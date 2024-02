Przegląd prasy 28.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Akcja policji w Kotomierzu pod Bydgoszczą. Po co wezwano służby?”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Akcja policji w Kotomierzu pod Bydgoszczą. Po co wezwano służby? We wtorek (27 lutego) na stacji kolejowej w Kotomierzu policja przez kilka godzin prowadziła akcję - służby zostały powiadomione, że w rejonie tym ma znajdować się ładunek wybuchowy. Wezwanie okazało się fałszywe.

📢 Tak świętowano w Bydgoszczy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych - zobacz zdjęcia Gala wręczenia nagród w konkursie na Najlepszą Bydgoską Inicjatywę Pozarządową 2023 r. „Przechodzący przez rzekę” była we wtorek (27 lutego) kulminacyjnym punktem obchodów Światowego Dnia NGO w Bydgoszczy. 📢 Rewitalizacja placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Mamy najnowsze zdjęcia Zakończyła się przebudowa środkowej części placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Mieszkańcy pozytywnie oceniają zmiany, ale wytykają też mankamenty.

📢 Roman Jasiakiewicz, adwokat spraw bydgoskich. Teraz żegna się z samorządem Znajomi powołują się na słowa Jasiakiewicza, który miał powiedzieć, że jego "jedyną partią jest Bydgoszcz". A zawirowań politycznych w jego samorządowej karierze nie brakowało. Teraz wiadomo już, że nie będzie się ubiegał o mandat radnego wojewódzkiego z listy żadnego z ugrupowań. 📢 Zmiany w systemie parkingów P&R w Bydgoszczy - nowy punkt programu Łukasza Schreibera Parkowanie na bydgoskich parkingach Park&Ride za darmo dla posiadaczy biletów okresowych komunikacji miejskiej, a także otwarcie ich całkowicie za darmo dla wszystkich w weekendy - to dwa pomysły na ożywienie tych ziejących pustkami miejsc zaproponowane przez Komitet Wyborczy „Bydgoska Prawica” Łukasza Schreibera. Koalicja rządząca w mieście uważa, że to zbędne pomysły. 📢 Kukurydza wysypana z pociągu w Kotomierzu pod Bydgoszczą ma trafić do Irlandii Kukurydza wysypana z pociągu w Kotomierzu (powiat bydgoski) ma trafić do Irlandii - poinformował PAP Kamil Duda, członek zarządu firmy Ecco Rail, odpowiadającej za transport. Nie uczestniczymy w imporcie ukraińskiego zboża do Polski - podkreślił. Do wysypania kukurydzy doszło w nocy z 24 na 25 lutego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora.

📢 Piękne spotkanie po latach z twórcami kartingowych sukcesów bydgoskiej Samochodówki Bydgoska Samochodówka w maju świętować będzie 50-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu we wtorek (27 lutego) w ramach cyklu "Spotkania po latach" w szkole gościli bracia Andrzej i Piotr Karpińscy, twórcy kartingowych sukcesów ZSS. 📢 Pożar na Osowej Górze w Bydgoszczy. Spłonęło auto osobowe, drugie zostało uszkodzone Na Osowej Górze w Bydgoszczy doszczętnie spłonął samochód osobowy. Ogień był tak duży, że uszkodzone zostało również stojące obok auto.

📢 Tragiczny wypadek na siłowni w Grudziądzu. Nie żyje 29-latek, spadła na niego sztanga Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie jednej z grudziądzkich siłowni. Nie żyje 29-letni mężczyzna. Policjanci prowadzą śledztwo. 📢 Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic stracili oszczędności życia. Uwaga na oszustów! Przestępcy sięgają po coraz bardziej perfidne metody oszustw. Wielu mieszkańców Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego straciło oszczędności swojego życia. Poznajcie te historie i ostrzeżcie swoich znajomych.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oficjalna tabela. Takie będą podwyżki emerytur od 1 marca 2024 [27.02.24] Ostatnie prognozy dotyczące wzrostu emerytur na 2024 rok zostały potwierdzone. Wskaźnik waloryzacji, który wynosi 12,12 procent, jest nieco niższy niż wcześniej zakładano. Jak te zmiany wpłyną na kwoty, jakie otrzymają emeryci? Poniżej prezentujemy przewidywane wypłaty od marca. 📢 Policja i rodzina poszukują 15-letniego Patryka Felchnera z Bydgoszczy Policjanci i rodzina poszukują 15-latka z Bydgoszczy, który wyszedł z domu i dotąd nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wiesz cokolwiek o miejscu pobytu Patryka Zbigniewa Felchnera? Skontaktuj się z policją. 📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

📢 Łowcy pedofili zatrzymali w Nakle nad Notecią podejrzanego o pedofilię 43-latka. Zobaczcie zdjęcia! Fundacja ECPU Polska: Łowcy Pedofili przeprowadziła kolejną akcję w Kujawsko-Pomorskiem. Tym razem pod Nakłem ujęto 43-latka, który korespondował z dziewczynkami w wieku od 11 do 13 lat i wysyłał im filmy, na których się masturbował. Został zatrzymany przez policję.

📢 Akcja "Trzeźwy kierujący" w Bydgoszczy i okolicach. Przebadano prawie 1400 kierowców! Policjanci bydgoskiej drogówki po raz kolejny przeprowadzili akcję "Trzeźwy kierujący". Przebadali 1395 kierowców. Dwóch z nich było pod wpływem alkoholu. 📢 Bydgoszczanin kierował grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Zatrzymali go łowcy głów Łowcy głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowani 54-letniego bydgoszczanina. Mężczyzna skutecznie ukrywał się od ponad 3 lat. Gdy wpadł na chwilę do Polski, został zatrzymany.

📢 Przetarg na montaż nowych parkomatów w Bydgoszczy w toku. Rozszerzenie SPP najwcześniej w wakacje Od otwarcia ofert w przetargu dotyczącym montażu nowych parkomatów w rozszerzonej strefie płatnego parkowania w Bydgoszczy oraz wymiany starych urządzeń minęło 3,5 miesiąca. Procedura wyboru wykonawcy zadania wciąż trwa. 📢 Deep fake po bydgosku. Sztuczna inteligencja głosem posła Schreibera obiecuje pato walki na rynku Po raz pierwszy w Bydgoszczy użyto technologii z zastosowaniem AI w walce wyborczej. Ktoś przerobił nagranie, na którym widać kandydującego na urząd prezydenta Łukasza Schreibera, kiedy obiecuje bydgoszczanom organizowanie pato walk, czyli freak fightów na Starym Rynku. Ekspert: Przed sięganiem po takie środki chroni nas tylko etyka. Ale czy politycy będą się nią kierować? 📢 Bydgoscy uczniowie wyremontowali pokoje dzieci i młodzieży z DPS Słoneczko Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy mają wielkie serca. Niedawno wyremontowali pokoje i kuchnię terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej Słoneczko.

📢 Władze Bydgoszczy kolejny raz chcą sprzedać budynek dawnej szkoły w Fordonie. Za 2,5 mln zł Bydgoski ratusz czwarty raz podchodzi do sprzedaży działki i budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Fordonie. Cena za wiele się nie zmieniła - to wciąż ok. 2,5 mln zł. Zaniedbany budynek niszczeje od lat, mimo protestów społeczników z osiedla. Konsultacje społeczne wskazywały na inne przeznaczenie budynku.

📢 Tak pożegnaliśmy Tomasza Komendę. Za białym karawanem podążali najbliżsi i przyjaciele Tomasz Komenda, człowiek, którego historia poruszyła serca wielu ludzi, został pochowany w poniedziałek o godzinie 12 na wrocławskim cmentarzu komunalnym. W ceremonii pożegnalnej uczestniczyła najbliższa rodzina zmarłego, jak również liczni przyjaciele i znajomi. W trosce o intymność i spokój, rodzina zdecydowała, że cała uroczystość nie będzie otwarta dla mediów.

📢 Exploseum w Bydgoszczy gotowe na rozpoczęcie nowego sezonu. W maju nowa, przerażająca wystawa Exploseum w Bydgoszczy powoli budzi się z zimowego snu. W marcu rusza kolejny sezon, podczas którego w jednym z najpopularniejszych muzeów w regionie nie zabraknie nowości. 📢 Nowa Lewica o wyborach samorządowych w Bydgoszczy. Padły deklaracje i zapowiedzi Nie będzie likwidacji kierunków lekarskich ani przerwania rozpoczętych inwestycji w szkolnictwo wyższe - zapewnił w poniedziałek (26 lutego) Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Odwiedził Bydgoszcz oznajmiając start Nowej Lewicy w wyborach samorządowych - w różnych konfiguracjach z innymi partiami. 📢 Na PBŚ wmurowano kamień węgielny pod budowę zewnętrznej strefy sportowej - wideo Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej trwa rozbudowa Akademickiego Centrum Sportu o zewnętrzną strefę sportową. W poniedziałek (26 lutego) nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego z udziałem, m.in., Dariusza Wieczorka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

📢 Zmarła Aleksandra Lewińska, dziennikarka bydgoskiej "Gazety Wyborczej" Nie żyje Aleksandra Lewińska, dziennikarka bydgoskiej "Gazety Wyborczej". Redaktor Lewińska zmarła po ciężkiej chorobie, z "Gazetą Wyborczą" związana była od blisko dwudziestu lat. 📢 Odsłonięto tablicę poświęconą prezydentowi Bydgoszczy Leonowi Barciszewskiemu i jego synowi, Januszowi Pamiątkowa tablica pojawiła się na kamienicy przy ul. Długiej 2. Będzie świadectwem tragicznej historii, która stała się udziałem ostatniego prezydenta Bydgoszczy w II RP. To właśnie w tym domu przebywał krótko przed tym, kiedy został uwięziony, a potem zamordowany przez niemieckich okupantów.

📢 Zmiany w bydgoskiej policji. Są nowi szefowie komisariatów w Fordonie i na Wyżynach W dwóch komisariatach, podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zaszły zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy przekazali obowiązki nowym szefom komisariatów, którzy już objęli nowe funkcje.

📢 W poniedziałek oblot samolotu nad Bydgoszczą. Może być głośno! Urząd Miasta Bydgoszczy poinformował w poniedziałek, 26 lutego, że w godz. 10.00-17.00 planowany jest oblot wojskowego samolotu. 📢 Kontrowersyjna zjeżdżalnia dla dzieci na bydgoskich Piaskach. Powstała z budżetu BBO Zjeżdżalnia na Piaskach to wygięta rura z blachy zbudowana na skarpie za pieniądze z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Jedni uważają, że nie dość, że nie jest śliska, to w dodatku niebezpieczna dla maluchów. Zwolenników i zachwyconych pomysłem nie brakuje.

📢 Wycinka drzew w Myślęcinku w Bydgoszczy wstrzymana. Będą konsultacje społeczne Stowarzyszenie MODrzew otrzymało odpowiedź w sprawie dotyczącej planowanej wycinki drzew na terenie Myślęcinka i w jego okolicach. Zgodnie z tym, o czym informowaliśmy dwa tygodnie temu, Nadleśnictwo Żołędowo wstrzymało wszelkie prace. Nadleśniczy przekazał dodatkowo, że w tym temacie planowane są konsultacje społeczne. 📢 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz ograła Polonię Warszawa. Tak kibicowaliście koszykarzom! Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz wraz z kibicami świętowała już 19 zwycięstwo w tym sezonie. W meczu z Polonią Warszawa wyróżnił się tercet Filip Zegzuła, filip Małgorzaciak i Szymon Kiwilsza. 📢 Za oknem wiosenna pogoda, ale to nie przeszkadza morsom w Pieckach - zdjęcia Tradycyjnie w niedzielne południe w Pieckach nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli. 25 lutego 2024 roku nie było inaczej.

📢 Niesamowity turniej tańca w hali dworca PKP Bydgoszcz Główna - mamy zdjęcia Takiego wydarzenia nie tylko w Bydgoszczy, ale i w Polsce jeszcze nie było. W hali dworca PKP Bydgoszcz Główna w sobotę (24 lutego) rozpoczął się dwudniowy ogólnopolski turniej tańca Street Rules - Dance Contest. Królują tu taniec hip-hop i muzyka etniczna.

📢 Ostatnia prosta przy budowie mostów nad Brdą w Bydgoszczy. Kiedy koniec prac i utrudnień? Do końca lutego wykonawca powinien zakończyć wszystkie prace prowadzone wokół budowy dwóch mostów nad Brdą w Bydgoszczy. Roboty wciąż trwają m.in. na starej przeprawie oraz na chodniku przy ul. Fordońskiej. Patrząc na stan ich zaawansowania, trudno uwierzyć, że za kilku dni znikną tam wszelkie utrudnienia. 📢 Ogólnopolski ranking szkół podstawowych. Bydgoskie placówki daleko Ranking przygotował portal waszaedukacja.pl. Wzięło w nim udział aż 10735 szkół podstawowych (rok temu 9112). Uwzględnione zostały wyniki z egzaminów ósmoklasistów oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

