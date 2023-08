Przegląd prasy 27.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Ile powinno się włożyć pieniędzy do koperty na ślub w 2023 roku? Wiemy, ile w tym sezonie weselnym dają do koperty rodzice, świadkowie, rodzeństwo, chrzestni i inni goście. Stawki poszły w górę w porównaniu w 2022 rokiem. Zobacz, jak nie przynieść sobie wstydu.

"Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie w naszym kraju oglądają obecnie 1. sezon telenoweli. Nad Bosforem trwa emisja trzeciego sezonu, w którym nie występuje już uwielbiana przez widzów Sıla Türkoğlu. W rolę Seher wciela się teraz piękna gruzińska aktorka Nanuka Stambolishvili. Co o niej wiemy i jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nowej serialowej Seher!

Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek.

Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału.

Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy.

Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj streszczenia serialu "Akacjowa 38". Telenowela emitowana jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Serial "Akacjowa 38" miał swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.

Kids Run - największy w Polsce cykl imprez sportowych dla całych rodzin - zawitał do Bydgoszczy. Biegi z udziałem dzieci i młodzieży rozegrano w sobotę (26 sierpnia) na bieżni lekkoatletycznej na stadionie Zawiszy. Sportowym zmaganiom towarzyszył rodzinny piknik sportowy. Emocji było co nie miara.

Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Sahika i Hasan Ali biorą ślub. Sahika domaga się, by wszyscy mówili do niej "szefowo". Hasan Ali chce zakończyć szybko związek, ale Sahika się na to nie godzi... Od tego momentu Hasan Ali zacznie robić wszystko, by uprzykrzyć Sahice życie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września? Streszczenia zamieszczamy pod zdjęciami w galerii.

Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co los dla nas przygotował. Jest to możliwe, gdyż - jak twierdzą astrolodzy - znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia, także na sferę finansową. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka w sprawach finansowych we wrześniu! Zobacz!