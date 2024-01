Przegląd prasy (29.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „WOŚP w Bydgoszczy 2024 - zobaczcie, co się działo się w mieście. Trwa liczenie zebranych pieniędzy!”?

Prasówka 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 WOŚP w Bydgoszczy 2024 - zobaczcie, co się działo się w mieście. Trwa liczenie zebranych pieniędzy! W niedzielę (28 stycznia) już od wczesnego poranka na ulicach Bydgoszczy można było spotkać wolontariuszy z puszkami i serduszkami - to był znak, że wystartował 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do godz. 21 w bydgoskim sztabie zebrano ponad 310 tys. złotych.

📢 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Hydro Truck Radom. Pogrom, więc kibice są szczęśliwi W 23. kolejce I ligi koszykarzy Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz podejmowała Hydro Truck Radom. 📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Od wieków nie jest im pisana miłość - horoskop [29.01.2024] Im nie jest pisana wieczna miłość, na przekór wszystkiego. Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Zbyt duża różnica charakterów i oczekiwań wobec związku przekreśla te relacje. Zobaczcie zestawienie, które przygotowała dla nas Wróżka Roma. 📢 Tak mieszka Monika Olejnik. Marmur w kuchni i duża biblioteczka książek - zdjęcia [29.01.2024] Monika Olejnik jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek. Związana ze stacją TVN, w której od lat prowadzi program publicystyczny "Kropka nad i". Na co dzień mieszka w odrestaurowanej kamienicy w samym centrum Warszawy. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Monika Olejnik. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie, 27-28.01. Faut ginie! Pelin chce się zabić [29.01.2024] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po weekendzie i na początku lutego? Abidin, który zwykle nie pije, idzie się upić z rozpaczy. Seyran i Ferit planują wspólną przyszłość. Tarik każe śledzić jadącego do szpitala Fuata. Gulgun, po kłótni z Orhanem, ma złe przeczucia. Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Dariusz Kordek skończył 59 lat. Zobacz, jak zmienił się aktor przez ostatnie 20 lat - zdjęcia [29.01.2024] Dariusz Kordek to urodzony 26 stycznia 1965 roku utalentowany polski aktor i artysta. Na świat przyszedł i wychował się w Warszawie. Jego pasja do sztuki rozkwitła już w młodym wieku, gdy uczęszczał do klasy matematyczno-fizycznej w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana. Tam w 1984 roku z sukcesem zakończył swoją szkolną edukację, zdobywając maturę. Poniżej więcej informacji o Dariusz Kordku, a w galerii zdjęć fotografie sprzed 20 lat aż do teraz. Zobacz, jak zmienił się aktor.

📢 Bydgoski Nitro-Chem podwaja produkcję. Zaczął wytwarzać amunicję do haubic [29.01.2024] Bydgoskie zakłady Nitro-Chem zaczynają produkcję pocisków do haubic używanych przez europejskie armie. Firma pracuje 24 godziny na dobę!

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz daje nauczkę Cagatayowi - streszczenia [29.01.2024] Dogan prosi Yildiz, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Ta jednak ma wątpliwości, bowiem Cagatay proponuje je wspólną ucieczkę. W wyniku intrygi Yildiz uważa, że były mąż znowu się nim bawi. Kobieta postanawia dać Cagatayowi nauczkę. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Zuhal zleca zabójstwo detektywa. Dochodzi do tragedii [29.01.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie 27-28 stycznia:

Bora pod pretekstem oglądania deszczu meteorów zaprasza Neslihan na wieczorne wyjście. Yaman wierzy, że zdjęcie może być dowodem niewinności Seher. Nadire szykuje się do wyjazdu do chorej siostry. Yaman znajduje w rzeczach Seher swoje zdjęcie. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Tak mieszka Ida Nowakowska. Apartament w Warszawie z pięknym widokiem [zdjęcia - 29.01.2024] Ida Nowakowska to tancerka związana ze stacją TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zyskało spore grono fanów, którzy regularnie śledzą jej poczynania w social mediach. To właśnie tam Nowakowska publikuje kadry z życia codziennego, w tym wnętrza niezwykłego apartamentu w centrum Warszawy. Sztukateria, marmur, biała kuchnia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Ida Nowakowska. 📢 Marcela Leszczak w stroju kąpielowym. Zobacz gorące zdjęcia pięknej modelki [29.01.2024] Popularność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu Top Model, w którym dotarła do finału. Od kilku lat Marcela Leszczak jest w związku z Miśkiem Koterskim, z którym ma syna Fryderyka. Piękna modelka i aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoimi prywatnymi zdjęciami. Zobacz, jak Marcela Leszczak wygląda na co dzień.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Kumru zostaje zatruta i trafia do szpitala [29.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec stycznia i na początku lutego. Wkrótce w serialu: W restauracji, Yildiz ratuje z opresji Kumru. Yildiz odrzuca oświadczyny Dogana. Kumru zatruta trafia do szpitala. Catagay chce wrócić do Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu pod koniec stycznia: Groby Manueli i Germana zostają otwarte! [29.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można pod koniec stycznia i na początku lutego. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Lekarz odkrywa, dlaczego Maximilian jest impotentem. Cayetana chce doprowadzić do otwarcia grobów Germana i Manueli. Maria Luisa nie radzi sobie z robotnikami odnawiającymi kamienicę jej ojca. Fabiana uważa, że Cayetana jest niewinna i że jej uwięzienie jest błędem. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Germán z serialu "Akacjowa 38" uśmiercony. Grał go Roger Berruezo - zdjęcia [29.01.2024] Roger Berruezo to ceniony hiszpański aktor teatralny i telewizyjny. W serialu "Akacjowa 38", który polscy widzowie mogą oglądać od ponad roku, wcielał się w jedną z głównych postaci - Germána. Pod koniec pierwszego sezonu telenoweli Germán oraz Manuela umierają. W Hiszpanii nakręcono w sumie pięć sezonów serialu "Akacjowa 38". 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Yusuf trafia do szpitala [29.01.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje pod koniec stycznia i na początku lutego: Yaman znajduje onkologa, który może podjąć się leczenia Yusufa. Yusuf spędza w domu ostatni dzień przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu. Adalet znajduje w telefonie siostrzenicy miłosne wiadomości od Bory i postanawia przejść do działania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Zagrał Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies" w 1970 r. Tak zmienił się Włodzimierz Press [29.01.2024] Włodzimierz Press, urodzony 13 maja 1940 r. we Lwowie w rodzinie żydowskiej, jest polskim aktorem znany z kariery scenicznej i filmowej. Jego życie związane jest z dramatycznymi wydarzeniami wojennymi, które miały wpływ na jego młodość. Urodził się jako syn Janiny Planer, komunistki, i Grzegorza Pressa, który zginął w getcie warszawskim. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [29.01.2024] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [29.01.2024] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [29.01.2024] Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [29.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [29.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista [29.01.2024] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś. 📢 M. Błaszczak w Bydgoszczy: o wojsku i mobilizacji przed wyborami samorządowymi Szef Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak powiedział w niedzielę w Bydgoszczy, że trzeba się zmobilizować przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi i o tym, że trzeba "oddzielić państwo od Jurka Owsiaka, lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy." Podkreślił, że w jego działalność nie można angażować instytucji państwowych - głównie chodzi o armię.

📢 Ursula von der Leyen przypisuje Auschwitz Polsce. Nie chce pamiętać o niemieckiej okupacji? Ursula von der Leyen wystąpiła w filmie, w którym miejsce powstania obozu zagłady Auschwitz podano Polskę. Bez adnotacji, że wówczas te ziemię okupowały Niemcy! Film ten szefowa Komisji Europejskiej - była minister niemieckiego rządu - opublikowała w swoich social mediach. Z okazji 79. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, kiedy to obchodzony jest również Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. 📢 WOŚP 2024 w Bydgoszczy. Wolontariusze na ulicach, a główne imprezy na Starym Rynku Głównymi arenami 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bydgoszczy w niedzielę jest Stary Rynek. Celem tegorocznej akcji - na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

📢 Restauracja Szarpane w centrum Bydgoszczy działała jeden dzień i została zamknięta Nie jesteśmy w stanie sprostać procesom logistycznym i pojawiło się wiele kwestii nie do przeskoczenia - informuje zespół nowej bydgoskiej restauracji, która była otwarta jeden dzień i została zamknięta na stałe.

📢 A w Myślęcinku już... Wielkanoc? Zobaczcie zdjęcia z bydgoskiego "botanika" W styczniu w bydgoskim Myślęcinku zakwitła wierzba! Popularne bazie, symbol świąt wielkanocnych, "posłuchały" pogody i nie poczekały na wiosnę. Ekspert tłumaczy nam, skąd te anomalie. 📢 Ograniczenie prac domowych dla uczniów. Dobry pomysł? - mamy opinie bydgoskich nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada odchodzenia od obowiązkowych prac domowych dla uczniów. Chętnym za zadanie domowe nie będą też wystawiane oceny. Czy to dobre rozwiązanie? - zapytaliśmy bydgoskich nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców.

📢 Hala Targowa w Bydgoszczy - historia od budowy do dziś. Hala ma blisko 120 lat! Poznaj ciekawostki i fakty na jej temat Hala Targowa, zbudowana w miejscu dawnej fary ewangelickiej w latach 1904-1906, to nie tylko architektoniczny klejnot, ale także świadek burzliwej historii i transformacji miasta. Projekt tej neogotycko-modernistycznej struktury powstał pod skrzydłami berlińskiej firmy "Boswau i Knauer GmbH". W latach 1924-1936 pełniła funkcję siedziby Dyrekcji Rzeźni Miejskiej. Jak zmieniała się bydgoska Hala Targowa przez lata - zobacz informacje i zdjęcia w galerii.

📢 Fabryka Lloyda - perła bydgoskiej przeszłości. Co z jej przyszłością i zaplanowanymi imprezami? W piątek (26 stycznia) doszło do pożaru Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Budynek poniósł ogromne straty. Trwa zbiórka na odbudowę miejsca, które od kilku lat jest jednym z ważniejszych punktów na mapie kulturalnej miasta i regionu. Zabytkowy obiekt, o którego historyczną renowację od wielu lat z pietyzmem zabiegali właściciele, cieszył się wielką popularnością pośród organizatorów różnych imprez i uroczystości. Co dalej? 📢 "ACS Gra z Orkiestrą". Dwa turnieje piłkarskie oraz mnóstwo imprez dla WOŚP na Politechnice Bydgoskiej "ACS Gra z Orkiestrą" to cykl imprez zorganizowanych na Politechnice Bydgoskiej. Były dwa turnieje piłkarskie, można było skorzystać z siłowni, był też maraton fitness. Licytowano gadżety oraz wrzucano datki do puszek. Wszystko na rzecz 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

📢 Studniówka LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy. Maturzyści z gracją zatańczyli poloneza Pięknie zatańczony polonez, konkurs wiedzy o uczniach na wesoło, fotobudka i wiele innych atrakcji, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy - w sobotę (27 stycznia) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy.

📢 Zawisza Bydgoszcz - Wisła II Płock. Dwa różne oblicza sparingu - zobaczcie zdjęcia Zawisza Bydgoszcz przygotowuje się do rundy wiosennej w III lidze piłki nożnej. Niebiesko-czarni rozegrali kolejny sparing. Tym razem rywalem były rezerwy Wisły Płock czyli lider IV ligi grupy mazowieckiej. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się po weekendzie. Teresa wali drągiem w głowę Mauro [27.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 27-28 stycznia. Wkrótce w serialu: Rosina decyduje się na operację plastyczną. Ramón zwierza się Julianie, że nie kocha żony lecz Trini. Na Akacjowej jest coraz więcej żebrzących weteranów wojennych. Inspektor prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Manueli i Germana coraz bardziej przekonuje się, że Cayetana jest oszustką. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Nietypowa interwencja soleckiej straży pożarnej. Strażacy... stawiali na nogi konia Strażacy z Solca Kujawskiego dostali nietypowe zgłoszenie w piątek (26.01) po południu. Na jednej z posesji upadł koń i nie miał siły wstać o własnych siłach. Trzeba było ściągać ciężki sprzęt. 📢 2,5 tys. zł mandatu dla kierowcy porsche, który pod Świeciem jechał ponad 200 km/h Mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi zakończyła się interwencja policjantów ruchu drogowego ze Świecia, wobec kierowcy, który chwilę wcześniej pędził S5 z prędkością 209 km/h. 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat - zobaczcie zdjęcia [27.01.24] Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Biznes na Gdańskiej to nie jest bajka. Dyskusja o reprezentacyjnej ulicy Bydgoszczy Od kilku dni trwa zbiórka podpisów pod apelem kierowanym do prezydenta Bydgoszczy o obniżenie kosztów najmu księgarni Toniebajka. Problemy właściciela wywołały szerszą dyskusję o tym, jaki charakter powinna mieć ulica Gdańska. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Kawalerki z rynku wtórnego w Bydgoszczy. Ile trzeba zapłacić na początku 2024? [ceny, zdjęcia] 180, 200, 250, 350 tysięcy złotych... Jakie kawalerki można kupić w Bydgoszczy za taką cenę na początku 2024 roku? Sprawdzamy wybrane oferty z rynku wtórnego, które pojawiły się na portalu otodom.pl. W galerii zamieszczamy zdjęcia, ceny oraz najważniejsze informacje na temat wybranych mieszkań.

📢 Port Lotniczy Bydgoszcz podsumowuje 2023 rok. Padł rekord pasażerów rejsów czarterowych Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. podsumowuje swoją działalność w 2023 roku. W ciągu 12 miesięcy bydgoski port lotniczy odprawił 366 067 pasażerów. Jak ta liczba ma się do poprzednich lat oraz jakie plany ma port na 2024? 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Telimena - mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy w pełni. W piątek (26 stycznia) poloneza w Restauracji Telimena zatańczyli maturzyści z Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Zdjęcia z rozpoczęcia balu zamieszczamy w naszej galerii. 📢 Studniówka 2024 V LO w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z balu w Hotelu City! Sezon studniówkowy rozkręcił się na dobre. Tym razem w piątek (26 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu poloneza zatańczyli uczniowie V LO w Bydgoszczy. Imprezę, podobnie jak przed rokiem, zorganizowano w Hotelu City.

📢 Działki ROD - ile trzeba zapłacić na początku 2024 roku w Bydgoszczy i okolicach? Sprawdzamy ceny działek zlokalizowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych w Bydgoszczy i okolicy. Co można kupić za około 70, 150, 190 albo 360 tysięcy złotych? W galerii zamieszczamy przykładowe oferty sprzedaży wraz ze zdjęciami. Są tu zarówno małe drewniane altanki, jak i murowane, wielopoziomowe domki.

📢 Kurkuma to przyprawa, która pomaga nie tylko ludziom. Wzmocni też rośliny, zwalczy ich szkodniki i choroby. Sprawdź, jak ją stosować Kurkuma to przyprawa, która słynie z prozdrowotnych właściwości. Okazuje się, że pomaga też roślinom. Polecamy domowy i skuteczny sposób, który pozwoli się pozbyć szkodników roślin doniczkowych i ogrodowych. Pomoże m.in. na ziemiórki, wełnowce i mszyce. Ale zwalczy też choroby grzybowe, takie jak szara pleśń i zapewni zdrowszy wzrost roślinom. Sprawdź, jak zrobić oprysk z kurkumy i jak jeszcze stosować ją dla roślin.

📢 Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza Polka, nie boi bawić się modą. Spójrz na stylizacje miliarderki, która kocha sztukę! Wie, jak dobrze zainwestować i rozmnożyć pieniądze, a jednocześnie zna się na sztuce, którą gromadzi i prezentuje. Grażyna Kulczyk dysponuje nie tylko ponadprzeciętnym budżetem, ale również wyczuciem estetyki, dzięki czemu niemal zawsze prezentuje się nienagannie, a jednocześnie barwnie i stylowo. Zobacz stylizacje trzeciej najbogatszej Polki! 📢 Ścianka działowa z lameli. Tak w prosty sposób oddzielisz salon od kuchni. Nie musisz szukać fachowca. Zobacz zdjęcia ścianek z lameli Ścianki działowe z lameli są popularnym i estetycznym rozwiązaniem, które można zastosować w różnych pomieszczeniach domu. Mogą pełnić funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną, dzieląc przestrzeń, a przy tym nadając jej nieco ciekawszy wygląd. Wyjaśniamy, jak wygląda montaż takiej przegrody i czy łatwo go przeprowadzić bez pomocy fachowców.

📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się do końca stycznia. Seyran i Ferit uciekają! Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. W ostatnich dniach stycznia widzowie serialu będą świadkami wielu zwrotów akcji. Seyran i Ferit dostaną rozwód. Ferit oświadczy się innej kobiecie, a Seyran zostanie obiecana innemu mężczyźnie. Ostatecznie para postanowi uciec... Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej. 📢 Dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Tak się urządziły zwolnione gwiazdy „Pytania na śniadanie” Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mieszkają w luksusach. Byli już prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmienili życie. Gwiazda „M jak miłość” przeniosła się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają wyremontowane wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

📢 Łukasz Gliński, właściciel Fabryki Lloyda: - Najważniejsza jest teraz załoga To był piękny obiekt, ale już go nie ma. Zobaczymy, czy się go uda uratować - powiedział kilka godzin po pożarze właściciel i prezes bydgoskiej Fabryki Lloyda. Na miejscu obecni są pracownicy obiektu, którzy robią wszystko, by przenieść zaplanowaną na dziś (26 stycznia) imprezę w inne miejsce.

📢 To nowe połączenia kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem. Maszyniści dostaną podwyżki! Od lutego 2024 roku wracają połączenia z Bydgoszczy do Grudziądza . To pozytywne wieści, ale są i takie, że w regionie brakuje maszynistów, choć ich zarobki są dużo większe niż średnia krajowa i jeszcze wzrosną. 📢 Pożar w Bydgoszczy. Doszczętnie spłonęła Fabryka Lloyda - zobacz zdjęcia W nocy z czwartku na piątek (25/26 stycznia) doszło do pożaru Fabryki Lloyda na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Hala doszczętnie spłonęła. Na miejscu pracowało jedenaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które walczyły z ogniem. Obecnie trwa dogaszanie pożaru, strażacy prowadzą również prace rozbiórkowe spalonej hali.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Choroba Yusufa zbliża do siebie Yamana i Seher Choroba Yusufa spada jak grom z jasnego nieba na Seher i Yamana. I choć małżeństwo nie dogaduje się i Seher coraz poważniej myśli o ucieczce, to choroba chłopca sprawia, że zakochani postanawiają się zjednoczyć. Czy próba od losu zbliży ich do siebie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków. Zobaczcie, co po weekendzie wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Przedstawiamy streszczenia!

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Cagatay wyznaje miłość Yildiz! Cagatay już nie kryje się z tym, że chce odzyskać Yildiz. Podstępem zwabia ją na spotkania, a następnie informuje o wszystkim Dogana. Ten jest wściekły i dzwoni z pretensjami do żony. Ta jednak zaskakuje go szczerym wyznaniem o spotkaniu z byłym mężem. Czy Yildiz da szansę Cagatayowi? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". Zobaczcie, co wydarzy się po weekendzie!

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Latami mają romans! [horoskop] Wierność nie leży w ich naturze. Kłamią, oszukują i zawsze stawiają swoje potrzeby nie pierwszym miejscu. W miłosnych podbojach nie przeszkadza im obrączka, czy posiadanie dzieci. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Listę niesławnych gagatków ujawnia Wróżka Roma! 📢 Joanna Górska to nowa prowadząca Pytanie na śniadanie. Mamy prywatne zdjęcia dziennikarki W ostatnim czasie do sporych zmian doszło w "Pytaniu na śniadanie". Z programu zniknęli m.in. Ida Nowakowska, Anna Popek, Małgorzata Opczowska i Tomasz Wolny. Uwielbiani przez widzów dziennikarze zostali zastąpieni nowymi prowadzącymi. Wśród nich jest Joanna Górska, która w przeszłości pracowała w Telewizji Polskiej. Co jeszcze o niej wiemy? Zobacz, kim jest nowa prowadząca "Pytanie na śniadanie". 📢 Ostatnia droga Andrzeja Szajny. Rodzina i znajomi pożegnali świetnego gimnastyka Zawiszy Bydgoszcz [zdjęcia] Na Cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy odbył się pogrzeb Andrzeja Szajny. Znakomitego gimnastyka Zawiszy Bydgoszcz pożegnała rodzina oraz przyjaciele i znajomi, a także ci, którzy podziwiali Go jako sportowca.

📢 Naprzeciwko Opery Nova powstanie nowa ulica. Będzie dużo zieleni - zobacz wizualizacje W miejscu dawnej fabryki Befana w Bydgoszczy powstaje osiedle Nowy Port. Budowa jest realizowana naprzeciwko Opery Nova, pomiędzy ulicami Focha i Obrońców Bydgoszczy. W ramach inwestycji powstanie również nowa ulica - Nad Portem - która swoją nazwą ma nawiązywać do historii miasta i jego związków z rzeką Brdą.

📢 Minimalizm na ścianie – jakimi obrazami ozdobić nowoczesne wnętrze? Zobacz, jak modnie i stylowo ozdobić minimalistyczny salon Nowoczesne wnętrza charakteryzują się prostotą i funkcjonalnością. Aby podkreślić ich charakter, warto skupić się na ścianach, które stanowią kluczowy element każdego wystroju. Podpowiadamy, jakie obrazy oddadzą klimat wnętrz urządzonych w minimalistycznym stylu! 📢 Ogromne kolejki do punktu pomocowego przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Przybywa potrzebujących Punkt pomocowy dla potrzebujących, który przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy prowadzi Stowarzyszenie Dzięki Wam, przeżywa ostatnio oblężenie. W kolejce po wsparcie ustawiają się tłumy ludzi.

📢 Pierwsze wizualizacje budynków, które mają powstać przy Dworcowej 28 w Bydgoszczy. Po dawnym pawilonie został pusty plac Na profilu Bydgoszcz Premium pojawiły się wizualizacje nowej zabudowy przy ul. Dworcowej 28. W miejscu dawnego pawilonu planowane jest powstanie bloków mieszkalnych. Choć o inwestycji na razie niewiele wiadomo, już zdążyła wzbudzić emocje. 📢 Łatwa sałatka z brokułem i jajkiem na lunch do pracy. Poznaj przepis na zdrową przekąskę pełną witamin. Doprawiam ją pikantnym majonezem Szybka sałatka z brokułem i jajkiem to zdrowe danie wypełnione białkiem. Można zjeść ją w ramach wytrawnego śniadania, na lekki lunch albo na pożywną kolację. Smaku dodaje majonezowy doprawiony świeżym czosnkiem i słodką papryką. Poznaj przepis na zdrową sałatkę z brokułem i jajkiem. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Studniówka 2024 Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie bawili się w Hotelu City [zdjęcia] Sezon studniówkowy nabiera tempa. W sobotę (13 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu pojawili się maturzyści z Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Na parkiecie w Hotelu City bawiło się łącznie prawie 300 osób.

📢 Studniówka VI LO w Bydgoszczy. Maturzyści bawili się w Hotelu City - zobaczcie zdjęcia Tradycyjny polonez otworzył w piątek (5 stycznia) studniówkę tegorocznych maturzystów z VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dla uczniów to był niezapomniany wieczór.

📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Te osoby nie dostaną ślubu cywilnego. Wyjaśniamy zasady - w tych sytuacjach małżeństwa nie będzie Ślub cywilny to małżeństwo, które zawieramy przed urzędnikiem państwowym. To związek cywilny sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie. Taki ślub możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. A zobaczcie, komu ślub w urzędzie nie zostanie udzielony.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Aleksandra Grysz z TVP - na tych zdjęciach olśniewa urodą. Piękna prezenterka uwielbia podróże! Aleksandra Grysz to jedna z najpiękniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. 27-latka od kilku lat pracuje w TVP, gdzie obecnie jest współprowadzącą "Pytania na śniadanie". Wcześniej wygrała wybory Miss Earth, a także zdawała egzaminy w w Akademii Teatralnej w Warszawie. W wolnych chwilach uwielbia podróżować. Zobacz, jak na co dzień wygląda Aleksandra Grysz z Telewizji Polskiej. 📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Bydgoszcz w czasach PRL. Pamiętacie te czasy? [zdjęcia] Pamiętacie stary Dworzec PKP, budujące się miasto, hotel Orbis, księgarnię Współczesną, dawne tramwaje na Dworcowej, które jeździły aż do obecnej Gdańskiej (kiedyś Aleje 1 Maja), małe i duże fiaty, wartburgi, warszawy i moskwicze na bydgoskich ulicach? Zobaczcie zdjęcia dawnej Bydgoszczy!

