniądze. To będzie przełomowy rok dla wielu znaków zodiaku!

📢 Mesajah - taką przeszedł metamorfozę. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! [29.12.2023 r.] Manuel Rengifo Diaz, znany jako Mesajah lub Manolo zmienił swój wizerunek. Polska gwiazda muzycznej sceny reggae pozbyła się charakterystycznych dredów. Jamajski image Mesajah zastąpił krótko przystrzyżoną fryzurą. Zobacz, jak dziś wygląda.

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą - zdjęcia [29.12.2023 r.] Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna.

Prasówka 29.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [29.12.2023 r.] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia [29.12.2023 r.] Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo". 📢 Świąteczne dekoracje w domu Anny Bardowskiej. Kilka choinek i mnóstwo dodatków [zdjęcia - 29.12.2023 r.] Anna Bardowska przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła już kilka tygodni temu. Popularna influencerka na bieżąco pokazywała fanom, jak wraz z rodziną szykuje się do tego wyjątkowego czasu. Ubieranie choinki, dekorowanie domu czy pieczenie ciasta - to wszystko można było oglądać na Youtube oraz Instagramie Anny Bardowskiej. Zobaczcie, jak gwiazda programu "Rolnik szuka żony" udekorowała swój dom na Święta Bożego Narodzenia.

📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [29.12.2023 r.] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"! 📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po świętach. Suna zostaje obiecana innemu mężczyźnie! Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Abidin wyznaje Feritowi, że kocha Sunę. Ifakat spiskuje nie tylko przeciwko Seyran. Kazim postanawia zorganizować spotkanie z rodziną Saffeta, żeby wydać Sunę za mąż. Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po świętach. Czy Yildiz jest w ciąży? Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender stwierdza, że musi wyjść za mąż. Kumru knuje, by oskarżyć Asuman o kradzież. Cagatay i Sedahi szukają syna Samiego. Po awanturze w pubie Caner, Emir, Omer i Ekin zaprzyjaźniają się. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu do końca roku: Manuela chce umrzeć po śmierci Justa i Inocencii Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do końca roku, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo porywa Inocencię, wdrapuje się na dzwonnicę, dochodzi do tragedii, oboje spadają i giną! Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [29.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem [29.12.2023 r.] Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój.

📢 To może być chora tarczyca - objawy są nietypowe. Na co trzeba zwrócić uwagę? [29.12.2023 r.] Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest niedoczynność tarczycy oraz jakie są jej najczęstsze objawy. Choć powody niedoczynności tarczycy mogą być różne, za najczęstszą wymienia się tzw. chorobę Hashimoto. Co powinno nas zaniepokoić i dać sygnał do tego, by udać się do endokrynologa? Jakie są najczęstsze objawy oraz jakie podstawowe badania może zlecić lekarz, by stwierdzić niedoczynność? 📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo po świętach. Yaman mści się na Seher - kobieta jest załamana Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Dziedzictwo" zobaczymy 22 grudnia, a potem czeka nas kilka dni przerwy. Jednak już po Świętach Bożego Narodzenia turecka produkcja ponownie zagości w ramówce TVP. Wiemy, co wydarzy się telenoweli w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które Telewizja Polska pokaże w dniach 27 grudnia - 5 stycznia.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [29.12.2023 r.] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule.

📢 Tak Kasia Tusk udekorowała swój dom na święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jak mieszka córka premiera [29.12.2023 r.] Katarzyna Tusk jest córką premiera RP, Donalda Tuska. To znana blogerka i influencerka, która prowadzi konta w mediach społecznościowych pod pseudonimem Make Life Easier. Na swoim profilu na Instagramie i Pinterest często zamieszcza zdjęcia, na których można zobaczyć wnętrza jej domu w Sopocie. Kasia Tusk przystroiła swoje mieszkanie na święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak efektownie wygląda jej mieszkanie. Ze zdjęć emanuje ciepło domowego ogniska, styl i szyk. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [29.12.2023 r.] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" [29.12.2023 r.] Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji".

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 [29.12.2023 r.] Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Niebawem mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie. 📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem [29.12.2023 r.] Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Tak wygląda teraz Teresa Werner. Piosenkarka wydała książkę o sobie - fani zachwyceni i zniecierpliwieni [29.12.2023 r.] Teresa Werner wciąż zaskakuje swoich fanów. Najpopularniejsza artystka śląskiej muzyki rozrywkowej napisała autobiografię "Marzeniami do sukcesu" i obwieściła, że niebawem będzie premiera książki. Jej wielbiciele są zachwyceni i już nie mogą się doczekać, kiedy wydawnictwo trafi w ich ręce.

📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się na początku 2024 roku. Cayetana chce śmierci! Czy Manuela zostanie skazana? [29.12.2023 r.] Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Manuela jest zrozpaczona po śmierci Justa i Inocencji. Zostaje oskarżona o tę zbrodnie, a Cayetana robi wszystko, by dzięki fałszywym zeznaniom świadków została skazana na śmierć. German robi wyszystko, by jej pomóc. Co wydarzy się na początku 2024 roku w serialu "Akacjowa 38? Streszczenia wszystkich odcinków, które zobaczymy do 10 stycznia przeczytasz w galerii.

📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! [29.12.2023 r.] Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt.

📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka [29.12.2023 r.] Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze paznokcie na sylwestra 2023. Tak modnie powitasz nowy rok - zdjęcia i inspiracje [29.12.2023 r.] Sylwester 2023 zbliża się wielkimi krokami. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na wielki bal, czy posiadówę ze znajomymi, warto zadbać o odpowiedni wygląd w ten wyjątkowy wieczór. W końcu jaki Sylwester, taki cały przyszły rok! W naszej galerii przedstawiamy inspiracje na najmodniejsze paznokcie noworoczne!

📢 Taka będzie pensja minimalna w 2024. Tyle musi ci zapłacić pracodawca - mamy wyliczenia [29.12.2023 r.] Od 1 stycznia 2024 roku pensja minimalna pójdzie w górę, a podwyżka wynagrodzeń będzie jak dotąd najwyższa w historii. Kolejny wzrost płacy minimalnej został zaplanowany na 1 lipca 2024 r. Dzięki dwóm podwyżkom, pracownicy otrzymają kilkaset złotych więcej do wypłaty. Na wyższe pensje mogą również liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zobacz, o ile wzrośnie płaca minimalna w 2024 roku. Mamy wyliczenia wynagrodzeń po podwyżkach. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce [29.12.2023 r.] Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [29.12.2023] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [29.12.2023] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 6 stycznia Bydgoski Orszak Trzech Króli przejdzie przez miasto. Znamy szczegóły W sobotę 6 stycznia 2024 roku, już po raz 11. ulicami Bydgoszczy przejdzie Orszak Trzech Króli. Będą w nim elementy znane z poprzednich edycji, ale organizatorzy przygotowali też kilka nowości. 📢 Koniec prac nad deszczówką w Bydgoszczy. Teraz mieszkańcy czekają na naprawę ulic Miejskie Wodociągi zakończyły dwa finansowane z Unii Europejskiej projekty - budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację oczyszczalni Kapuściska. Oczyszczalnią będzie sterować sztuczna inteligencja. Jednak przy okazji budowy deszczówki rozryto w mieście wiele ulic - na ich odtworzenie trzeba poczekać.

📢 Elżbieta Kruszka została nową dyrektor generalną Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kierowanie urzędem nowy wojewoda, Michał Sztybel powierzył w ręce wieloletniej pracownicy K-PUW, która do tej pory była głównym specjalistą w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 📢 Jaką nalewkę zrobić zimą? Wypróbuj jeden z 11 przepisów na owocowe nalewki, które możesz zrobić właśnie teraz Nalewki od wieków stosowane są pomocniczo do leczenia różnych dolegliwości. Trafiają też na stoły ze względu na walory smakowe. Pomagają na problemy z sercem, dolegliwości trawienne, a niektóre zalecane są przy przeziębieniu. Zimą nie trzeba rezygnować z ich przyrządzania! Można wykorzystać przepisy na nalewki owocowe, z produktów, które są dostępne w sklepach. Proponujemy 11 przepisów na pyszne i zdrowe nalewki zimowe. 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową zastawę stołową. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na powitanie 2024 roku. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały odświętną aranżację. Zobacz, jak wygląda luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka również robi ogromne wrażenie!

📢 Osiem koncertów, pięć dni i siedem tysięcy widzów na Sylwestrze w Operze Nova [zdjęcia] Dla Opery Nova to najgorętsze dni w roku: w ciągu 5 dni odwiedzi ją około 7 tys. widzów Koncertów Sylwestrowo-Noworocznych. Z uwagi na toczącą się rozbudowę gmachu bydgoskiej Opery o IV krąg i parking, publiczność wchodzić będzie przez hol kasowy. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się po Świętach Bożego Narodzenia. Manuela zostanie oskarżona o zabójstwo. Grozi jej kara śmierci! Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Akacjowa 38" zobaczymy 23 grudnia. Potem czeka nas kilka dni przerwy, ale zaraz po Świętach Bożego Narodzenia hiszpańska telenowela wróci na antenę Telewizji Polskiej. Sprawdziliśmy, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 27 grudnia - 6 stycznia.

📢 Serial "Złoty chłopak". Zatem rozwód! Co wydarzy się po świętach i w nowym roku? Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po świętach i na początku 2024 roku. W galerii zamieszczamy streszczenia odcinków, które będą wyemitowane do 9 stycznia 2024. Relacje Ferita z Seyran mają się coraz gorzej. Gdy po kolejnej kłótni Seyran opuszcza rezydencję i nie chce wrócić, dla Ferita oznacza to tylko jedno - rozwód. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. W jej domu już duch świąt Bożego Narodzenia Przytulny i rodzinny dom Katarzyny Zielińskiej już został przystrojony ozdobami świątecznymi. Trzeba przyznać, że bożonarodzeniowe lampki i dekoracje sprawiają, że wnętrza mieszkania Katarzyny Zielińskiej nabrały magicznego klimatu. W galerii zdjęć prezentujemy, jak wygląda dom Katarzyny Zielińskiej w świątecznej odsłonie.

📢 Telenowela Zakazany owoc - to wydarzy się do końca roku. Ender otwarcie wypowie Doganowi wojnę! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender odkrywa, że Cagatay i Yildiz zamieszkali koło niej. Cagatay usiłuje pogodzić się z Omerem. Mimo protestów Kumru, Dogan chce pozostać mężem Yildiz. Asuman wymyśla sposób, by zemścić się na Ezgi. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Grała sułtankę Hatice w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak wygląda teraz Selma Ergeç - zdjęcia Selma Ergeç to turecko-niemiecka aktorka, którą fani serialu "Wspaniałe stulecie" dobrze znają z roli sułtanki Hatice. Siostra Sulejmana Wielkiego, żona Ibrahima Paszy - Wielkiego Wezyra Państwa Osmańskiego, w kultowej tureckiej telenoweli była jedną z ważniejszych postaci. Co wiemy o aktorce Selmie Ergeç? Jak wygląda po latach od nakręcenia serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Rok 2023 rekordowy na rynku nieruchomości. Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim nawet za ponad 20 tys. zł za metr Nawet ponad 20 tysięcy złotych kosztuje metr mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim. - Za chwilę będzie jeszcze drożej - przewidują eksperci.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku. 📢 Telenowela "Złoty Chłopak" - to wydarzy się do końca roku. Seyran zdejmuje obrączkę! Niebawem w telenoweli "Złoty chłopak". Związek Seyran i Ferita wisi na włosku. We wszystko próbuje się wmieszać matka Pelin - usiłuje doprowadzić do tego, by Ferit ożenił się z jej córką. Relacje Ferita i Seyran pogarszają się - dziewczyna decyduje się zdjąć obrączkę. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Anna Lewandowska doczekała się konkurentki. Czy Dayana Lins, żona nowego napastnika Barcelony Brazylijczyka Vitora Roque, przyćmi „Lewą”? Konkurent dla Roberta Lewandowskiego do miejsca na środku ataku FC Barcelony Brazylijczyk Vitor Roque przybył do stolicy Katalonii, a wraz z nim jego piękna żona i rywalka Anny Lewandowskiej największej WAGs „Blaugrany” – Dayana Lins. 📢 Droga z Wolina do Międzyzdrojów może być nieprzejezdna nawet do wieczora Samochód ciężarowy przewożący śmigło turbiny wiatrowej, zahaczył o wiadukt. Nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w nocy na drodze krajowej nr 3 między Wolinem (dwa kilometry od Wolina) a Dargobądziem (województwo zachodniopomorskie). Trasa do Międzyzdrojów jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. 📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura.

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną!

📢 Tak dzisiaj wygląda Manuela Michalak z Big Brothera. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła Dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji Big Brothera o Manueli Michalak usłyszała cała Polska. Była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek reality-show, a wielu widzów chciało, by to właśnie ona wygrała cały program. Ostatecznie Manuela zajęła 2. miejsce, ale po Big Brotherze jej kariera nabrała rozpędu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj u niej słychać i jak zmieniała się przez lata. Zobacz aktualne zdjęcia Manueli Michalak! 📢 Gra piękną ratowniczkę w serialu Na sygnale. Tak mieszka Monika Mazur Monika Mazur od dziewięciu lat wciela się w rolę Martyny Kubickiej-Strzeleckiej w serialu "Na sygnale". Aktorka jest jedną z głównych bohaterek produkcji, w której widzowie mogą zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca ratowników medycznych. Monika Mazur jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobacz, jak mieszka gwiazda serialu "Na sygnale"!

📢 TVP 3 Bydgoszcz nadaje w internecie. Programy przygotowywane przez dziennikarzy można oglądać w social mediach Na YouTube, na profilu w Facebooku, w serwisie X emitowane są programy, które przygotowują dziennikarze bydgoskiego oddziału TVP. Widzowie obejrzą tam, między innymi "Zbliżenia" 📢 W co ubrać się na domówkę na sylwestra? Inspiracje strojami Małgorzaty Kożuchowskiej, Katarzyny Cichopek i innych celebrytek Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

📢 105 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pamięć o tym tych wydarzeniach uczczona w Bydgoszczy [zdjęcia] Uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w Bydgoszczy mszą w kościele garnizonowym. Następnie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Powstańca. Organizatorem wydarzenia było miasto Bydgoszcz oraz Oddział Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 📢 Wypadek w powiecie mogileńskim. Matka i syn zabrani śmigłowcem do szpitala 27 grudnia 2023 r. po godz. 7 w Wiecanowie w powiecie mogileńskim kierująca oplem uderzyła w drzewo. Ona i jej syn zostali ranni. 📢 Żywa choinka w domu - co zrobić, by wytrwała jak najdłużej? Sezon świąteczny niesie ze sobą nie tylko radosną atmosferę, ale także tradycję ozdabiania domów i drzewek choinkowych. Wybierając żywą choinkę, chcemy, aby zachowała ona swoją świeżość i urok przez całe święta. Jak zatem zadbać o to, aby nasza choinka utrzymała się w nienagannym stanie jak najdłużej? W tym artykule przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji żywej choinki, dzięki którym możemy cieszyć się jej pięknem i intensywnym zapachem aż do końca okresu świątecznego. Odkryjmy razem tajniki utrzymania świeżości choinki, które sprawią, że nasz dom wypełni się magią Bożego Narodzenia.

📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - tak mieszkają. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów! 📢 Zakazany owoc - ślub i tragedia w serialu. Sprawdź, co wydarzy się po weekendzie W galerii przeczytasz streszczenia wszystkich odcinków serialu "Zakazany owoc", które będą wyemitowane od 18 grudnia do końca 2023 roku. Niebawem widzów serialu "Zakazany owoc" czeka krótka przerwa w emisji. Nowych odcinków nie zobaczymy w poniedziałek i wtorek (25 i 26 grudnia). Sprawdź co wydarzy się po tym weekendzie i po świętach w telenoweli.

📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy od 27 do 29 grudnia - zobacz, gdzie zabraknie energii Po świątecznej przerwie, od środy (27 grudnia) niektóre bydgoskie ulice zostaną pozbawione prądu. Enea zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy, ale również w powiecie bydgoskim. W artykule poniżej harmonogram planowanych wyłączeń prądu do piątku, 29 grudnia. 📢 Takie będą 34 nowe miasta w Polsce w 2024 roku. To rekord! Zmiany także w Kujawsko-Pomorskiem Nowe miasta w Polsce w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku pojawią się w Polsce aż 34 nowe miasta w dziesięciu województwach. To efekt rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście są także miejscowości z woj. kujawsko-pomorskiego. To ważna zmiana dla ponad 200 tys. mieszkańców. Zobacz listę nowych miast w Polsce.

📢 Dziwne zwyczaje i tradycje na święta Bożego Narodzenia - co kraj, to obyczaj W Polsce mamy wiele zwyczajów bożonarodzeniowych, które celebrujemy podczas świąt - przystrajanie choinki, łamanie się opłatkiem, 12 potraw na wigilijnym stole, rozpoczęcie biesiady wigilijnej po wypatrzeniu pierwszej gwiazdki na niebie, wybaczanie sobie win, sianko pod obrusem... Wymieniać można by jeszcze długo. Te zwyczaje towarzyszą nam co roku i nie są dla nas żadnym zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się bożonarodzeniowym zwyczajom w innych krajach - te mogą zaskoczyć i zdziwić. I to bardzo! 📢 Poważny wypadek na Drodze Krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa była nieprzejezdna To już drugi wypadek w drugi dzień świąt pod Solcem Kujawskim. Oba dzieliły zaledwie trzy kilometry. 📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji.

📢 Te zwierzęta trafiły w grudniu do bydgoskiego schroniska. Czekają na odbiór przez swoich właścicieli [zdjęcia] Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy opublikowało zdjęcia czworonogów, które w grudniu trafiły do azylu na Osowej Górze. Większość z nich została znaleziona na bydgoskich ulicach, ale do schroniska przywieziono też zwierzęta z okolicznych miejscowości. Oprócz psów i kotów, wśród zagubionych zwierząt jest również piękny kanarek. 📢 Beata Chmielowska-Olech - tak wygląda na co dzień. Prezenterka Teleexpressu zachwyca urodą Beata Chmielowska-Olech jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ćwierć wieku pracuje w Telewizji Polskiej, a od kilkunastu lat jest gospodynią Teleexpressu. Piękna prezenterka zachwyca urodą nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak na co dzień wygląda Beata Chmielowska-Olech!

📢 Bydgoszcz w kadrach i z perspektywy fotografa ze Żnina. Wystawa nietuzinkowych zdjęć w Galerii Wieży Ciśnień Od poniedziałku (18 grudnia) w Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy przy ul. Filareckiej 2 można oglądać wystawę fotografii natychmiastowej Piotra Koralewskiego pt. „Bydgoskie Śródmieście. Natychmiastowo”. Wyjątkowe kadry m.in. z Londynka i Bocianowa można będzie zobaczyć do 12 stycznia.

📢 W Bydgoszczy powstał drugi "Dom Griswoldów". Zobacz zdjęcia Nasz sklep funkcjonuje od ponad 30 lat. Zawsze zależało nam na tym, by był przyjazny ludziom. Iluminacja świąteczna idealnie się w to wpisuje - mówi Danuta Paterek, która prowadzi sklep przy ul. Lelewela 36 w Bydgoszczy. 📢 Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński Krzysztof Stroiński urodził się w Pszczynie w 1950 roku (9 października). Od młodości interesował się aktorstwem. Rozpoznawalność, sympatię widzów i sporą popularność zyskał po roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak zmienił się od tego czasu. 📢 Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary. Oni będą ze sobą na przekór losu! Wierzycie w przeznaczenie i to, że niektóre znaki zodiaku są sobie pisane? My jak najbardziej tak! W swoim horoskopie potwierdza to Wróżka Roma, która przygotowała zestawienie znaków zodiaku, które najbardziej do siebie pasują. To ich uczucie jest wieczne i pokona wszelkie przeciwności losu. Zobacz w naszej galerii, kto jest sobie pisany!

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 To stanie się z Twoim organizmem, jeśli przez miesiąc nie będziesz jeść cukru Cukier to istotny składnik diety człowieka, ale jego nadmiar - zresztą jak nadmiar wszystkiego - szkodzi. W artykule wyjaśniamy, jak działa cukier na organizm człowieka, a w galerii informujemy, jakich efektów zdrowotnych można oczekiwać po 30 dniach (i dłużej) po odstawieniu cukru.

📢 "Zły" cholesterol: te produkty włącz do diety, żeby obniżyć poziom cholesterolu LDL! Wysoki cholesterol LDL, zwany "złym" cholesterolem szkodzi układowi krwionośnemu i odkłada się w kamieniach żółciowych. Ze wzrostem poziomu "złego" cholesterolu wzrasta ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, zawału serca czy udaru. Ze złym cholesterolem można walczyć na kilka sposobów. Jednym z nich (i najważniejszym) jest konsultacja lekarska i włączenie leczenia farmakologicznego. Innym jest zmiana diety i włączenie do niej produktów, które w sposób naturalny powodują obniżenie frakcji LDL w organizmie. 📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - tak wygląda ich dom. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! [4.12.2023 r.] Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 Skutki jedzenia bananów dla naszego organizmu. Poznaj niesamowite właściwości bananów [29.11.23] Banany posiadają duże ilości potasu, dzięki czemu pomagają w normalizacji poziomu ciśnienia krwi, łagodzą napięcie w żyłach i tętnicach, dzięki czemu nasze wszystkie narządy są o wiele lepiej dotlenione. Jakie jeszcze właściwości jeszcze mają banany? 📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Tak zginie Ikbal z serialu Dziedzictwo! Zabije ją własna siostra! To będzie dramatyczna scena "Dziedzictwo" to jeden z najbardziej popularnych tureckich seriali, które obecnie można oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Wkrótce widzowie będą świadkami tragicznych wydarzeń. Między Ikbal i Zuhal dojdzie do kłótni, która przerodzi się w rękoczyny. Ikbal zacznie dusić swoją młodszą siostrę, a ta w obronie własnej zrobi coś strasznego. Wiemy, w jakich okolicznościach zginie Ikbal. Sprawdź, jak będzie wyglądała śmierć największej intrygantki tureckiej telenoweli. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Tak żyje i podróżuje Klaudia Nieścior, zwyciężczyni Top Model 2022. Wychowywała się w rodzinie zastępczej Klaudia Nieścior zdobyła serca widzów i jurorów i zwyciężyła w 11. edycji show Top Model. Wygrała 100 tys. zł, sesję okładkową w magazynie Glamour i kontrakt w międzynarodowej agencji modeli i modelek. Jak żyje zwyciężczyni Top Model 2022? Zobacz jej prywatne zdjęcia z instagrama! 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Złoto, marmury, kryształy - przepych i bogactwo [zdjęcia] Sylwia Peretti popularność zdobyła dzięki programowi "Królowe życia". To tam pokazały kulisy swojego ekskluzywnego życia. Willa urządzona z przepychem, drogie samochody, egzotyczne wakacje i drogie ubrania. Nie da się ukryć, że celebrytka wiedzie luksusowe życie. Na co dzień mieszka w ogromnej rezydencji w Krakowie. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda warta miliony posiadłość Sylwii Peretti.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań? 📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

